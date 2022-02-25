Вешние воды: куда уходит снег?

- К половодью мы готовимся ежегодно, в зависимости от снеговых запасов и погодных условий, – говорит директор управления безопасности и защиты населения территории Гатчинского района Виктор Иванович Уханов. – Все зависит от сложившейся остановки: температурного режима, накопления снега, промерзания почвы.

- Недостатка в снегопадах нынешней зимой не было. Это не вызовет такого же обилия талых вод?

- В этом году, я думаю, ничего катастрофического не произойдет. Уровень снега в Гатчинском районе сейчас от 47 до 53 см – это не критично. Почва под снегом практически не промерзла. Снег подтаивает, почва впитывает. Да, верхние талые воды подтапливают низменные участки, но потом уходят. Если пойдет резкое таяние снега – плюсовые температуры будут и днем, и ночью, это может вызвать подтопление низменных мест – дорог, земельных участков. В основном, в садоводствах.

- А плотину на Оредеже не прорвет?

- Мы не допустим, чтобы прорвало гидротехнические сооружения – каскад на реке Оредеж. Смотрители там работают, пропуск воды осуществляется, ситуация под контролем.

Мы ежегодно занимаемся этим вопросом. Организуем взаимодействие с руководством Оредежской ГЭС – они обслуживают, ремонтируют данные плотины, из-за которых возможны чрезвычайные ситуации в случае прорыва и волны, которая может затопить населенные пункты. В планах действий по предотвращению ЧС это предусмотрено. Накануне паводка мы проводим тактические учения, привлекаем технику, отрабатываем все вопросы на случай возникновения нештатных ситуаций.

В тех местах, где начнется подтопление, будем проводить инженерные работы, копать водоотводные канавы. Привлечем насосные установки, которые у нас имеются. Жителей и дачников однозначно спасать будем.

- А может возникнуть необходимость кого-то спасать?

- Ну, таких мест, где можно ожидать наводнения – стихийного бедствия, когда целые деревни плывут, у нас нет. Может случиться подтопление домов, подвальных помещений. Сразу будем принимать меры. ДРСУ рекомендации уже выданы, чтобы обязательно прокопали водоотводные канавы, прочистили водоотводные трубы, которые проложены под дорогами, съездами.

Лет пять назад подтапливало садоводство «Ручеек» (слева от бетонки, не доезжая до поворота на Вырицу) из-за того, что водопропускные трубы не работали – замерзли, и началось подтопление. Трубы прочистили, и вода ушла.

- Где еще в Гатчинском районе есть угроза паводка?

- Под Коммунаром в садоводствах «Строитель» и «Магистраль». Там много земельных участков было выделено почти в пойме реки. Люди построили дома в потенциально затапливаемой зоне. Но, скорее всего, они предусмотрели эту ситуацию – жалоб не поступало.

В 2002-2003 году Даймищенскую малую гидроэлектростанцию размыло. В Лампово в Дружногорском поселении размывало плотину. Была угроза подтопления кладбища. Но все последствия быстро ликвидировали.

- Что вы посоветуете жителям – как себя обезопасить?

- Пик половодья мы, как обычно, ждем в 20-х числах апреля. Тем, кто живет вдоль рек, следует контролировать обстановку. Если вы видите, что уровень воды в реке повышается, сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8(81371)

960-74. ЕДДС работает круглосуточно. В случае необходимости наши сотрудники выезжают на место.

А сейчас, когда до половодья еще далеко, но снеготаяние уже началось, хотелось бы напомнить гражданам: выход на лед запрещен. Особенно это касается тех, кто живет поблизости от водоемов: следите за детьми, весенний лед очень опасен.

Екатерина Дзюба