Где отключат свет в Гатчинском районе 16 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

16.10.2025 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы ул. Юного Ленинца д.125, Баня; ул. Пушкина, д.79 ООО «Недра»; ул. Звездная д.2, КНС; ул. Островского д.127, Котельная №28.

 

16.10.2025 с 00:00 до 05:00

Веревское ТУ:

д. Вайя,

тер. ДНП КП Вайя, Гатчинские поместья,

Гатчина, въезд, КАС Лада, Лесхоз, телевышка, промзона у магазина Петрович,

д. Малое Верево (частично),

промзона Вайялово. 

 

16.10.2025 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Карташевская (частично).

 

16.10.2025 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет, Массив 52,

 Промзона.

 

16.10.2025 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (гаражи).

 

16.10.2025 с 10:00 до 18:30

Сяськелевское ТУ:    

д. Сяськелево,

д. Реболово,

тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз),

тер. СНТ Полет-2 (Учхоз),

тер. СНТ Ленинец (Учхоз),

тер. СНТ Кристалл,

д. Войсковицы,

д. Сеппелево,

тер. СНТ Пламя (Учхоз).

 

16.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость (котельная, администрация, очистные, жилые дома), ул. Половинкиной (частично), ул. Молодежная, ул. Зайончковского (частично).     

 

16.10.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр. Большой, дома 119-151 (нечетная сторона)ю

 

16.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

 

16.10.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

п. Кобралово,

п. Кобралово, ул Зеленая.

 

16.10.2025 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

Новинка-кордон.

 