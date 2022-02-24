Кто станет «Учителем года» в Гатчинском районе?

В этом году в номинации «Учитель года» участвуют пять педагогов:

- учитель начальных классов Никольской школы Надежда Михайловна Григорова,

- учитель русского языка и литературы Гатчинского лицея №3 Любовь Валерьевна Климина,

- учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Ирина Михайловна Нестерова,

- учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаил Юрьевич Солонников,

- учитель английского языка Пудостьcкой школы Анна Николаевна Терехина.

Муниципальный смотр-конкурс педагогического мастерства направлен на выявление творчески работающих педагогов, которые должны стать маяками для всей учительской среды. Этапы конкурса проходят в заочном и очно-дистанционном формате.

Конкурс педагогического мастерства среди школьных учителей включает несколько сложных испытаний. Методический семинар был единственный, где конкурсанты выступали перед членами жюри «вживую». Участники конкурса делились опытом по определенной теме, которую они разрабатывали на протяжении ряда лет.

Члены жюри - заслуженные учителя, победители конкурсов «Учитель года» разных лет во главе с заслуженным учителем России, абсолютными победителем Всероссийского конкурса «Учитель года 2002» Игорем Борисовичем Смирновым - оценивали умение анализировать и представлять собственный опыт, отвечать на вопросы по представленной теме.

Всего у учителей три основных состязания. Сначала жюри оценивало интернет-ресурс, который самостоятельно подготовили учителя. На личном сайте конкурсанты размещали свои материалы: конспекты уроков, методические разработки.

Впереди новое испытание - учителя записывают видео-урок, сами анализируют: что получилось, а что нет. И это все оценивают члены жюри.

- Второй муниципальный конкурс «Педагогическое мастерство без границ» мы открыли в День учителя. В общей сложности он включает восемь разных номинаций, - рассказала руководитель Гатчинской методической службы МБОУ ДО «Информационно-методический центр» Виктория Сергеевна Гурская. - В октябре проходил конкурс «Педагогические новации», где педагоги дошкольного образования, дополнительного образования и школьные учителя представляли свои инновационные разработки. Победители представляли Гатчинский район на региональном форуме инновационных практик. В январе были подведены итоги конкурса среди молодых педагогов. В настоящее время одновременно проходят конкурсы и подводятся итоги сразу в четырех номинациях - «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель- логопед/дефектолог года» и «Педагог-психолог года». Их итоги станут известны до конца февраля.

С первых чисел марта начинается отбор материалов на конкурс «Сердце отдаю детям» среди педагогов дополнительного образования. Также в марте начнется конкурс «Классный самый классный» среди классных руководителей.

В апреле состоится торжественное закрытие II муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства «Педагогическое мастерство без границ» и награждение.

Победители представят Гатчинский район на региональном конкурсе педагогического мастерства. Желаем конкурсантам удачи!

Татьяна Можаева