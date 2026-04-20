Профессиям будущего учат сегодня

Региональный этап чемпионата высоких технологий прошел на площадках Гатчинского государственного университета (ГГУ) с 6 по 10 апреля по трем компетенциям: специалист по организации питания на транспорте, специалист по интеллектуальным транспортным системам (ИТС) и техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии.

- Такой выбор компетенций позволит в будущем подготовить специалистов, способных трудиться в высокотехнологичных отраслях на благо научно-технического развития нашей страны, - уверен врио ректора Гатчинского университета Николай Емельянов.

Мы наблюдаем настоящий технологический прорыв в транспортной сфере. Интеллектуальные системы управления, аддитивные технологии, автоматизация процессов – всё это становится реальностью благодаря молодым профессионалам.

Мы побывали на одной из площадок в Гатчине – в аудиториях технического факультета на улице Рощинской, д.3. В этой компетенции участвовало пять студентов: Никита Зводский, Инга Морозова, Максим Мутонен, Александр Прокопов, Данила Ташпулатов. Какие задачи они решали, пояснил главный эксперт чемпионата высоких технологий в компетенции «специалист по интеллектуальным транспортным системам», преподаватель ГГУ Вадим Сергеевич Лебедев.

- В конкурсном задании на карте дан реально существующий участок на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Первая задача - его полностью смоделировать. Затем с помощью программного кода настроить имитацию движения. Конкурсанты запускают среду имитации, происходит движение транспортных средств по перекрестку. Дальнейшая задача участников – сделать интеллектуальный светофор, который будет получать информацию о количестве машин на дорогах и в зависимости от этого выстраивать время переключения сигналов, чтобы не создавались пробки. Здесь также есть два трамвайных маршрута, и один из них необходимо сделать беспилотным, - рассказал Вадим Лебедев.

По мнению Вадима Сергеевича, чтобы стать лучшим в этой профессии, необходимы хорошие знания программирования, математика, английского языка, а также важны усидчивость, любовь к решению сложных задач и анализу информации.

- Это новое направление профессионального образования. Студенты получают знания по программированию, изучают устройство и работу транспортной системы. Можно сказать, это профессия ближайшего будущего. Сейчас активно внедряются системы беспилотного транспорта, в основном, в Москве, Казане и Санкт-Петербурге. Если в дальнейшем эксперимент будет признан успешным, проект будет масштабирован на всю страну. Специалисты по интеллектуальным транспортным системам, которых мы готовим, будут встроены в органы управления транспортом, - пояснил Вадим Лебедев.

На другой площадке ребятам была дана готовая модель дрона вертикального полета. Конкурсанты должны были ее оптимизировать и распечатать. Главный эксперт компетенции «техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии», преподаватель ГГУ Анастасия Александровна Смирнова.

- Самое трудное для ребят, я думаю, решиться принять участие в чемпионате, сделать первый шаг. А когда они уже пришли на площадку, то в первый же день показали себя очень ответственными и решительными. Каждый был настроен на победу. Сейчас в транспортной инженерии очень активно используется аддитивное производство. Оно позволяет создавать легкие, точные и прочные детали. Их используют в беспилотных летательных аппаратах, на гражданском транспорте, наземном и летательном, - рассказала Анастасия Александровна.

В этой компетенции участвовали тоже пять конкурсантов - Григорий Васильев, Игорь Васильев, Георгий Волков, Дмитрий Жаравин и Анна Рябцева.

Чемпионат высоких технологий – это не только состязания. В рамках профориентационной программы для школьников Ленинградской области были организованы увлекательные экскурсии на площадки конкурса. Для юных гостей – это уникальная возможность «потрогать» профессию будущего и определиться, куда двигаться дальше.

На торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа чемпионата высоких технологий - 2026 года, которая прошла 13 апреля в актовом зале университета, лучшим молодым специалистам были вручены награды.

Победителем в компетенции «специалист по интеллектуальным транспортным системам» стала Инга Морозова, 2 место - Александр Прокопов, 3 место - Максим Мутонен. Все - студенты Гатчинского университета.

Победителем в компетенции «специалист по организации питания на транспорте» стал Святослав Ефимов, 2 место занял Никита Фролов (оба представляли Гатчинский университет), 3 место - Анна Чалая (Бегуницкий агротехнологический техникум).

Лучшим в компетенции «техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» стали тоже студенты Гатчинского университета: победитель - Игорь Васильев, второе место у Григория Васильева, третье место – Дмитрий Жаравин.

Студент третьего курса технического факультета ГГУ Дмитрий Жаравин в чемпионате высокий технологий участвовал впервые. Про себя сказал, что учится хорошо и с желанием.

- Для меня сложностей не было, было интересно. Закончил печатать, собрал, обработал, чтобы всё было красиво и гладко, сдал работу экспертам. Мотивацией для участия в чемпионате стало желание узнать что-то новое и проверить себя, - поделился Дмитрий.

Чемпионат высоких технологий является неотъемлемой частью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Победители регионального этапа чемпионата высоких технологий проходят на следующий - межрегиональный этап. А призеры с могут получить место на стажировке у партнеров чемпионата.

Татьяна Можаева