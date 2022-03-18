«Не женщины придумали войну»

Сотрудники музея Татьяна Севастьянова и Светлана Костина рассказали необычные истории о судьбах женщин, которые совершали подвиги в военное время - о героинях, чья жизнь связана с нашим районом.

Звучали стихотворения Веры Инбер и Юлии Друниной. Красивые истории любви Веры Волошиной и Юрия Двужильного, Нины Браташиной и Бориса Журавлева стали для многих откровением. Музыкальные композиции сопровождали видеоряд с фотографиями и рассказ о судьбах женщин в годы войны. Героини были санинструкторами, снайперами, разведчиками, летчиками…

Санинструктор Мария Кошкина (Ткалич) начинала свою карьеру в дивизии народного ополчения под Пижмой и стала прославленным снайпером. На ее счету – 85 убитых фашистских офицеров. В 1943 году получила ранение в глаз, но продолжила свою деятельность, как преподаватель в снайперской школе. Уже в послевоенное время выступала на различных мероприятиях, но никогда на публике не носила свои ордена.

Вера Царева (Фелисова) - санинструктор одного из батальонов курсантов, который сражался под Борницами. Семнадцатилетнюю девушку не хотели брать на фронт, но Вера добилась своего. Она собирала картотеку выживших и погибших 1-го и 2-го батальонов курсантов Военно-политического пограничного училища НКВД им. Ворошилова. После войны написала реквием всем тем, кто прошел рубеж. Вера Царева – почетный гражданин Гатчинского района, прожила долгую жизнь, не стало ее в 2005 году.

В августе 1942 года Валентина Олешко была отправлена в Гатчинский район в качестве руководителя группы из пяти парашютистов-разведчиков. Из-за предательства всю группу взяли в плен и пытались перевербовать. Но они не поддались, хотя некоторое время их считали предателями, ведь немцы брали их «напоказ» на различные мероприятия. Они же все это время готовили план по уничтожению врага и побега. Но, к сожалению, один из пленных рассказал немцам об их замыслах, и вся группа была расстреляна.

До 1973 года о судьбе Валентины Олешко известно не было. О её гибели рассказал в своей статье журналист газеты «Известия» Борис Гусев, тем самым доказал людям, что Валентина и ее группа были верны родине.

Судьбы эти удивительные...

Жаль, что в музейной аудитории было мало молодёжи. Сотрудники музея готовы с этой музыкально-литературной композицией выступить в школах, рассказать ребятам о подвигах женщин, девушек, оставивших след в истории Гатчины и района.

Виктория Ляпочкина