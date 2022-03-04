Героини социалистического труда живут рядом с нами

День рождения – в День России

Нина Игнатьевна Брашкина родилась 12 июня 1939 года. Символично, что сегодня в этот день отмечается государственный праздник – День России. Нина Игнатьевна – Герой Социалистического Труда. Работать она начала в 15 лет.

…Раннее детство будущей героини труда прошло в лесу, где она партизанила вместе с мамой и младшей сестренкой до самого дня Победы. Отца с фронта семья так и не дождалась. Мать пошла в доярки – надо было выживать. Дочки помогали, как могли: таскали коровам сено и воду с озера. Как вспоминала потом Нина Игнатьевна, тогда много таких маленьких помощниц было. В доярки шли, в основном, солдатские вдовы, и подросшие дети включались в работу.

Будучи ребенком, Нина Игнатьевна освоила премудрости дойки, подружилась с буренками и стала работать. Фартук, платок, чистые руки, доброе отношение к животным и терпение – вот основы ее детского успеха. Самую первую корову, которую она сама подоила, звали Чернушкой. Потом были Амба, Чернявка, Рябина, Балалайка, Косуля и многие-многие другие… В девять лет она уже доила четырех коров. Потом их стало двадцать две. Так начался ее трудовой путь.

В 1954 году – в свои 15 лет – она уже трудилась в гатчинском совхозе «Красногвардейский» наравне со взрослыми и, в итоге, проработала там более 30 лет. За опытом к гатчинской доярке-передовику приезжали со всей Ленинградской области.

Она первой на ферме приучила коров к доильному аппарату. Техника, о которой так мечтали все доярки и дояры, поначалу не прижилась. Буренки пугались непонятного жужжащего устройства, лягались и не подпускали к себе с аппаратом. Доярки ругались и ссорились. Удои оказались под угрозой. Нина Игнатьевна нашла подход, уговорила своих рогатых подопечных, и постепенно вся ферма перешла на аппараты машинного доения.

На соревнованиях по машинной дойке Брашкина занимала призовые места. И своих коров на соревнованиях доила, и чужих. С чужими было сложнее. А своих Нина Игнатьевна могла запросто по именам на лугу кликнуть, и они, на глазах удивленной публики, выходили на зов из стада. И шли за ее машиной следом…

Трудовой подвиг Нины Игнатьевны Брашкиной был оценен государством. В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Наряду с трудовыми успехами были и общественно-политические достижения. Нина Игнатьевна избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го созывов. Про нее написаны рассказы и повести. В Гатчинском районе ее называют «человек-легенда». Руководители района и Пудостьского поселения, в котором живет Нина Игнатьевна, поздравляют ее обычно 12 июня – в День России с днем рождения.

…Нина Игнатьевна считает, что во времена ее молодости работать было сложнее, и прежде всего, физически:

- Сейчас легче гораздо – много современного оборудования, а раньше все вручную было. В холоде, в сырости, в резиновых сапогах работали. А сейчас посмотришь, какие фермы – чистота, порядок.

- Как вам удавалось все успевать?

- Молодая была… Энергии много было, ну, и мама помогала.

Нина Игнатьевна поздравила всех гатчинских женщин с приближающимся праздником 8 Марта:

- Я желаю вам, дорогие женщины, благополучия и, главное, мира на земле и здоровья. А еще – счастья. Женщине это очень нужно и важно…

День рождения – в День Победы

Герой Социалистического труда, труженица тыла Таисия Ивановна Жунина – ровесница «Гатчинской правды». В прошлом году 9 мая с 90-летием ее поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил трудовые заслуги именинницы в развитии сельского хозяйства Гатчинского района и вручил Таисии Ивановне сервиз с рисунками Ивана Билибина. «Вам на добрую память с большим уважением и любовью», – сказал глава региона.

…В Гатчинском районе Таисия Ивановна оказалась после войны, когда семья переехала в деревню Александровку. Учебу в школе пришлось прервать из-за тяжелого материального положения.

Работать дояркой Таисия Ивановна начала в 17 лет – в 1948 году в колхозе «Первое мая». В первые годы одновременно училась в Таицкой средней школе.

Таисия Ивановна так вспоминает эти годы:

- У доярок выходных не было. Если дадут один день в месяц – белье постирать, и то хорошо. А начинала я с нуля – с фонарем и лопатой. Приехали мы в Гатчинский район в марте 1948 года, и нас приняли в колхоз «Первое мая». В том колхозе было две коровы и две лошади. Больше – ничего. Вот с этого и начали. Стали скотные дворы строить, свиноферму. Дворы построили, а электричества нет. С фонарями работали. …Первую трудовую медаль я получила еще до замужества, на девичью фамилию.

Потом наш колхоз превратился в совхоз, и нам стали платить деньги. А до этого работали за трудодни. У меня даже фотография была – с первой получкой.

…После «Первого мая» я совхоз «Красногвардейский» восстанавливала. Тоже практически на пустом месте. Потом построили ферму, да три двухэтажных дома. Тут стало полегче…

Таисия Ивановна внедряла научные методы кормления и раздоя животных, не боялась экспериментов и новшеств. За восьмую пятилетку (1966-1970) сдала государству от своей группы коров 547 тонн молока и сохранила всех телят. Рекордные надои, отличные показатели сохранности поголовья выдвинули ее в ряды лучших животноводов Ленинградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля

1971 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продукции животноводства, Таисии Ивановне Жуниной было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она была избрана делегатом 24-го съезда КПСС и 17-го съезда Профсоюзов. Дважды избиралась депутатом Ленинградского областного совета.

С 1973 года и до выхода на пенсию Таисия Ивановна работала техником искусственного осеменения животных на новом молочном комплексе совхоза «Красногвардейский». У нее несколько заслуженных наград: орден Ленина, Знак Почета, значок «Отличник сельского хозяйства РСФСР», медали, а также золотая, серебряная и бронзовая медали ВДНХ СССР.

Таисия Ивановна поделилась секретом, как все успеть:

- Я вставала в четыре утра, спать ложилась в двенадцать ночи. Все было рассчитано по минутам. Я и хозяйство держала свое, и двоих детей растила, и за больной свекровью ухаживала, и дом строила.

В преддверии 8 Марта Таисия Ивановна Жунина пожелала всем женщинам огромного счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

…Эти женщины – «соль земли». Со времен Спасителя так говорят о достойных людях, способных менять мир к лучшему. На них испокон века наша земля держалась. И еще продержится.

Екатерина Дзюба