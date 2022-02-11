Спешите видеть: «Гатчина – город дворцовый»

Выставка открылась 30 декабря и приурочена к 225-летию города Гатчины и воцарения Павла I. Здесь представлено более 350 экспонатов, связанных с историей Гатчины как официальной резиденции императорской семьи и с биографией венценосных владельцев дворца.

Только часть выставленных предметов принадлежит непосредственно Гатчинскому дворцу. Остальные экспонаты для выставки предоставили Павловский, Петергофский и Екатерининский дворцы, Московский политехнический музей, Центральный музей железнодорожного транспорта, Музей театрального и музыкального искусства, а также гатчинский музей-усадьба П.Е. Щербова, архивы и частные коллекционеры. Кроме того, свою лепту в создание выставки внесла и Гатчинская школа № 4, предоставив экспонаты школьного музея. Администрация Гатчинского района помогла в организации.

Надо заметить, что большинство представленных на выставке вещей до 1941 года входили в историческую коллекцию Гатчинского дворца-музея.

3-го февраля состоялась презентация выставки для журналистов. Главный хранитель дворца-музея Елена Леонидовна Ефимова рассказала о некоторых экспонатах. Например, электромобиль, установленный в вестибюле Мраморной лестницы. Его заказала сестра вдовствующей императрицы Марии Федоровны – матери Николая II. Электромобилей изготовили два. Один сейчас находится в Англии, а тот, который выставляется, принадлежит Политехническому музею в Москве. На выставке он в гостях. До 1918 года электромобиль стоял в гараже Гатчинского дворца и вернулся в родные стены спустя целый век – только на время.

В зале, посвященном императору Павлу, выставлен его мундир и ботфорты, в которых он последний раз в жизни отужинал – перед роковой ночью в Михайловском замке. Выставлена его походная мебель – на фоне картины Э. Гау «Овальный кабинет императора Павла I». Сейчас этот походный столик и кресло хранятся в запасниках Гатчинского дворца. Как только Овальный кабинет будет отреставрирован, мебель займет в нем свое место.

Зал, посвященный Николаю I, оформлен в стиле железнодорожного вагона. Именно при Николае в Гатчине появилась железная дорога.

Также на выставке представлены мундиры, оружие, живопись, императорские сани, архивные документы и многое другое. Например, трицикл и детская коляска эпохи Николая II. Духовые музыкальные инструменты – современники тех, на которых играл гатчинский духовой оркестр во времена Александра III (сам император играл на тубе). Мундир Марии Федоровны – шефа гатчинских «синих кирасир».

Что касается мундиров, научные сотрудники пришли к интересному выводу, пристально изучая парадную форму Преображенского полка из коллекции гатчинского дворца-музея. Форма, которую относили к концу XVIII века, на самом деле датируется серединой века девятнадцатого. И является …костюмом, сшитым по образцу формы павловской эпохи специально к торжественному открытию памятника Павлу I на плацу Гатчинского дворца при Николае I в 1851 году. В эти мундиры были наряжены ветераны на параде под балконом дворца.

…У выставки есть одна особенность. Экспонаты, относящиеся к дворцу, дворцовому ведомству, размещены на синем фоне. То, что касается города – на зеленом. Все предметы – подлинные, новоделов нет. Завершается экспозиция рекламными плакатами, которыми пестрела Соборная улица в начале XX века. Судя по одному из них, в Гатчине тогда продавалась отменная жирная пудра для лица!

Петербургских журналистов интересовало, почему же все-таки «Гатчина – город дворцовый»? Что подразумевается под этим? Как объясняют сотрудники дворца, выставка призвана показать, что в императорской Гатчине не было деления на сугубо дворцовый быт и быт небольшого провинциального городка. Дворец и город существовали не порознь. А кроме того, тут прослеживается неразрывная связь времен. Формирование городской среды: нам кажется, что это веяние последнего времени. Отнюдь. Формированием комфортной среды в городе занимались и в XVIII, и в XIX веке. Городская среда Гатчины формировалась в тесной взаимосвязи с дворцом. Вот почему город – дворцовый.

По многочисленным просьбам гостей музея до 28 февраля выставку можно посетить с экскурсоводом, который расскажет о каждом экспонате. В течение этого времени – со 2 по 28 февраля – во дворце проходит акция: по билету за 300 рублей можно пройти экскурсию по выставке, осмотреть все залы дворца и посетить Приоратский дворец.

Выставка «Гатчина – город дворцовый» продлится до 13 марта.

Екатерина Дзюба