Фаворит в школьной столовой - булочка

- Расскажите, что входит в ежедневное меню школьников?

- Каждый день готовим разнообразные блюда: омлеты, каши, супы, картошку, гарниры, котлеты, выпечку и прочее. Также в столовой предлагают фрукты. Все питание школьников согласно рекомендациям Роспотребнадзора полностью сбалансировано для детей. С 1 января 2021 появились новые СанПиН 2.3/2.4.3590-20, где вошли в полезное меню школьников:

• мясо, яйца, творог, молоко;

• сухофрукты, цельнозерновой хлеб, рис, мука, бобовые и овощи;

• витамины и микроэлементы, сбалансированные по составу;

• йодированная соль.

- Есть ли запрещенные продукты?

- Конечно, например, некачественные сосиски, холодные супы, макароны с фаршем, грибы, торты и пирожные. Список достаточно большой, и все прописано в СанПиН, которому мы строго следуем. Для нас важно ка-чество питания детей, поэтому за всем тщательно следим.

- С прошлого года все начальные классы питаются бесплатно. На какое количество учеников приходится ежедневно готовить? Справляетесь с такой нагрузкой?

- Да, теперь мы готовим на 550 детей, это большая нагрузка, но мы справляемся. Коллектив полностью укомплектован, и на кухне трудится 9 человек.

- У некоторых детей бывает аллергия на какие-то продукты, есть ли специальное меню для аллергиков?

- В любой школе должен быть аллергостол. Для этого родители предупреждают учителей и кухне подают списки аллергиков и продукты, которые нужно заменить. Уже на этой основе и готовят блюда. Например, вместо каши на молоке, варят на воде, исключают из выпечки яйца. Меню формируется исходя из количества и потребностей всех детей из списка. В 9 школе такой список не подавали.

- Нравится ли детям питание? Что чаще всего выбирают?

- В целом дети довольны питанием, любят гарниры и котлеты, сладкие булочки.

Действительно, многие дети любят школьную еду, а макароны с котлетами или сосисками так и остаются фаворитами для многих детей. Как и выпечка. Наверняка каждый взрослый с теплотой вспоминает аромат теплых школьных булочек и сладкий чай.

Приятно знать, что в разных школах Гатчины к питанию детей относятся с ответственностью и заботой.

Все рекомендации Роспотребнадзора есть в свободном доступе в сети, особо трепетные родители всегда могут самостоятельно убедиться в качестве приготовленных обедов, посетив школу. Но самые лучшие критики – это наши дети, которые всегда честно расскажут о качестве и вкусе школьных блюд.

Мы решили провести небольшой опрос учеников и узнать, довольны ли они школьными блюдами и что чаще всего выбирают.

Денис Михайлов, 1 класс, школа №1

«Мне нравится еда в школе, больше всего люблю пшенную кашу и сосиски».

Софья Федосова, 8 класс, школа №11

«Мне школьная еда нравится. Чаще всего беру рассольник и макароны с сосисками».

Евгений Москалев, 1 класс, школа №9

«Мне не очень нравится еда, потому что не люблю супы, а моим одноклассникам нравится. Но я люблю макароны и вкусные булочки».

Ученики 7 класса, школа №3

«В целом едой довольны, но больше любим выпечку и салаты».

Ярослав Зиятдинов, 1 класс, школа №5

«В школе кормят вкусно, больше всего люблю котлеты и булочки с корицей».

Виктория Ляпочкина