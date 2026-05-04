Бессмертные песни Победы

Организаторами конкурса выступили Комитет по культуре и туризму Ленинградской области и областной Дом народного творчества. Масштабное событие объединило талантливых исполнителей со всей Ленинградской области и других регионов России — всех, для кого музыка стала голосом памяти и гордости за Родину. В рамках отборочного тура свое мастерство показали более 100 номинантов.

В финальном прослушивании, которое состоялось в фестивальном центре «Лидер», сошлись 60 ярких солистов, дуэтов, вокальных ансамблей и хоров.

Настоящий праздник патриотической песни подарили зрителям представители всех районов Ленинградской области, а также гости из Санкт-Петербурга, Калининградской и Псковской областей. В их исполнении вокальное искусство звучало особенно проникновенно - от самобытных народных напевов, хранящих вековые традиции и мудрость предков, до академического вокала и ярких эстрадных композиций, воспевающих красоту родной земли, ее богатую историю и славные подвиги героев.

Участников фестиваля оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие педагоги и деятели искусств: Милана Урбанович и Юлия Черняновская (Санкт-Петербургский государственный институт культуры), Наталья Шмидт (Ленинградский областной колледж культуры и искусства).

По итогам конкурса гран-при фестиваля завоевал народный ансамбль русской песни «Узорье» (г. Шлиссельбург, руководитель – Юрий Соловьев).

На фестивале «Песни Победы» достойно выступили многие творческие коллективы Гатчинского округа.

Лауреатами I степени признаны старший состав вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» (Екатерина Кузнецова, Анастасия Тюшкина, Алена Фомина и Валерия Горкуша) и народный хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский Дом культуры). Диплом лауреата I степени завоевал также вокальный ансамбль «Эсферро» (фестивальный центр «Лидер»).

Диплом лауреата II степени вручили народному самодеятельному коллективу «Хор русской песни» (УПП ВОС) и народному самодеятельному коллективу «Ансамбль русской песни «Горница» Центра творчества юных города Гатчины (руководитель — Юлия Одарченко).

Лауреатами II степени стали народный самодеятельный ансамбль русской песни «Любава» и солист вокального ансамбля «Эсферро» Егор Михайлов (Новый Свет).

Отлично выступили и артисты из Рейзинского сельского клуба. Диплом лауреата II степени — у солистки Анастасии Живайкиной-Разумовой. Лауреатом III степени признан ансамбль русской песни «Хорошее настроение».

Специальным дипломом «За лучшую концертмейстерскую работу» отмечен концертмейстер народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни» (УПП ВОС) Владимир Сергеевич Козлов.

Юлия Лысанюк