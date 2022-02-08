На кресте Гатчинского Павловского собора обнаружили интересный артефакт

Об этом сообщил председатель комитета по сохранению
культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой на своей личной
странице ВКонтакте.
«Текст примерно следующий: «H. Sengеlim. Contre-maître chez son Altesse Impériale Le Duc de Leuchtenberg». По всей видимости, человек
плохо писал по-французски, потому что написано «Meaitre» вместо «maître» и
«Impérial» вместо «Impériale». А также "Его императорское высочество"
не может сочетаться с частицей de.
Примерный перевод: "Г. Сенгелим, прораб его
императорского высочества герцога..." Прораб был, видимо, немец с Юга
Германии (Эльзас, Швейцария или Вюртемберг). Есть предположение, что речь идёт
о Герцоге Лейхтенбергском. Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне –
член русской императорской фамилии, 3-й герцог Лейхтенбергский, президент
Императорской академии художеств (с 1843 г.) и главноуправляющий Горным
институтом (c 1844 г.).
При строительстве Кафедрального Собора Св. Апостола
Павла в Гатчине кресты и цепи с позолотой изготавливали на Санкт-Петербургском
гальванопластическом и бронзолитейном заводе (акционерное предприятие
Лейхтенбергского).
Благодарим реставраторов компании
"Наследие" за тщательную работу и внимание к деталям».