Где отключат свет в Гатчинском округе 21 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
21.04.2026 с 10:45 до 17:00
г. Гатчина:
ул. К. Маркса д. 18а (банк), 16а, 16; ул. Чкалова д. 19; ул. Леонова д. 5 (магазин), 5а (магазин).
21.04.26 с 10.00 до 19.00
Таицкое ТУ:
д. Александровка;
санаторий им. Свердлова.
