Победа пауэрлифтеров Гатчинского района

Соревнование проходило по нескольким дисциплинам,
в которых представители Гатчинского района смогли одержать победу:
Юрий Шалдиров из п. Сиверский занял 1 место в
классическом троеборье (гр.40-49 лет).
Вячеслав Арутюнов из Гатчины занял 1 место в жиме
и 2 место в жиме классическом (гр. 70 лет и старше).
Ирина Котова из Гатчины,
начальник отдела комитета строительства и градостроительного развития
территорий администрации Гатчинского района, завоевала сразу три награды: она
стала первой в жиме и второй в классическом жиме (гр. 50-59 лет), и по итогу
тернира завоевала 1 место в абсолютном зачете
Поздравляем нашу команду с победой на
Всероссийской арене!