Управление Росреестра по Ленинградской области рассказывает, как проверить земельный участок

Для того, чтобы это
проверить, необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра
недвижимости «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости». Именно в ней отображаются сведения о зарегистрированных
ограничениях или обременениях.
Также существуют другие
ограничения, которые не подлежат государственной регистрации, они связаны с
расположением участка в зоне с особыми условиями использования территорий:
охранные зоны газопроводов, зоны электрических сетей, приаэродромные территории
аэропорта и другие. Сведения о таких ограничений или обременений можно получить
в выписке из ЕГРН «Об объекте недвижимости» в реквизите «Особые отметки».
Проверить, расположен ли
участок в границах зоны с особыми условиями использования территорий, можно и
на Публичной кадастровой карте совершенно бесплатно.
Для этого необходимо в
верхнем левом углу выбрать слой ЗОУИТ, кликнуть левой кнопкой мыши на земельный
участок, затем на экране отобразиться список реестровых номеров всех ЗОУИТ, в
границы которых попадает участок. Чтобы посмотреть информацию о зоне и дате ее
установления, необходимо кликнуть на реестровый номер зоны.
Это нужно для того, чтобы
знать, как правильно использовать такой участок и не нарушить законы земельного
законодательства.
Бывают случаи, когда при
заказе выписки из ЕГРН в «Особых отметках» есть явные несоответствия и ошибки.
Чтобы получить актуальную выписку и удостовериться в «чистоте» земельного
участка, необходимо направить обращение на электронную почту
47_upr@rosreestr.ru, специалисты Управления Росреестра по Ленинградской области
верифицируют сведения, устранят все несоответствия и подтвердят, что участок
пригоден к приобретению.