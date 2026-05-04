Награждение самых «добрых» парикмахеров

День начался с Божественной литургии, а затем была проведена торжественная церемония награждения. Ее возглавил руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви протоиерей Михаил Потокин. Волонтерам вручили благодарственные грамоты синодального отдела и памятные подарки.

Награды получили 22 мастера из разных регионов России, а также из Республики Беларусь. Эти специалисты безвозмездно оказывают парикмахерские услуги тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании: бездомным, тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям, а также всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, волонтеры регулярно стригут участников специальной военной операции, проходящих лечение в военных госпиталях.

Среди награжденных – представительница Гатчинского округа Ирина Николаевна Громова. Ей вручили награду отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви – медаль святого праведного Филарета Милостивого III степени.

Сам проект «Парикмахеры добра» родился шесть лет назад в Уфе и за это время объединил более двух тысяч парикмахеров-добровольцев. Инициатива давно вышла за рамки разовых акций. На сегодняшний день открыты стационарные парикмахерские в 11 епархиях России, организована работа в пяти крупнейших детских медицинских учреждениях. Ранее торжественные церемонии награждения участников проекта уже проходили в московском Храме Христа Спасителя.

Особо активное участие в проекте принимает Санкт-Петербург. В детской больнице № 2 Святой Марии Магдалины уже работает «комната красоты»: маленькие пациенты могут привести в порядок прическу прямо во время лечения, не покидая стационар. В ближайших планах волонтеров – открыть подобные парикмахерские и в других городских больницах. Таким образом, профессия для этих мастеров стала не просто ремеслом, а формой служения ближнему, где стрижка и уход превращаются в поддержку, внимание и живую заботу.

Елизавета Суралева

Фото Павла Афанасенко