Почему Матвей Киселёва изучает ДНК батата?

- Моя работа называется «Уточнение
структуры клеточной Т-ДНК батата». Батат – сельскохозяйственная культура тропических
стран (хотя в советское время были попытки выращивания ее в Сухуми). Мы изучаем
агробактериальную вставку в его геноме. Когда-то бактерия генетически модифицировала
это растение, перенеся в него часть своей ДНК. Мы изучаем этот кусочек ДНК, перенесенной
из бактерии. Одна из первостепенных задач – выяснить, почему закрепилась эта
вставка в популяции. Предполагается, что это влияет на приспособленность
растений к условиям окружающей среды. Либо повышается устойчивость к засухе,
либо она сама себя реплицирует – увеличивает свою копийность и таким образом
распространяется.
- Эта генетическая модификация
– плюс или минус?
- Это не минус, и не
плюс. В биологии вообще мало плюсов и минусов. Скорее, «мешает» или «не мешает».
Раз оно закрепилось, значит, не мешает. А, вероятно, дает что-то положительное.
- Батату?
- Батату все равно. Агропрому,
в принципе, тоже. Но если мы изучим, как эта вставка за три тысячи лет
закрепилась в популяции растений, мы сможем прогнозировать, как закрепятся
искусственно модифицированные растения в природной популяции. То, чего так все
боятся – ГМО. На самом деле, ничего ненатурального в ГМО нет. Другое дело, что,
если искусственно генетически модифицированные организмы попадут в природные популяции,
это может отрицательно сказаться на их генетическом разнообразии.
Если генетическая
модификация несет вред, то она просто-напросто себя изживает.
- Почему именно батат? Прямо
скажем, не самая популярная у нас агрокультура…
- Потому что батат – это
одно из трех растений, для которого доказана природная трансгенность. Есть еще
табак и льнянка, но батат не изучен. Над изучением льнянки в этой области
работает мой руководитель и его команда. Над изучением табака трудились многие
исследователи – японские, американские и европейские – в течение двадцати лет.
А трансгенность батата была открыта в 2015 году, и развития эта область не
получала.
- Как ты его изучал?
- Для начала мы нашли генетическую
вставку батата в американской базе данных NCBI, в которой выложены все изученные генетические
последовательности всех организмов. Затем мы отобрали образцы растений – клубни,
и с помощью ПЦР – полимеразной цепной реакции – изучили, есть ли такая вставка
в геноме конкретно этих клубней. Мы синтезировали специальные
последовательности, чтобы началась реакция.
- Где это все происходило?
- Я работаю в лаборатории
на базе компании «Бигль» в Стрельне. Компания занимается коммерческим синтезом
и продажей синтетических олигонуклеотидных последовательностей. Она синтезирует
маленькие цепочки ДНК, РНК. В лабораторию меня пригласил преподаватель
Политехнического университета, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий
Денис Игоревич Богомаз после конкурса «Большие вызовы».
- И каков результат
твоей научно-исследовательской работы – что удалось выяснить?
- Вот эту генетическую последовательность
секвенировали американские исследователи – и выложили ее в базу NCBI. Мы выяснили, что секвенирована
она была правильно. Однако, скорее всего, была неправильно выполнена ее
биоинформатическая сборка. При секвенировании по методу Сэнгера
последовательность разбивается на так называемые риды – короткие участки
прочтения. Эти участки прочтения секвенируются – то есть, выясняется их последовательность.
И эти маленькие последовательности нужно, как паззл, собрать между собой. Это
насущная задача всех биоинформатиков – создавать методы этой сборки. При этом
велика вероятность того, что последовательность будет собрана неправильно –
кусочки будут поменяны местами по сравнению с оригиналом. С тем, как это есть в
природе.
- Что тогда делать?
- Секвенировать и
собирать по новой… Нужно восстановить цепочку.
…Помимо победы на
конкурсе им. Менделеева, Матвей Киселев снова занял первое место на региональном
этапе школьной олимпиады по биологии. Теперь ближайшая цель – всероссийская биологическая
олимпиада.
Екатерина
Дзюба