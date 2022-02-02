Кобринские чудеса

Куколки из фарфора,
бытовые сценки, животные и забавные персонажи, выполненные из керамики —
экспозиция, расположившаяся в конференц-зале административного здания музея,
необыкновенно радует глаз.
Оксана Сергеевна Соколова
рассказала, как создавалась эта коллекция. «Мама мне подарила два фарфоровых
белых медведя, статуэтки Ломоносовского фарфорового завода, с них всё и
началось, - вспоминает она. - Затем появились «Дама – скрипачка» и
«Танцовщица». После этого стали приобретаться тематические статуэтки – куклы, в
большинстве своем персонажи сказок».
У славянских народов
существовало множество обычаев, в которых разнообразные статуэтки служили
важным атрибутом. На все праздники, связанные с сезонами года, обязательно
изготавливались соответствующие амулеты, которые хранились потом в домах и
приносили благополучие и удачу. Наиболее часто делались изображения коней и
птиц. Такие статуэтки ставились у алтарей или дарились детям. Самые мелкие
амулеты в виде животных носились в качестве подвесок на поясах. Они оберегали
своих обладателей от темных сил, хранили от наговора и сглаза, даровали
здоровье и благополучие.
В России секрет
производства твердого фарфора был заново открыт сподвижником Ломоносова, Д.И.
Виноградовым в конце 1740-х годов. Мануфактура в Санкт-Петербурге, где он
работал, со временем превратилась в Императорский фарфоровый завод, более
известный в СССР под аббревиатурой «ЛФЗ».
Статуэтки являются
своеобразными хранителями уюта в нашем доме и его украшением. Бытует мнение,
что определенные фигурки способны привлекать удачу. Например, всем известные
слоники, выстроенные по ранжиру, отвечают за изобилие, стабильность и успех. А
поднятый хобот, инкрустированный камешками или украшенный росписью, станет
антенной, принимающей из космоса волны позитива.
Карьерный рост сулят
предметы, напоминающие о движении: самолетики, ракеты, машины, яхты, пароходы,
а также фигурки лошади, особенно белой и вздыбленной. Кошка с приподнятым
хвостом и лапой тоже считается знаком удачи. Не зря классические копилки делают
в виде котиков.
Верить в энергетику
различных статуэток или не верить – вопрос сугубо субъективный. Главное, чтобы
фигурки, окружающие вас, нравились, доставляли эстетическое удовольствие.
В настоящее время
статуэтки широко используются в качестве сувениров, комнатных украшений,
детских игрушек и наград для лауреатов премий.
Выставка «Какое чудо,
волшебство! Всё в статуэтках, куклах ожило!» продлится в музее «Домик няни А.С.
Пушкина» в деревне Кобрино до 31 марта.
Еще одна интересная
выставка расположилась в конференц-зале кобринского музея. На ней представлены
самовары самых разных лет — от небольших, «камерных», до пузатых, многоведерных
— для большой семьи.
Русский самовар служил
символом домашнего уюта, семейного очага. Неизменный атрибут городского быта
XIX и начала XX веков, самовар упоминается едва ли не в каждом значительном
произведении русских писателей той поры. Без самовара не обходилась ни одна
сцена семейного чаепития. Как тут не вспомнить строчки великого поэта, памятью
о котором пропитана вся Кобринская земля?
«Смеркалось; на столе,
блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник
нагревая...»
(А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин»)
Юлия Лысанюк