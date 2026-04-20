Минкультуры России запускает акцию для школьников «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада»

Акция проводится в целях сохранения и популяризации традиционной культуры народов России. Российские школьники смогут узнать больше об истории народных промыслов и погрузиться в многообразие ремесленных традиций гончарного, печного, бондарного дела и других.

«В прошлом году мы впервые провели познавательную акцию в виде интерактивной олимпиады, что вызвало большой интерес у наших школьников, поэтому было принято решение продолжить работу в данном направлении. Новая олимпиада – не просто проверка знаний ребят, а уникальная возможность глубже познакомиться с традициями, самобытной культурой народов России и бесценным наследием наших предков», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

«Народные ремесла и промыслы – это застывшая песня народной души, величие национального духа, что сквозь века и столетия возносит любовь к земле, труду, народному искусству», – сказала общественный деятель России, ученый и писатель Жанна Андриевская.

Школьники со всей России смогут принять участие в интерактивной Олимпиаде. Задания будут представлены для младшего (7-10 лет), среднего (11-14 лет) и старшего возраста (15-18 лет) по трем блокам – «Тест», «Иллюстрированные задания», «Кроссворд».

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ», заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. По итогам акции 18 июня будут объявлены победители, набравшие наибольшее количество баллов.

Каждый участник акции получит уникальный подарок от Жанны Андриевской –познавательную раскраску, посвященную народным ремеслам России. Это увлекательный способ познакомиться с традициями, образами и орнаментами, используемыми в нашей культуре, добавив собственные яркие краски.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.