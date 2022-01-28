Прием налогоплательщиков ограничен!

Рекомендуем
налогоплательщикам использовать бесконтактные способы взаимодействия с
налоговыми органами:
·
«Личные кабинеты налогоплательщиков»;
·
интерактивные
сервисы на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 27.01.2022 прием и обслуживание налогоплательщиков во всех территориальных налоговых органах Ленинградской области осуществляется исключительно по предварительной записи посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (с учётом рекомендаций Роспотребнадзора).
Рекомендуем
налогоплательщикам использовать бесконтактные способы взаимодействия с
налоговыми органами:
·
«Личные кабинеты налогоплательщиков»;
·
интерактивные
сервисы на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
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