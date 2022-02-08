На кресте Гатчинского Павловского собора обнаружили интересный артефакт

Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой на своей личной странице ВКонтакте.

«Текст примерно следующий: «H. Sengеlim. Contre-maître chez son Altesse Impériale Le Duc de Leuchtenberg». По всей видимости, человек плохо писал по-французски, потому что написано «Meaitre» вместо «maître» и «Impérial» вместо «Impériale». А также "Его императорское высочество" не может сочетаться с частицей de.

Примерный перевод: "Г. Сенгелим, прораб его императорского высочества герцога..." Прораб был, видимо, немец с Юга Германии (Эльзас, Швейцария или Вюртемберг). Есть предположение, что речь идёт о Герцоге Лейхтенбергском. Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне – член русской императорской фамилии, 3-й герцог Лейхтенбергский, президент Императорской академии художеств (с 1843 г.) и главноуправляющий Горным институтом (c 1844 г.).

При строительстве Кафедрального Собора Св. Апостола Павла в Гатчине кресты и цепи с позолотой изготавливали на Санкт-Петербургском гальванопластическом и бронзолитейном заводе (акционерное предприятие Лейхтенбергского).

Благодарим реставраторов компании "Наследие" за тщательную работу и внимание к деталям».