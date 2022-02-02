Кобринские чудеса

Куколки из фарфора, бытовые сценки, животные и забавные персонажи, выполненные из керамики — экспозиция, расположившаяся в конференц-зале административного здания музея, необыкновенно радует глаз.

Оксана Сергеевна Соколова рассказала, как создавалась эта коллекция. «Мама мне подарила два фарфоровых белых медведя, статуэтки Ломоносовского фарфорового завода, с них всё и началось, - вспоминает она. - Затем появились «Дама – скрипачка» и «Танцовщица». После этого стали приобретаться тематические статуэтки – куклы, в большинстве своем персонажи сказок».

У славянских народов существовало множество обычаев, в которых разнообразные статуэтки служили важным атрибутом. На все праздники, связанные с сезонами года, обязательно изготавливались соответствующие амулеты, которые хранились потом в домах и приносили благополучие и удачу. Наиболее часто делались изображения коней и птиц. Такие статуэтки ставились у алтарей или дарились детям. Самые мелкие амулеты в виде животных носились в качестве подвесок на поясах. Они оберегали своих обладателей от темных сил, хранили от наговора и сглаза, даровали здоровье и благополучие.

В России секрет производства твердого фарфора был заново открыт сподвижником Ломоносова, Д.И. Виноградовым в конце 1740-х годов. Мануфактура в Санкт-Петербурге, где он работал, со временем превратилась в Императорский фарфоровый завод, более известный в СССР под аббревиатурой «ЛФЗ».

Статуэтки являются своеобразными хранителями уюта в нашем доме и его украшением. Бытует мнение, что определенные фигурки способны привлекать удачу. Например, всем известные слоники, выстроенные по ранжиру, отвечают за изобилие, стабильность и успех. А поднятый хобот, инкрустированный камешками или украшенный росписью, станет антенной, принимающей из космоса волны позитива.

Карьерный рост сулят предметы, напоминающие о движении: самолетики, ракеты, машины, яхты, пароходы, а также фигурки лошади, особенно белой и вздыбленной. Кошка с приподнятым хвостом и лапой тоже считается знаком удачи. Не зря классические копилки делают в виде котиков.

Верить в энергетику различных статуэток или не верить – вопрос сугубо субъективный. Главное, чтобы фигурки, окружающие вас, нравились, доставляли эстетическое удовольствие.

В настоящее время статуэтки широко используются в качестве сувениров, комнатных украшений, детских игрушек и наград для лауреатов премий.

Выставка «Какое чудо, волшебство! Всё в статуэтках, куклах ожило!» продлится в музее «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино до 31 марта.

Еще одна интересная выставка расположилась в конференц-зале кобринского музея. На ней представлены самовары самых разных лет — от небольших, «камерных», до пузатых, многоведерных — для большой семьи.

Русский самовар служил символом домашнего уюта, семейного очага. Неизменный атрибут городского быта XIX и начала XX веков, самовар упоминается едва ли не в каждом значительном произведении русских писателей той поры. Без самовара не обходилась ни одна сцена семейного чаепития. Как тут не вспомнить строчки великого поэта, памятью о котором пропитана вся Кобринская земля?

«Смеркалось; на столе, блистая,

Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая...»

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

Юлия Лысанюк