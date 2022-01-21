Крокодил Гена для «Чебурашек»

Под руководством заведующего детским садом В.В. Морозовой и ее заместителя по учебно-воспитательной работе Р.Р. Воробьевой воспитатели всех возрастных групп взялись за лопаты. Их поддержали родители дошкольников, которые вместе со своими детьми не только присоединились к уборке детских площадок, но внесли креативные решения по их оформлению.

Так, на прогулочной площадке группы «Чебурашка» был слеплен крокодил Гена, который теперь является одним из участников игр воспитанников во время прогулки.

Мы выражаем глубокую благодарность организаторам акции, так как участие в ней позволило не только расчистить дорожки и детские площадки, но и помогло педагогам, дошколятам и их родителям лучше узнать друг друга, сплотиться, выполняя общее полезное дело.

Виктория Морозова