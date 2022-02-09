Победа пауэрлифтеров Гатчинского района

Соревнование проходило по нескольким дисциплинам, в которых представители Гатчинского района смогли одержать победу:

Юрий Шалдиров из п. Сиверский занял 1 место в классическом троеборье (гр.40-49 лет).

Вячеслав Арутюнов из Гатчины занял 1 место в жиме и 2 место в жиме классическом (гр. 70 лет и старше).

Ирина Котова из Гатчины, начальник отдела комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского района, завоевала сразу три награды: она стала первой в жиме и второй в классическом жиме (гр. 50-59 лет), и по итогу тернира завоевала 1 место в абсолютном зачете

Поздравляем нашу команду с победой на Всероссийской арене!