КТ костей вместо рентгена

Есть случаи, при которых рентген не может достоверно показать наличие травмы костей, соответственно, данная травма не лечится должным образом, и в дальнейшем может перетечь в хроническое заболевание с выраженным болевым синдромом, либо при следующем случае травмирования той же самой области приводит к куда более тяжелым последствиям.

Что представляет собой рентген: плюсы и минусы метода

Рентген, или рентгенография — диагностический метод, применяемый в медицине уже в первой четверти двадцатого века. Это был революционный, первый в мире способ заглянуть внутрь человеческого тела неинвазивно, то есть без вскрытия тканей.

Метод основан на способности лучей, открытых Карлом Конрадом Вильгельмом и названных в его честь рентгеновскими, по-разному проникать через разные предметы, в том числе и через ткани человеческого тела и формировать черно-белое изображение на специальной чувствительной фотографической пластине (в последние годы рентген стал преимущественно цифровым).

Чем плотнее ткань, тем меньшее количество лучей способно через нее проникнуть — такие участки на снимках светло-серые или даже белые. Воздушное пространство (полости органов, легочная ткань), напротив, выглядит черным.

Преимуществ у рентгенографии достаточно:

- Доступность метода. Рентгеновские аппараты установлены практически в любой поликлинике, больнице, травмпункте.

- Дешевизна. Такое исследование стоит недорого.

- Быстрота. На создание снимка у аппарата уходит всего пара секунд.

- Низкая лучевая нагрузка. При исследовании одной зоны пациент обычно получает совокупную дозу не более 0,5 миллизиверта.

Главным недостатком метода является то, что формируемое изображение плоское, а человеческое тело объемное. То есть снимок, полученный в итоге, представляет собой плоскостное, сквозное изображение объемного предмета. Детали одних тканей могут быть скрыты тенями от других тканей, не всегда можно установить точное положение костных отломков или диагностировать наличие нитевидного перелома (в быту он чаще называется трещиной).

Зачастую результатом рентгена является только снимок, без подробного описания. Расшифровкой результата занимается врач-травматолог или терапевт.

Что такое КТ. Плюсы и минусы метода

Компьютерная томография — диагностический метод, также основанный на использовании рентгеновских лучей. Только вот КТ-аппараты устроены иначе. Они состоят из двух основный частей — катушки гентри, оснащенной чувствительными датчиками, и стола.

В современных аппаратах обе части являются подвижными: стол, на котором лежит пациент, проходит через катушку, которая, в свою очередь вращается. Если представить себе воображаемую линию, которую описывает любой датчик катушки вокруг движущегося стола, то окажется, что это спираль. Так как таких датчиков на катушке несколько, то и спиралей, соответственно, несколько, поэтому название метода с использованием таких современных томографов — мультиспиральная компьютерная томография, или МСКТ.

Плюсы метода МСКТ:

- Детальное послойное изображение в высоком разрешении с шагом от 0,5 мм. На таких снимках врач увидит даже самые минимальные повреждения костной ткани, такие как нитевидные переломы, вмятины; определит количество и точное положение костных отломков.

- Подробное описание хода исследования и заключение врача-рентгенолога. При необходимости будет дана рекомендация обратиться к определенному врачу (в случае КТ костей — травматологу, ортопеду и т.д.)

- Быстрота исследования. На современных аппаратах сама процедура КТ (без введения контраста) занимает не более минуты.

- Возможность применения контрастного вещества. Контраст на основе йода как бы подсвечивает патологические участки (такие ткани накапливают больше контрастного вещества по сравнению с окружающими здоровыми тканями), что помогает врачу-рентгенологу увидеть больше деталей.

- Недостатком метода можно назвать довольно высокую лучевую нагрузку, но так как врачи видят за данным методом будущее медицинской диагностики, КТ постоянно совершенствуется — изобретаются новые приспособления и разрабатываются такие протоколы, которые способны обеспечить максимальный диагностический результат при минимально достаточной лучевой нагрузке.

КТ костей вместо рентгена

В 2022 году цена на КТ всего в полтора-два раза выше, чем цена на рентгенографию. Так, в центре КТ «Ами» у метро Приморская (Санкт-Петербург) КТ костей днем получится пройти за 3 900 рублей, тогда как цена на рентген в близлежащих клиниках в среднем составляет 1 800 рублей. Преимущества прохождения КТ сразу после получения травмы очевидны. Как уже было сказано выше, КТ позволяет увидеть такие травмы, которые на рентгене запросто можно пропустить, то есть не вылечить травму вовремя, что приведет к отложенным последствиям.