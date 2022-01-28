Прием налогоплательщиков ограничен!

Прием налогоплательщиков ограничен!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 27.01.2022 прием и обслуживание налогоплательщиков во всех территориальных налоговых органах Ленинградской области осуществляется исключительно по предварительной записи посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (с учётом рекомендаций Роспотребнадзора).

Рубрики : Общество     28 Jan 2022

Рекомендуем налогоплательщикам использовать бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами:

·                   «Личные кабинеты налогоплательщиков»;

·                    интерактивные сервисы на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

 Информация о режиме работы Инспекции, а также номера телефонов структурных подразделений размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе «Контакты».

 Межрайонная ИФНС России №7 по Ленинградской области

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+