Сохраняем трезвую голову

Прежде, чем отправиться в магазин с большой тележкой для закупки российского вина, стоит ответить для себя на несколько вопросов.

Зачем покупать?

Если впереди важное событие - свадьба или юбилей, приобрести вина заранее может быть хорошей идеей. Сейчас на полках происходит ротация недорогих вин урожая 2020 на 2021 год и в какой-то момент любимого розового полусладкого в нужном количестве может в магазине не оказаться (временно).

В любом другом случае большие запасы вина дома – это не совсем рационально. Во-первых, деньги могут пригодиться для более насущных нужд, всё-таки, вино – это не товар первой необходимости. Во-вторых, несколько коробок, о которые постоянно спотыкаешься в квартире, могут стать соблазном увеличить потребление алкоголя. Эксперты Роскачества напоминают, что чрезмерное употребление вина – это не лекарство от стресса, а лишь путь его усугубить. Сейчас лучше сохранять трезвую голову, а бутылку вина открывать раз в неделю на выходных.

Что покупать?

Недорогие вина с полок магазинов по цене около 500 рублей и дешевле редко производятся в расчёте на длительную выдержку в бутылках. Они рассчитаны на то, чтобы быстро попасть на стол и быть выпитыми. Однако по стандартам вино срока годности не имеет (конечно, при соблюдении условий хранения). В ритейле устанавливают контрольные сроки продажи – для недорогих белых вин 6-12 месяцев, для красных - 12-18. После этого недорогое вино теряет часть своих потребительских свойств, становится менее ароматным, слегка водянистым. Если уж покупать вино на ближайшие пару месяцев, обратите внимание на те позиции, которые произведены из урожая 2021 года. Это же касается и игристых вин. Недорогие позиции, как правило, рассчитаны на то, чтобы быть выпитыми в первый год после розлива.

Хорошая идея – купить сейчас 1-2 бутылки «Кагора» к Пасхе. Креплёные и ликёрные вина хорошо хранятся, а ближе к пасхальной неделе спрос вырастет и любимой марки в продаже может не оказаться.

2-3 года могут храниться и улучшаться в бутылке выдержанные в бочке красные вина. Один из примеров – вина линейки «Ренессанс», ставшие лидерами рейтинга «Винного гида России» Роскачества в прошлом году.

Ещё дольше пролежит на хранении лучшее ликёрное вино рейтинга этого года – «Белый Мускат Красного камня» от «Массандры».

А вот лёгкими розовыми винами лучше не запасаться - они рассчитаны на быстрое потребление и уже этим летом большая часть произведённого из прошлогоднего урожая будет выпита.

Где хранить?

На балконе - точно не стоит. Мартовские ночи выдались холодными, а солнце днём уже греет по-весеннему. Перепады температур очень быстро погубят вино. В наших квартирах температура обычно тоже далека от оптимальной. Для хранения вина установлен диапазон от 5 до 20 С, а в обычной квартире, как правило, гораздо теплее. Точно не стоит ставить бутылки с вином близко к батарее отопления. В любом случае, вино должно храниться в темноте (как минимум, в коробке) в прохладном месте. Бутылки, которые укупорены корковой пробкой, лучше положить горизонтально.

Где покупать?

Лучшим местом для покупки вина будут магазины крупных торговых сетей. Они, как правило, закупают вино большими объёмами по более низким ценам и следят за потребительским спросом. Российские вина сейчас представлены во всех крупных сетях. Если есть машина, можно отправиться в большой магазин формата гипермаркет. В таких магазинах ассортимент гораздо шире и на отдельные позиции могут действовать старые цены и даже скидки.

Чем заменить импорт?

«Импортного вина на полках достаточно, но, если цены для вас уже «кусаются», самое время попробовать найти подходящую альтернативу. В российском виноделии за последние годы произошёл настоящий прорыв в области качества и для многих стилей недорогого импортного вина есть адекватная замена за приемлемую цену», - подчеркивает директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции отечественного производства Роскачества Олеся Буняева.

Для примера возьмём многочисленную категорию игристых вин, из года в год показывающую высокие результаты в рейтинге «Роскачества». Если вы любитель недорогих итальянских и испанских игристых вин, самое время попробовать отечественное игристое и убедиться, что оно ничуть не хуже и уж точно дешевле.

· В стилистике региона Prosecco и при участии итальянских консультантов сделаны, например, вина Chateau Tamagne, Aristov, Di Caspico. Хорошим соотношением цены и качества обладают крымские игристые вина «Золотая Балка», Inkerman. Стоит обратить внимание на яркие игристые вина «Мысхако».

· Если ваши симпатии на стороне мускатных вин Asti, стоит попробовать игристые мускаты от «Фанагории» и ТМ «Балаклава».

· Для ценителей недорогих выдержанных игристых (например, испанский регион Cava) есть совет попробовать классические игристые «Абрау-Дюрсо», «Нового Света», ТМ Cuvee Alexander.

· Любителям красного игристого Lambrusco можно посоветовать красные игристые «Цимлянских вин» из российских автохтонов.

Полный рейтинг лучших российских вин доступного ценового сегмента вы можете найти





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