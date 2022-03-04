Фаворит в школьной столовой - булочка
Каждому родителю интересно, чем же кормят в школьной столовой его ребенка. Насколько питание разнообразно, сбалансировано и вкусно, а главное – качественно? В поисках ответов на эти вопросы мы побеседовали с шеф-поваром Гатчинской школы №9 Светланой Акиной.
- Расскажите, что входит в ежедневное меню школьников?
- Каждый день готовим разнообразные блюда: омлеты, каши, супы, картошку, гарниры, котлеты, выпечку и прочее. Также в столовой предлагают фрукты. Все питание школьников согласно рекомендациям Роспотребнадзора полностью сбалансировано для детей. С 1 января 2021 появились новые СанПиН 2.3/2.4.3590-20, где вошли в полезное меню школьников:
• мясо, яйца, творог, молоко;
• сухофрукты, цельнозерновой хлеб, рис, мука, бобовые и овощи;
• витамины и микроэлементы, сбалансированные по составу;
• йодированная соль.
- Есть ли запрещенные продукты?
- Конечно, например, некачественные сосиски, холодные супы, макароны с фаршем, грибы, торты и пирожные. Список достаточно большой, и все прописано в СанПиН, которому мы строго следуем. Для нас важно ка-чество питания детей, поэтому за всем тщательно следим.
- С прошлого года все начальные классы питаются бесплатно. На какое количество учеников приходится ежедневно готовить? Справляетесь с такой нагрузкой?
- Да, теперь мы готовим на 550 детей, это большая нагрузка, но мы справляемся. Коллектив полностью укомплектован, и на кухне трудится 9 человек.
- У некоторых детей бывает аллергия на какие-то продукты, есть ли специальное меню для аллергиков?
- В любой школе должен быть аллергостол. Для этого родители предупреждают учителей и кухне подают списки аллергиков и продукты, которые нужно заменить. Уже на этой основе и готовят блюда. Например, вместо каши на молоке, варят на воде, исключают из выпечки яйца. Меню формируется исходя из количества и потребностей всех детей из списка. В 9 школе такой список не подавали.
- Нравится ли детям питание? Что чаще всего выбирают?
- В целом дети довольны питанием, любят гарниры и котлеты, сладкие булочки.
Действительно, многие дети любят школьную еду, а макароны с котлетами или сосисками так и остаются фаворитами для многих детей. Как и выпечка. Наверняка каждый взрослый с теплотой вспоминает аромат теплых школьных булочек и сладкий чай.
Приятно знать, что в разных школах Гатчины к питанию детей относятся с ответственностью и заботой.
Все рекомендации Роспотребнадзора есть в свободном доступе в сети, особо трепетные родители всегда могут самостоятельно убедиться в качестве приготовленных обедов, посетив школу. Но самые лучшие критики – это наши дети, которые всегда честно расскажут о качестве и вкусе школьных блюд.
Мы решили провести небольшой опрос учеников и узнать, довольны ли они школьными блюдами и что чаще всего выбирают.
Денис Михайлов, 1 класс, школа №1
«Мне нравится еда в школе, больше всего люблю пшенную кашу и сосиски».
Софья Федосова, 8 класс, школа №11
«Мне школьная еда нравится. Чаще всего беру рассольник и макароны с сосисками».
Евгений Москалев, 1 класс, школа №9
«Мне не очень нравится еда, потому что не люблю супы, а моим одноклассникам нравится. Но я люблю макароны и вкусные булочки».
Ученики 7 класса, школа №3
«В целом едой довольны, но больше любим выпечку и салаты».
Ярослав Зиятдинов, 1 класс, школа №5
«В школе кормят вкусно, больше всего люблю котлеты и булочки с корицей».
Виктория Ляпочкина