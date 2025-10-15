Памятники истории требуют внимания

В Общественной палате Гатчинского округа создана рабочая группа по мониторингу состояния памятников истории Великой Отечественной войны.

- В год 80-летия Победы президент России Владимир Путин рекомендовал провести в регионах инвентаризацию памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и привести их в порядок. Территория Гатчинского округа насыщена историческими событиями, в том числе военными. Поэтому и памятников много. С вопросами по их ремонту в Общественную палату Гатчинского округа обращаются жители. У нас создана рабочая группа по мониторингу состояния памятников истории Великой Отечественной войны, – рассказала председатель Общественной палаты Лариса Пункина.

На первом заседании рабочей группы ее руководителем избран Ринат Абдулин. Чтобы познакомиться с ситуацией в Гатчинском округе и определить вектор деятельности, к участию в заседании рабочей группы была приглашена начальник отдела по осуществлению полномочий в сфере объектов культурного наследия и общим вопросам комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Алеся Валентиновна Туркина.

- Работа по сохранению, содержанию, ремонту и благоустройству памятников ведется в комитете по культуре и туризму давно. Сотрудники комитета ежегодно проводят мониторинг памятников в городе Гатчине. По остальным территориям полномочия по сохранению памятников и мемориальных досок переданы в территориальные управления (ТУ), – отметила Алеся Валентиновна и рассказала, как идет работа по составлению реестров мемориальных досок, памятников и дотов.

- Включение памятника в реестр не означает, что он автоматически становится объектом культурного наследия (ОКН),

– пояснила Алеся Валентиновна. - Наш реестр создавался для того, чтобы администрация была в курсе, где расположены памятники, сколько их и в каком состоянии. Когда сведения получены и проанализированы, появляется возможность выделить финансирование на ремонтные работы. На сегодняшний день по всем территориям собрана информация о памятниках и мемориальных досках, что позволило заполнить дорожную карту и составить сметы работ на конкретных объектах.

Отвечая на вопросы общественников, Алеся Валентиновна сообщила, что мемориал, посвященный Герою Советского Союза, летчику-истребителю Алексею Сторжакову, а также летчикам, участвовавшим в боях при освобождении Гатчинского района от фашистов (Пудостьское ТУ), уже включен в областную программу ремонта. Также она отметила Сиверское ТУ, где почти все памятники в достойном виде, активное взаимодействие с Елизаветинским и Пудомягским ТУ.

В Гатчине ждут ремонта: территория у памятного знака жителям блокадного Ленинграда, памятник защитникам и освободителям Гатчины на площади Победы, воинский мемориал на улице Солодухина и стела на 46-м километре Тосненской линии.

В хорошем состоянии памятники, которые находятся под постоянным шефским контролем. Как, например, памятные знаки на территории института ПИЯФ, завода «Буревестник», воинских частей.

Работы еще много. Есть бесхозные памятники. Речь не о шефах, а об отсутствии балансодержателей. Это проблема не только в Гатчинского округа. Памятники торжественно открывают, но, к сожалению, не доводят дело до конца: не передают на баланс администрации. В итоге памятник со временем разрушается, а администрация не может выделить на ремонт деньги, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств.

Участники встречи обсудили проблему ничейных памятников, узнали, что делает для решения этого вопроса администрация. Так, в настоящее время запущена процедура по передаче на баланс памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова у военкомата.

В ходе заседания поднимался вопрос о закреплении шефов за памятниками, рассматривался положительный опыт, обсуждалась возможность упрощенной процедуры ремонта памятников и прорабатывался вопрос о народном ремонте одного из них, а также содействие в составлении реестра дотов.

Полный реестр дотов (включая ОКН и нигде неучтенные) пока не составлен. К сбору информации подключены ТУ, военкомат, библиотеки и музеи.

- Когда будет составлен реестр дотов, мы поймем сколько их, поймем объем работ, сможем расставить приоритеты и определить задачи, – сказала Алеся Валентиновна.

Существуют разные пути выделения бюджетных средств для ремонта обычного памятника и для памятника, признанного ОКН. Так, для ремонтных работ на дотах (не ОКН) достаточно муниципального контракта. Если же они станут официально ОКН, нужно в разы больше документов, финансирования и времени.

Общественники обменялись контактами со специалистами комитета, курирующими данное направление работы, чтобы дальнейшее взаимодействие было оперативным и результативным.

Татьяна Можаева