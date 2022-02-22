Полный комплект медалей

Команда спортивного клуба «Сокол» из Гатчины была представлена во всех возрастах. Бронзовую награду принёс Джасур Насридинов (среди 2011-2012 г.р.). Старшие товарищи по команде 2009-2010 г.р. завоевали полный комплект наград. Победителем в весовой категории 60 кг стал Павел Попов. Второе место завоевал Матвей Фролов (42 кг), у Александра Феденко (36 кг) – 3 место.

В этих же соревнованиях приняли участие воспитанники Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич», которые также показали прекрасные результаты. В возрастной группе 2013-2014 г.р. призерами стали: Александр Смирнов - 2 место, Анатолий Попов - 3 место, Кирилл Дроздов - 3 место. В возрастной категории 2015-2016 г.р. бронзовые медали завоевали Захар Кацина и Иван Пелевин.

Поздравляем всех ребят с заслуженной победой и желаем достижения новых высот!