Ленинградской области — комплексное развитие

Из них 1,2 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство, ещё 164,9 тыс. кв. м на многоквартирные дома.

«Оперативные данные ещё будут уточняться, прежде всего по индивидуальному жилью. Но уже сейчас видим важный сигнал по многоквартирному сегменту: за четыре месяца ввод МКД вырос почти в три раза к уровню прошлого года. Это говорит о стабилизации рынка. Важно, что вместе с вводом формируется и новый строительный задел: в работу выходят жилые дома, пять социальных объектов, производственные и административные здания. Значит, строительный цикл в регионе сохраняет глубину: сегодняшний ввод уже подкрепляется проектами, которые будут давать результат в следующие годы», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

С января по май 2026 года в Ленинградской области выдано более 20 разрешений на строительство. Среди них 7 многоквартирных домов, включая два дома по договорам комплексного развития территории в Щеглово и Троицкой Горе, а также 5 социальных объектов: детский сад в Новоселье, три школы в Кингисеппе, Лаголово и Ивангороде, ФОК в Агалатово. Также разрешения получили складские, промышленные и административные объекты, паркинг в Мурино.