Более 80% ипотечных сделок в Сбере проходят с электронной регистрацией

По Санкт-Петербургу из 27,7 тысяч ипотечных сделок электронную регистрацию прошли 79%. Годом ранее показатели были на уровне 67% и 70% соответственно.

Кроме того, свыше 70% сделок в СЗФО проходят через сервис безопасных расчётов. С его помощью безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем осуществляются без дополнительных посещений офиса банка.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Электронная регистрация – безопасная и удобная услуга, интерес к которой, как показывает статистика, среди покупателей жилья ежегодно растёт. Одно из ее преимуществ – дисконт 0,3 п.п. для клиентов Сбера на ставку по ипотеке при использовании сервиса. В пересчёте на период кредитования получается хорошая экономия».

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«В Ленобласти доля ипотечных сделок с онлайн-регистрацией ещё больше, чем по России и Петербургу – 83,6%. В прошлом году востребованность сервиса выросла почти на 20% в сравнении с 2020 годом. Клиенты читают отзывы, анализируют и понимают, что услуга действительно очень выгодная: экономит время и деньги за счёт скидки на ставку по ипотеке».

По данным аналитики сервиса «Домклик», Ленинградская область занимает первое место по сроку регистрации среди крупных регионов, где количество поданных пакетов превышает 10 000 в месяц - средний срок, за который Управление Росреестра по Ленинградской области регистрирует электронные сделки, составляет 1,6 рабочих дней.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года.

Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн.

Электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru