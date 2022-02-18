Дом, где живут нянюшкины сказки

Времени вопреки...

По преданию, бревенчатая изба с русской печью, в которой сейчас располагается музей, была подарена Арине Родионовне в 1795 году бабушкой поэта, Марией Алексеевной Ганнибал — в знак благодарности за верную службу. Сама няня жила в этой избе недолго, а потом, из поколения в поколение, здесь жили потомки ее и супруга, Федора Матвеева.

Как напомнила Наталья Клюшина, сохранить этот домик помогла учительница Кобринской школы Наталья Ныркова, которая выкупила его у родственников Арины Родионовны в 1951 году. А в 1974 году в этой избе был открыт музей «Домик няни А.С. Пушкина». Автором экспозиции, построенной на подлинных старинных материалах и экспонатах, стала старший научный сотрудник Всесоюзного музея А.С. Пушкина Нина Ивановна Грановская.

Но дерево, увы, не вечный материал. Домик няни Пушкина не раз пытались реставрировать, стараясь сохранять его вид неизменным. В 2013 году дом, сильно поврежденный жуком-точильщиком, был признан аварийным. В 2016 году экспозицию перенесли в административный корпус, после чего началась масштабная реставрация домика.

В процессе пришлось заменить все венцы по периметру дома. Единственная деревянная деталь, которая сохранилась с XVIII века – центральная потолочная балка (матица). Еще несколько наиболее сохранившихся венцов составили инсталляцию во дворе. Также пришлось полностью перебрать дровяник, прилегающий к избе.

Как подчеркивает Наталья Клюшина, та экспозиция, которую задумала и создала Нина Грановская, сохранилась неизменной, отсылая нас на более чем двести лет назад. Несмотря на внешние перемены, «нянюшкин домик» продолжает жить своей полной жизнью, ведь он уникален не только тем, что хранит память об Арине Родионовне. Он с точностью передает тонкости русского крестьянского быта конца XVIII – начала XIX веков.

Мы снова можем с удовольствием окунуться в давно уже ушедшую эпоху, заново открывая для себя маленькие, но важные тайны, которые хранит в себе русская изба. А таких тайн в ней очень много, ведь каждый предмет, каждая деталь для наших предков имели одновременно и сакральный, и практический смысл. Попробуем что-нибудь разгадать с помощью нашего любезного экскурсовода...

Граница между мирами

И, правда, особенное чувство перехода в другое измерение чувствуешь, уже поднимаясь на крылечко этого домика. Крыльцо ведет в сени — неотапливаемую часть жилого крестьянского дома или прихожую, которая служит своего рода воздушной подушкой между теплом горницы и уличным холодом.

В сенях зимой холодно, но пахнет летом — голову кружит знакомый аромат сухих трав и цветов, березовых веников, которые сушатся под потолком.

Направо от сеней - дровяник, налево — жилая часть избы, горница. Как говорит Наталья Александровна, - чтобы войти в жилое помещение, очень важно было правильно перейти высокий порог. И это был уже настоящий переход, потому что порог считался сакральным местом — границей между двумя мирами, причем не только на Руси, но и во многих других национальных культурах.

- Наши праотцы верили, что под порогом дома живут духи наших предков, - рассказывает Наталья Александровна. - Они оберегают наш мир от мира потустороннего. Отсюда и поговорка: «С Богом — до порога». А за порогом с тобой уже что угодно может случиться... Порог нужно было именно перешагивать, ни в коем случае не наступая на него. На пороге нельзя было сидеть, передавать что-либо через него, прощаться. Некоторые приметы, связанные с порогом, до сих пор живут в нашем сознании..

Тайны русской печи

Осторожно перешагнув порог, оказываемся в горнице. Сама она невелика, и тем удивительней смотрится в ней огромная русская печь, занимающая чуть ли не треть всего помещения. В горнице тепло — Наталья Александровна с утра затопила печь и теперь поддерживает в ней огонь.

В нянюшкиной «избушке» русская печь расположена классически - справа у входа устьем к передней стене, к окнам. Но, с какой бы стороны не располагалась печь, всегда в противоположном углу от нее (по диагонали) размещался красный угол с иконами. В домике няни Пушкина это икона Божией Матери «Знамение».

Печь в русской избе имела огромное значение, являясь по сути центром маленькой вселенной, которую представляла собой каждая семья. Печь согревала, кормила, лечила. В теплом подпечном пространстве (под опечком) зимой держали кур, запуская туда детишек за яйцами.

Заглянув в печь, можно увидеть, какая она глубокая и просторная внутри. И действительно, как рассказала Наталья Александровна, в печи парились, забираясь внутрь через широкое устье — хайло, лечились от простуды и ревматизма. В печи повитухи «перепекали» недоношенных малышей, а мамы лечили детей от рахита (собачьей старости) — буквально обмазывали их тестом и на хлебной лопате отправляли в теплую каменную утробу. Говорят, помогало... (Не отсюда ли, кстати, знакомые с детства сюжеты русских народных сказок, в которых Баба Яга отправляет на лопате в печь украденного ребенка?)

Рядом с печью — неширокая кровать для хозяина и хозяйки. На стене висят красный сарафан и белая кофта — праздничный наряд крепостной крестьянской женщины. Рядом — легендарная торба Арины Родионовны, которую, по преданию, соткали и сшили мастерицы в Михайловском под чутким руководством самой нянюшки.

У кровати — детская плетеная колыбелька, висящая на матице. Рядом - загадочный предмет, похожий на столик с круглым отверстием. Как оказалось, это приспособление уже для малышей постарше, что-то вроде манежа, куда ребенка ставили, начиная с девяти месяцев — чтобы ножки укреплялись.

А вот и детские игрушки — погремушки из бересты, куколки самого разного вида и назначения — пеленашки, крупенички, столбушки, перевертыши... Да, каждая из них тоже заключала в себе особый смысл. Например, тряпичная куколка-перевертыш «показывала» судьбу женщины. То она красна девица с косами, то замужняя молодица, то сгорбленная бабушка-старушка в старой рубахе. Такая вот философия жизни...

В горнице моей темно...

В русской крестьянской избе действительно всегда было темновато. Довольно низкий потолок, вдоль двух стен — небольшие окна. Вот, в сущности, и весь свет. Потому и вставали так рано, с восходом солнца, потому и ложились, как только наступали сумерки.

В одной небольшой избе часто размещалось сразу несколько поколений — говорили и говорят ведь до сих пор: «в тесноте да не в обиде», «семеро по лавкам». Раньше всех вставала хозяйка: молилась, разжигала печь, готовила, бежала на двор — обихаживать скотину. Так, в хлопотах, проходил целый день. Коротать вечера помогали зажженные лучины. Мерцал огонек в лампадке в красном углу, тихо потрескивала, остывая печка, кряхтели на печи старики, там же шушукалась многочисленная детвора...

Большинство экспонатов – вещи старинной эпохи, подаренные жителями деревни Кобрино и соседних сел. Деревянная посуда, чугуны и ухваты, веретена и лапти, прялки, чесало и бердо, сундук, мутовки, трехзубый светец с лучиной, фонари... Да, русская изба — совсем другой мир. Но отчего так тянет к этим уютным старинным вещам, к этой нехитрой утвари, назначение которой не сразу и распознаешь?

Вот первый русский «утюг», который состоит из скалки и рубеля. Есть и целая небольшая коллекция старинных, но уже более привычных глазу утюгов. Обычно в них клали горячие угли, гладили, а когда те остывали, хозяйка выходила на улицу и раздувала утюг заново, энергично им размахивая...

Вокруг избушки

Хорошо, тепло в нянюшкиной избушке, но пора и двор посмотреть. А двор здесь тоже хорош — широкий, просторный, со старыми яблонями у забора. Детвора, которая сюда приходит, очень любит обитателей Поляны сказок - деревянных резных персонажей из произведений Пушкина.

Несколько лет назад на территории музея построили современное административное здание с конференц-залом и сувенирным отделом, во дворе установили постоянную большую сцену. Так «нянюшкин» музей превратился в настоящий культурный центр.

Как говорит Наталья Клюшина, это позволило в разы увеличить экспозиционное пространство. Экскурсионные программы для многочисленных туристов проходят не только в самой избе, но и во дворе, и в конференц-зале.

Сцену во дворе давно облюбовали участники традиционного ежегодного Пушкинского фестиваля. И для взрослых, и для детей в музее проходят культурно-просветительские мероприятия, интерактивные программы для детей, мастер-классы, семейные праздники.

Приезжайте в Кобрино, в гости к нянюшке Арине — не пожалеете! К тому же скоро Масленица, а там и весенние каникулы недалеко. А это значит, что здесь снова будет весело, познавательно и интересно!

Адрес музея «Домик няни А.С. Пушкина»: Гатчинский район, деревня Кобрино, д. 27. Музей открыт открыт со вторника по воскресенье.

Юлия Лысанюк