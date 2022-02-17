Управление Росреестра по Ленинградской области рассказывает, как проверить земельный участок

Для того, чтобы это проверить, необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости». Именно в ней отображаются сведения о зарегистрированных ограничениях или обременениях.

Также существуют другие ограничения, которые не подлежат государственной регистрации, они связаны с расположением участка в зоне с особыми условиями использования территорий: охранные зоны газопроводов, зоны электрических сетей, приаэродромные территории аэропорта и другие. Сведения о таких ограничений или обременений можно получить в выписке из ЕГРН «Об объекте недвижимости» в реквизите «Особые отметки».

Проверить, расположен ли участок в границах зоны с особыми условиями использования территорий, можно и на Публичной кадастровой карте совершенно бесплатно.

Для этого необходимо в верхнем левом углу выбрать слой ЗОУИТ, кликнуть левой кнопкой мыши на земельный участок, затем на экране отобразиться список реестровых номеров всех ЗОУИТ, в границы которых попадает участок. Чтобы посмотреть информацию о зоне и дате ее установления, необходимо кликнуть на реестровый номер зоны.

Это нужно для того, чтобы знать, как правильно использовать такой участок и не нарушить законы земельного законодательства.

Бывают случаи, когда при заказе выписки из ЕГРН в «Особых отметках» есть явные несоответствия и ошибки. Чтобы получить актуальную выписку и удостовериться в «чистоте» земельного участка, необходимо направить обращение на электронную почту 47_upr@rosreestr.ru, специалисты Управления Росреестра по Ленинградской области верифицируют сведения, устранят все несоответствия и подтвердят, что участок пригоден к приобретению.