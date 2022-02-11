Спешите видеть: «Гатчина – город дворцовый»

Выставка открылась 30
декабря и приурочена к 225-летию города Гатчины и воцарения Павла I. Здесь
представлено более 350 экспонатов, связанных с историей Гатчины как официальной
резиденции императорской семьи и с биографией венценосных владельцев дворца.
Только часть выставленных
предметов принадлежит непосредственно Гатчинскому дворцу. Остальные экспонаты
для выставки предоставили Павловский, Петергофский и Екатерининский дворцы,
Московский политехнический музей, Центральный музей железнодорожного
транспорта, Музей театрального и музыкального искусства, а также гатчинский
музей-усадьба П.Е. Щербова, архивы и частные коллекционеры. Кроме того, свою
лепту в создание выставки внесла и Гатчинская школа № 4, предоставив экспонаты
школьного музея. Администрация Гатчинского района помогла в организации.
Надо заметить, что
большинство представленных на выставке вещей до 1941 года входили в
историческую коллекцию Гатчинского дворца-музея.
3-го февраля состоялась
презентация выставки для журналистов. Главный хранитель дворца-музея Елена
Леонидовна Ефимова рассказала о некоторых экспонатах. Например, электромобиль,
установленный в вестибюле Мраморной лестницы. Его заказала сестра вдовствующей
императрицы Марии Федоровны – матери Николая II. Электромобилей изготовили два.
Один сейчас находится в Англии, а тот, который выставляется, принадлежит
Политехническому музею в Москве. На выставке он в гостях. До 1918 года
электромобиль стоял в гараже Гатчинского дворца и вернулся в родные стены
спустя целый век – только на время.
В зале, посвященном
императору Павлу, выставлен его мундир и ботфорты, в которых он последний раз в
жизни отужинал – перед роковой ночью в Михайловском замке. Выставлена его
походная мебель – на фоне картины Э. Гау «Овальный кабинет императора Павла I».
Сейчас этот походный столик и кресло хранятся в запасниках Гатчинского дворца.
Как только Овальный кабинет будет отреставрирован, мебель займет в нем свое
место.
Зал, посвященный Николаю
I, оформлен в стиле железнодорожного вагона. Именно при Николае в Гатчине
появилась железная дорога.
Также на выставке
представлены мундиры, оружие, живопись, императорские сани, архивные документы
и многое другое. Например, трицикл и детская коляска эпохи Николая II. Духовые
музыкальные инструменты – современники тех, на которых играл гатчинский духовой
оркестр во времена Александра III (сам император играл на тубе). Мундир Марии
Федоровны – шефа гатчинских «синих кирасир».
Что касается мундиров,
научные сотрудники пришли к интересному выводу, пристально изучая парадную
форму Преображенского полка из коллекции гатчинского дворца-музея. Форма,
которую относили к концу XVIII века, на самом деле датируется серединой века
девятнадцатого. И является …костюмом, сшитым по образцу формы павловской эпохи
специально к торжественному открытию памятника Павлу I на плацу Гатчинского
дворца при Николае I в 1851 году. В эти мундиры были наряжены ветераны на
параде под балконом дворца.
…У выставки есть одна
особенность. Экспонаты, относящиеся к дворцу, дворцовому ведомству, размещены
на синем фоне. То, что касается города – на зеленом. Все предметы – подлинные,
новоделов нет. Завершается экспозиция рекламными плакатами, которыми пестрела
Соборная улица в начале XX века. Судя по одному из них, в Гатчине тогда
продавалась отменная жирная пудра для лица!
Петербургских журналистов
интересовало, почему же все-таки «Гатчина – город дворцовый»? Что
подразумевается под этим? Как объясняют сотрудники дворца, выставка призвана
показать, что в императорской Гатчине не было деления на сугубо дворцовый быт и
быт небольшого провинциального городка. Дворец и город существовали не порознь.
А кроме того, тут прослеживается неразрывная связь времен. Формирование
городской среды: нам кажется, что это веяние последнего времени. Отнюдь.
Формированием комфортной среды в городе занимались и в XVIII, и в XIX веке.
Городская среда Гатчины формировалась в тесной взаимосвязи с дворцом. Вот
почему город – дворцовый.
По многочисленным
просьбам гостей музея до 28 февраля выставку можно посетить с экскурсоводом,
который расскажет о каждом экспонате. В течение этого времени – со 2 по 28
февраля – во дворце проходит акция: по билету за 300 рублей можно пройти
экскурсию по выставке, осмотреть все залы дворца и посетить Приоратский дворец.
Выставка «Гатчина – город
дворцовый» продлится до 13 марта.
Екатерина Дзюба