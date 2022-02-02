Зоя Матвеева – о жизни в блокадном Ленинграде

- Когда началась война,
мне было три с половиной года. Наша семья жила в Ленинграде, в коммунальной
квартире на десять семей на улице Маяковского. У нас была комната в 32 кв. м.
Отец, Иван Петрович, и старший брат Николай ушли на фронт.
В августе 1941 года всех
детей детского сада было решено вывести из Ленинграда по Ладоге. Дети
простились с мамами, их посадили на машину, дети плакали. Моя мама не хотела
расставаться со мной и в последнюю секунду схватила меня и прижала к себе, я
повисла у нее на шее, так и стояли, а машина уехала. Этот момент я запомнила на
всю жизнь, и считаю, что мама и Бог спасли меня, потому как баржу, на которой
вывозили детей из Ленинграда, разбомбили немецкие самолеты, и все погибли.
Моя мама, Прасковья
Федоровна, преподавала в Технологическом институте, но во время блокады
обучение там было приостановлено, и маму перевели охранником на Бадаевские
склады, где она и работала до конца войны. Я была ещё совсем ребенком, что-то
мне особенно запомнилось, но многое мне потом рассказала мама.
Мама часто брала меня с
собой на работу, иногда я там ночевала. Маме на работе выдавали меховые
рукавицы, впоследствии из них мама сшила мне шапку и варежки, я потом ещё долго
их носила. А ещё мы зимой привозили оттуда деревянные отходы, которыми топили
плиту, переделанную из камина, чтобы согреться и приготовить хоть какую-то
горячую еду. Еду мама готовила из продуктов, на которые обменивала свои
драгоценности, так как до войны наша семья жила хорошо и смогла что-то скопить.
На Мальцевском рынке на улице Некрасова можно было провести такой обмен на
продукты и хлеб.
Меня мама водила в
детский сад на Литейный проспект, случалось так, что детей часто приходилось
забирать и знакомым. Однажды за мной пришла незнакомая женщина, воспитательница
спросила, знаю ли я эту женщину, я её не знала. Потом мама рассказывала, что
были случаи воровства детей.
Хорошо помню, на обед в
детском саду часто был суп с кусочком сала, я его не ела, а доставала из супа,
аккуратно заворачивала в платочек, прятала, а вечером отдавала его маме, и дома
мама с этим кусочком сала ещё что-то готовила. Та привычка сохранилась на всю
жизнь, я и до сих пор не ем сало, ни в каком виде.
Сначала, когда слышали
вой сирены, прятались в бомбоубежище, а потом уже только собирались на кухне,
там не было окон. Во время блокады в нашей большой коммунальной квартире из
детей оставалась только я одна, другие были вывезены из Ленинграда. Было
страшно, особенно пугал вой сирен и грохот взрывов. Когда фашистская бомба
попала в дом напротив, был такой страшный взрыв, что в нашем доме не осталось
ни одного целого стекла, мама потом занавешивала окна старыми одеялами.
Ещё, как мне рассказывала
двоюродная сестра Нина, мы с ней ходили в кино в Октябрьский, там было тепло, и
я засыпала. Нина, ей было 16 лет, училась в ремесленном училище, потом всех
учеников училища эвакуировали, а после снятия блокады в училище продолжились
занятия.
В январе 1944 года я с
воспалением легких лежала в больнице. Это приспособленное помещение. Скорее
всего до войны там располагался спортивный зал, на одной стене располагалась
стенка с перекладинами (шведская стенка), стояло пианино, много кроватей стояло
в несколько рядов. Однажды вечером мы услышали грохочущий, ужасающий звук, который,
казалось, никогда не смолкнет. В нашей палате-спортзале стоял страшный вопль,
мы все испугались и забились под кровати. Спустя некоторое время всё стихло, и
мы узнали, что это был салют в честь снятия блокады Ленинграда. Радости нашей
не было конца. Да ещё нам пообещали, что в честь такого праздника нам завтра
испекут оладушек.
На следующий день меня
выписали из больницы, мама пришла за мной, но я не хотела уходить, мне очень
хотелось оладушек. Мама очень торопилась и забрала меня, я всю дорогу плакала,
она меня уговаривала, что дома испечет оладушек, но я-то знала, что дома печь
не из чего.
Младший мамин брат погиб
во время прорыва блокады Ленинграда в Синявино. Мой брат Николай тоже был
участником прорыва, сейчас там, в Синявино, стоит расчет пушки с именем
Коломенский Николай Александрович.
После снятия блокады жизнь
постепенно стала меняться, стали приезжать соседские дети, которые были
эвакуированы, приехала и моя двоюродная сестра Нина.
В первый класс я пошла в
школу для девочек на улице Чехова, в то время было раздельное обучение. Я
окончила школу, а затем железнодорожное училище и стала работать осмотрщиком
подвижного состава. Это тяжелый труд, но я отработала на одном месте до пенсии,
была награждена знаком «Почетный железнодорожник» и медалью «Ветеран труда».
Когда умер муж, я
переехала жить в деревню Покровская в родительский дом, так и живу здесь. Для
меня здесь все родное: и цветущая сирень, и пруд через дорогу, и даже воздух,
пахнущий медом. На огороде вместе с моими девочками сажаю помидоры и огурцы, а
потом делаем домашние заготовки на зиму. В 2007 году участвовали в районном
конкурсе «Подворье», в номинации «Самый благоустроенный участок» и заняли 1
место. Дочь Светлана окончила педагогический институт им. Герцена, по её стопам
пошла и внучка Прасковья - стала учителем английского и французского языков,
внук окончил Кораблестроительный институт. У меня подрастают две правнучки:
Варваре 8 лет, а Анюте - 4 месяца.