От побед Петра Великого до наших дней

Но ещё за несколько веков до его появления праздничными днями в России становились годовщины знаковых сражений и дни полков.

Традиция отмечать даты наиболее значимых побед русского оружия – викториальные дни – началась с Петра Великого. Выбор праздников Петром не был случайным.

Статус великой европейской державы Россия получила во многом по результатам Северной войны со Швецией 1700–1721 годов, поэтому Пётр приказал праздновать ставшее первой крупной победой в Северной войне взятие крепости Нотебург 11 октября 1702 года, взятие 9 августа 1704 года Нарвы – ключевого рубежа обороны шведов в Прибалтике, разгром при деревне Лесной шведского корпуса генерала Левенгаупта 28 сентября 1708 года, триумф России в знаменитой Полтавской битве – 27 июня 1709 года.

Последние петровские викториальные дни напоминали о морских сражениях России 27 июля: битвах у мыса Гангут в 1714 году и у острова Гренгам в 1720. Гангут стал первой победой русского военного флота, а бой при Гренгаме утвердил его господство на Балтике.

И все же главным сражением Северной войны была битва под Полтавой. Потеряв здесь армию, Швеция хоть и продолжала войну ещё почти 12 лет, но в дальнейшей борьбе вынуждена была ограничиваться исключительно обороной своих территорий. Полтавская битва не только переломила ход Северной войны, но и изменила место и роль Российской империи на европейской арене.

О том, как при Петре отмечался день победы под Полтавой, рассказал известный исследователь Петербурга Сергей Князьков в книге «Картины по русской истории» (1913). Утром 27 июня, в день «преславной виктории», на площади перед Троицким собором совершалось богослужение. Здесь устанавливали огромную палатку с походным алтарём, а «поодаль от алтаря стоял царь Пётр, одетый так, как был во время самой баталии: в полковничьем кафтане с красными отворотами, с кожаной чёрной портупеей через плечо, в зелёных чулках, в старых башмаках… и старой простреленной в бою шляпой под мышкой».

Вечером праздник продолжался в Летнем саду. Он начинался около пяти часов – на Царицыном лугу выстраивались Преображенский и Семёновский полки, «царь угощал солдат, поднося им собственноручно в деревянных чашках вино и пиво». Позже ворота запирались, и по главной аллее проходила процессия: «рослые гренадеры гвардии несли ушаты простой хлебной водки; за солдатами шли майоры гвардии и предлагали всем выпить по большой чарке за здоровье их полковника».

Стоит отметить, что начиная с 1710 года празднование «преславной виктории» в Полтавской битве было решено сделать ежегодным.

Шло время, российская армия одерживала всё новые победы, и появлялись новые военные праздники – при императоре Петре III по итогам Семилетней войны, а при Екатерине Великой – в день блестящей морской победы над турецким флотом при Чесме 7 июля (26 июня по строму стилю) 1770 года.

Первое торжество в память победы, одержанной под Чесмою, по словам писателя, историка Сергея Глинки, автора «Руской истории» (1823), состоялось 15 сентября 1770 года. Екатерина II устроила это празднество не для себя, а в честь Петра I, сказав: «Я полагаю славу мою ко стопам Петра Великаго; он творец Российскаго флота и виновник нашего торжества над флотом врагов». День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, так же, как день победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении отмечаются в нашей стране как Дни воинской славы России.

Наряду с викториальными днями в России отмечались и полковые праздники. Сейчас привычны праздничные даты в честь родов войск – День пограничника, День Военно-Морского Флота, День воздушно-десантных войск и другие. В российской армии такой традиции не было, зато отмечали дни каждого из полков. Их обычно утверждали по случаю престольного праздника полковой церкви, поэтому они были связаны с днями памяти русских святых. Празднование всегда проходило масштабно, особенно в гвардии. Оно включало особый церемониал церковного парада, который совмещал молитву и торжественный марш. Затем следовал торжественный молебен в полковом храме.

Проходило время, менялась страна, менялась и армия. Но всегда её бойцы, от рядового до полководца, были доблестными и верными защитниками Отечества. На долю нашей страны выпало много военных испытаний, например, война с наполеоновскими войсками, которой на портале Президентской библиотеки посвящена коллекция «Отечественная война 1812 года».

Самое тяжёлое из этих испытаний – Великая Отечественная война – длилась четыре года и унесла, по последним данным, 20 миллионов жизней. Оцифрованные Президентской библиотекой материалы и документы, посвящённые Великой Отечественной войне, составили обширную коллекцию «Память о Великой Победе», формирующуюся с 2010 года. Кроме того, Президентская библиотека продолжает работу над созданием Комплекса «Вторая мировая война в архивных документах (Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)», который на сегодняшний день содержит около 5,5 тыс. оцифрованных архивных документов, фотографий и кинохроники.

Богатейшая история славных побед отечественной армии представлена и в электронной коллекции Президентской библиотеки «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)». В подборку вошли декреты, воинские уставы, исследования по истории создания Красной армии, её участию в боевых действиях и многие другие материалы.