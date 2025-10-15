В Тайцах вспомнили историю совхоза

Встреча в Таицком культурно-досуговом центре была особая – радушная и гостеприимная. В этом году исполнилось 76 лет со дня основания совхоза. Торжественные, нарядные, с наградами на праздник пришли ветераны совхоза, орденоносцы. В фойе царило оживление: как приятно увидеться с другом, вспомнить молодые годы, поделиться впечатлениями. В честь знаменательного события гости фотографировались у красного знамени совхоза, у стендов с летописью и на фоне урожайных композиций.

К началу действа зал культурного центра был настолько полон, что опоздавшие гости размещались на дополнительных креслах. Название праздника – «Воспоминания о родном совхозе. Истории из нашей жизни» - полностью отражало его концепцию. В исторической части на экране были представлены раритетные фотографии, любимые песни и кадры совхозных событий, а главное – сами участники праздника, молодые и целеустремленные, их родные и близкие, земляки, соседи, с которыми когда-то работали, встречались, дружили. И потому так искренне слушал и аплодировал зал.

- Очень символично, что праздник организован накануне Дня работника сельского хозяйства. Настроение очень хорошее. Совхоз «Тайцы» был гордостью Гатчинского района. Об этом нельзя забывать. У нас славное прошлое. Мы пережили трудные годы. Будем надеяться, впереди – только светлое будущее, – поделилась эмоциями Людмила Анатольевна Ашмарина.

Эту встречу подготовила инициативная группа жителей поселка при участии коллектива Таицкого КДЦ.

- Радует, что так много людей откликнулось на приглашение. Каждый внес свою лепту. Сегодня в Таицком КДЦ главные герои – работники совхоза. Его история представлена не только на стендах и в праздничном выпуске газеты «Гатчинская правда», но красной нитью проходит через сценарий мероприятия. Вспомнить свою молодость – что может быть прекраснее! – уверена Марина Александровна Александрова.

- Все, кто жил в Тайцах в эти годы, не может быть не связан с совхозом. Мне сразу вспоминается, как мы школьниками в совхозе проходили практику. Ох, веселое было время, – вспоминает почетный гражданин Гатчинского района Александр Петрович Худилайнен. - Всегда восхищался особыми деловыми качествами директора совхоза Фаины Николаевны Добриной: ее трудолюбием, настойчивостью, талантом руководителя. Умела аргументировать и «выбивать» у начальства всё, что нужно совхозу, умела мудро выстраивать работу с подчиненными. Фаина Николаевна подняла совхоз на недосягаемую высоту!

- Я люблю свой поселок и горжусь им. Совхоз «Тайцы» в годы своего расцвета был большим и богатым, вел жилищное строительство и заботился о своих работниках. Посмотрите, сколько сегодня людей пришло на встречу! Потому что в нашей истории есть много хорошего – хочется это помнить и передавать эстафету памяти следующим поколениям! – поделилась эмоциями Тамара Павловна Павлова.

Своим активным и самым непосредственным участием жители поселка, бывшие работники совхоза, поддержали инициативу по сохранению истории о людях и Таицкой земле, которая стала малой родиной для них самих, их детей и внуков. Их воспоминания стали благодарной памятью всем, кто прожил трудную, но счастливую жизнь. А сам праздничный вечер – примером для других селян, как заинтересовать, объединить и организовать людей в этом добром начинании.

- Без малого год мы по крупицам собирали и восстанавливали с послевоенного периода историю совхоза, – рассказала Елена Викторовна Любушкина. - Благодарим всех, кто поделился фотографиями из домашних архивов, воспоминаниями, рассказами о своих родных и близких. Это действительно наша общая прекрасная история!

Татьяна Можаева