Победа пауэрлифтеров Гатчинского района

Победа пауэрлифтеров Гатчинского района

В Екатеринбурге с 26 января по 7 февраля прошло Первенство России по пауэрлифтингу среди ветеранов, в котором приняла участие команда Ленинградской области. Отличных результатов добились представители Гатчинского района: Сергей Астафьев, Юрий Шалдиров, Вячеслав Арутюнов и Ирина Котова.

Рубрики : Спорт     09 Feb 2022

Соревнование проходило по нескольким дисциплинам, в которых представители Гатчинского района смогли одержать победу:

Юрий Шалдиров из п. Сиверский занял 1 место в классическом троеборье (гр.40-49 лет).

Вячеслав Арутюнов из Гатчины занял 1 место в жиме и 2 место в жиме классическом (гр. 70 лет и старше).

Ирина Котова из Гатчины, начальник отдела комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского района, завоевала сразу три награды: она стала первой в жиме и второй в классическом жиме (гр. 50-59 лет), и по итогу тернира завоевала 1 место в абсолютном зачете

Поздравляем нашу команду с победой на Всероссийской арене!

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