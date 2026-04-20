Где отключат свет в Гатчинском округе 21 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

21.04.2026 с 10:45 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина:

ул. К. Маркса д. 18а (банк), 16а, 16; ул. Чкалова д. 19; ул. Леонова д. 5 (магазин), 5а (магазин).   

 

21.04.26 с 10.00 до 19.00

Таицкое ТУ:

д. Александровка;

санаторий им. Свердлова.

 