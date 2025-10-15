В Москве прошел форум «Женского движения «Единой России»

Форум был посвящён актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политический, социальный и общественных задач.

Высокую роль женщин в «Единой России» отметили Председатель Партии Дмитрий Медведев. Секретарь Генсовета Партии Владимир Якушев, подчеркнув важность учета особого женского видения и понимания процессов и проблем при принятии решений на государственном уровне.

Региональный координатор проекта в Ленинградской области Анна Данилюк обратила внимание на то, что «Женское движение «Единой России» является важной частью работы партии и значимым проектом, направленным на поддержку и развитие женских инициатив во всех сферах жизни общества.

«В Ленинградской области наиболее ярким и значительным по своим делам и численности субъектом женского движения является региональное отделение Союза женщин России. Такие женские объединения являются мощной платформой, объединяющей активных, сильных и неравнодушных женщин по всей стране, благодаря которым решаются не только общие, но и узкие профессиональные вопросы, значимые для разных регионов России, в частности для Ленинградской области. Большое внимание наши женсоветы сегодня уделяют вопросам социальной защиты женщин и их семей, а также поддержке родных и близких участников СВО и развитию гуманитарных проектов. Участницы женского движения активно взаимодействуют с общественными организациями и местными сообществами, вносят предложения в Народную программу партии, тем самым делая реальный вклад в развитие государства», — прокомментировала Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, заместитель Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Анна Данилюк.