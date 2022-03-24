Bitcoin к доллару: что влияет на крипто-фиатную пару
Наиболее популярная "пара" в криптовалютном мире — это BTC/USD, курс Bitcoin к доллару. За годы с 2011 крипто-фиатный курс сильно вырос, а биткоин превратился в крупнейшую по капитализации криптовалюту с высокой рыночной стоимостью. Благодаря чрезвычайной волатильности и боль-шим объёмам, BTC/USD даёт возможность для заработка на курсовой разнице. Это торговля отличается от механизмов, которые используются на Forex, где колебания фиатных валют незначительны, поэтому нужно обладать серьезным капиталом или использовать маржинальную торговлю, беря "в долг" на время у брокера. Хотя "с плечом" можно торговать и биткоином.
Как менялся курс биткоин/доллар
Когда стартовала продажа Bitcon за доллары, его стоимость равнялась 0,003 $, но котировки росли. В 2014 году всё изменилось резко: стоимость взлетела с сотни долларов до тысячи. На сегодняшний день за 1 биткоин дают более 37 000 $, но были моменты, когда цена превышала 65 000 $. Максимальный оборот составил 21 миллион. Обменять криптовалюту на доллары возможно на торговых площадках. Все они имеют собственные условия обслуживания и различные комиссии. Кстати говоря, биткион считается и товаром, и валютой одновременно.
В паре BTC/USD первая является базовой валютой, а вторая — так называемой контрвалютой. Как правило, помимо текущей цены, отображается график её изменения за период. При помощи инструментов удобно выбирать различные таймфреймы — временные периоды, за которые группируются изменения. Влияют на текущий курс разные факторы: количество выпущенных токенов, размер вознаграждения майнерам, возможность "добывать" криптовалюту в различных странах и изменения их законодательства. Нужно внимательно следить за новостями на рынке криптовалют, публикациями от ФРС США, странами, в которых налажен майнинг биткоинов.
Интерес бизнеса к биткоин и как обменять криптовалюту
Мировой рынок оборудования и программного обеспечения, использующийся для криптовалют, оценивается на начало 2022 в 1,63 млрд долларов. Ожидается, что увеличивающаяся прозрачность финансовых платежей поспособствует дальнейшему росту рынка. К примеру, Tesla в июле 2021 года стала принимать Bitcion в качестве платёжного средства. Интерес к такому способу платежей проявляет и PayPal.
Для продажи криптовалюты за доллары в обменниках нужно выполнить простые действия. Нужно выбрать меняемый актив, указать способ получения денег, ввести данные и заявку на вывод. Сервис присылает номер кошелька, на который нужно перевести крипто-средства. После подтверждения получения обменник присылает сумму по указанным реквизитам. Для того чтобы не нарваться на мошенников, нужно изучить, насколько популярен сервис, историю его существования, отзывы. Позволяют обменивать BTC на USD и обратно биржи и p2p-платформы. Известные сервисы отработали механизмы обмена, ввода и вывода средств, поэтому это редко занимает больше 15 минут времени. Однако, нужно помнить: особенности перевода криптовалют таковы, что нужно обязательно проверять перед отправкой реквизиты, иначе можно ошибиться при передаче и потерять средства. Проверенные платформы имеют прозрачные механизмы и удобный интерфейс, что позволяет сделать риск ошибки минимальным.
По материалам сайта https://crypto.ru/btc-usd/