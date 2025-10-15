Где отключат свет в Гатчинском районе 16 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
16.10.2025 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы ул. Юного Ленинца д.125, Баня; ул. Пушкина, д.79 ООО «Недра»; ул. Звездная д.2, КНС; ул. Островского д.127, Котельная №28.
16.10.2025 с 00:00 до 05:00
Веревское ТУ:
д. Вайя,
тер. ДНП КП Вайя, Гатчинские поместья,
Гатчина, въезд, КАС Лада, Лесхоз, телевышка, промзона у магазина Петрович,
д. Малое Верево (частично),
промзона Вайялово.
16.10.2025 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Карташевская (частично).
16.10.2025 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет, Массив 52,
Промзона.
16.10.2025 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (гаражи).
16.10.2025 с 10:00 до 18:30
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево,
д. Реболово,
тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз),
тер. СНТ Полет-2 (Учхоз),
тер. СНТ Ленинец (Учхоз),
тер. СНТ Кристалл,
д. Войсковицы,
д. Сеппелево,
тер. СНТ Пламя (Учхоз).
16.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость (котельная, администрация, очистные, жилые дома), ул. Половинкиной (частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского (частично).
16.10.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 (нечетная сторона)ю
16.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
16.10.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
п. Кобралово,
п. Кобралово, ул Зеленая.
16.10.2025 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
Новинка-кордон.