«Я родом с Кобринской земли…»

Алла Ивановна Мельникова родилась 20 марта 1937 года в деревне Кобрино Гатчинского (Красногвардейского) района Ленинградской области.

В 1955 году, окончив Кобринскую среднюю школу, поступила в Гатчинское педагогическое училище и одновременно работала в родной школе старшей пионервожатой. Свое образование она продолжила в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена на филологическом факультете. И затем, в течение многих лет, работала учителем русского языка и литературы в Кобринской школе.

Будучи необыкновенно творческой личностью, Алла Ивановна организовывала в школе литературные вечера, спектакли, поэтические конкурсы. Вместе с учениками выпускала рукописный журнал «Литературные всходы», где размещались лучшие творческие работы, сочинения и стихи ребят. Многие поколения школьников выросли в этой замечательной атмосфере, о чем с благодарностью вспоминают по прошествии многих лет.

В 1992 году Алла Ивановна вышла на заслуженный отдых. Но отдыхать - это не по ее характеру. Свои разносторонние таланты в полной мере она смогла реализовать в Кобринском Доме культуры, где начала работать в качестве художественного руководителя, а затем ведущим методистом. В течение многих лет она выходила на сцену родного ДК в роли ведущей концертов и праздников. Была режиссером и постановщиком литературно-музыкальных вечеров и спектаклей, сама сыграла много ролей. Руководимый ею драматический коллектив «Поиск» стал участником фестивалей и конкурсов театрального искусства.

Более 25 лет А.И. Мельникова пела в ансамбле «Рябинушка» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Н.Ф. Петунина.

Алла Ивановна является автором многочисленных методических материалов, сценариев по проведению тематических вечеров, праздничных дат и конкурсов. Среди них творческо-интеллектуальный конкурс для девочек – подростков «Жемчужинка».

Проработав много лет в школе, Алла Ивановна не расстается с ней и поныне, поддерживает с коллективом учителей и учеников тесную дружескую и творческую связь. Неоценима ее помощь в создании и открытии музейных залов Кобринской школы: «Русского быта», «Боевой славы», «Истории школы».

Алла Ивановна увлекается поэзией и сама пишет стихи. Она автор текста песни «Кобрино, ты - капелька России» и официального гимна Кобринского сельского поселения.

За многолетний и добросовестный труд А.И. Мельниковой присвоено звание «Ветеран труда». Она награждена множеством почетных грамот и благодарственных писем, в том числе Законодательного собрания Ленинградской области. В 2012 году Алла Ивановна была первой удостоена звания «Почетный гражданин Кобринского сельского поселения».

Уважаемая Алла Ивановна! Поздравляем Вас с юбилеем! 85 лет — это такой срок, за который успел множество раз измениться весь мир. Вы же прошли через все эти годы с высоко поднятой головой, служили и продолжаете служить примером для всех нас. С праздником, и пусть здоровье и новые творческие свершения остаются с Вами каждый день!

Коллектив Кобринская школы, учителя-ветераны,

Совет депутатов и администрация Кобринского поселения,

Совет ветеранов Кобринского поселения