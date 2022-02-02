Зоя Матвеева – о жизни в блокадном Ленинграде

- Когда началась война, мне было три с половиной года. Наша семья жила в Ленинграде, в коммунальной квартире на десять семей на улице Маяковского. У нас была комната в 32 кв. м. Отец, Иван Петрович, и старший брат Николай ушли на фронт.

В августе 1941 года всех детей детского сада было решено вывести из Ленинграда по Ладоге. Дети простились с мамами, их посадили на машину, дети плакали. Моя мама не хотела расставаться со мной и в последнюю секунду схватила меня и прижала к себе, я повисла у нее на шее, так и стояли, а машина уехала. Этот момент я запомнила на всю жизнь, и считаю, что мама и Бог спасли меня, потому как баржу, на которой вывозили детей из Ленинграда, разбомбили немецкие самолеты, и все погибли.

Моя мама, Прасковья Федоровна, преподавала в Технологическом институте, но во время блокады обучение там было приостановлено, и маму перевели охранником на Бадаевские склады, где она и работала до конца войны. Я была ещё совсем ребенком, что-то мне особенно запомнилось, но многое мне потом рассказала мама.

Мама часто брала меня с собой на работу, иногда я там ночевала. Маме на работе выдавали меховые рукавицы, впоследствии из них мама сшила мне шапку и варежки, я потом ещё долго их носила. А ещё мы зимой привозили оттуда деревянные отходы, которыми топили плиту, переделанную из камина, чтобы согреться и приготовить хоть какую-то горячую еду. Еду мама готовила из продуктов, на которые обменивала свои драгоценности, так как до войны наша семья жила хорошо и смогла что-то скопить. На Мальцевском рынке на улице Некрасова можно было провести такой обмен на продукты и хлеб.

Меня мама водила в детский сад на Литейный проспект, случалось так, что детей часто приходилось забирать и знакомым. Однажды за мной пришла незнакомая женщина, воспитательница спросила, знаю ли я эту женщину, я её не знала. Потом мама рассказывала, что были случаи воровства детей.

Хорошо помню, на обед в детском саду часто был суп с кусочком сала, я его не ела, а доставала из супа, аккуратно заворачивала в платочек, прятала, а вечером отдавала его маме, и дома мама с этим кусочком сала ещё что-то готовила. Та привычка сохранилась на всю жизнь, я и до сих пор не ем сало, ни в каком виде.

Сначала, когда слышали вой сирены, прятались в бомбоубежище, а потом уже только собирались на кухне, там не было окон. Во время блокады в нашей большой коммунальной квартире из детей оставалась только я одна, другие были вывезены из Ленинграда. Было страшно, особенно пугал вой сирен и грохот взрывов. Когда фашистская бомба попала в дом напротив, был такой страшный взрыв, что в нашем доме не осталось ни одного целого стекла, мама потом занавешивала окна старыми одеялами.

Ещё, как мне рассказывала двоюродная сестра Нина, мы с ней ходили в кино в Октябрьский, там было тепло, и я засыпала. Нина, ей было 16 лет, училась в ремесленном училище, потом всех учеников училища эвакуировали, а после снятия блокады в училище продолжились занятия.

В январе 1944 года я с воспалением легких лежала в больнице. Это приспособленное помещение. Скорее всего до войны там располагался спортивный зал, на одной стене располагалась стенка с перекладинами (шведская стенка), стояло пианино, много кроватей стояло в несколько рядов. Однажды вечером мы услышали грохочущий, ужасающий звук, который, казалось, никогда не смолкнет. В нашей палате-спортзале стоял страшный вопль, мы все испугались и забились под кровати. Спустя некоторое время всё стихло, и мы узнали, что это был салют в честь снятия блокады Ленинграда. Радости нашей не было конца. Да ещё нам пообещали, что в честь такого праздника нам завтра испекут оладушек.

На следующий день меня выписали из больницы, мама пришла за мной, но я не хотела уходить, мне очень хотелось оладушек. Мама очень торопилась и забрала меня, я всю дорогу плакала, она меня уговаривала, что дома испечет оладушек, но я-то знала, что дома печь не из чего.

Младший мамин брат погиб во время прорыва блокады Ленинграда в Синявино. Мой брат Николай тоже был участником прорыва, сейчас там, в Синявино, стоит расчет пушки с именем Коломенский Николай Александрович.

После снятия блокады жизнь постепенно стала меняться, стали приезжать соседские дети, которые были эвакуированы, приехала и моя двоюродная сестра Нина.

В первый класс я пошла в школу для девочек на улице Чехова, в то время было раздельное обучение. Я окончила школу, а затем железнодорожное училище и стала работать осмотрщиком подвижного состава. Это тяжелый труд, но я отработала на одном месте до пенсии, была награждена знаком «Почетный железнодорожник» и медалью «Ветеран труда».

Когда умер муж, я переехала жить в деревню Покровская в родительский дом, так и живу здесь. Для меня здесь все родное: и цветущая сирень, и пруд через дорогу, и даже воздух, пахнущий медом. На огороде вместе с моими девочками сажаю помидоры и огурцы, а потом делаем домашние заготовки на зиму. В 2007 году участвовали в районном конкурсе «Подворье», в номинации «Самый благоустроенный участок» и заняли 1 место. Дочь Светлана окончила педагогический институт им. Герцена, по её стопам пошла и внучка Прасковья - стала учителем английского и французского языков, внук окончил Кораблестроительный институт. У меня подрастают две правнучки: Варваре 8 лет, а Анюте - 4 месяца.