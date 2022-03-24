Bitcoin к доллару: что влияет на крипто-фиатную пару

Как менялся курс биткоин/доллар

Когда стартовала продажа Bitcon за доллары, его стоимость равнялась 0,003 $, но котировки росли. В 2014 году всё изменилось резко: стоимость взлетела с сотни долларов до тысячи. На сегодняшний день за 1 биткоин дают более 37 000 $, но были моменты, когда цена превышала 65 000 $. Максимальный оборот составил 21 миллион. Обменять криптовалюту на доллары возможно на торговых площадках. Все они имеют собственные условия обслуживания и различные комиссии. Кстати говоря, биткион считается и товаром, и валютой одновременно.

В паре BTC/USD первая является базовой валютой, а вторая — так называемой контрвалютой. Как правило, помимо текущей цены, отображается график её изменения за период. При помощи инструментов удобно выбирать различные таймфреймы — временные периоды, за которые группируются изменения. Влияют на текущий курс разные факторы: количество выпущенных токенов, размер вознаграждения майнерам, возможность "добывать" криптовалюту в различных странах и изменения их законодательства. Нужно внимательно следить за новостями на рынке криптовалют, публикациями от ФРС США, странами, в которых налажен майнинг биткоинов.

Интерес бизнеса к биткоин и как обменять криптовалюту

Мировой рынок оборудования и программного обеспечения, использующийся для криптовалют, оценивается на начало 2022 в 1,63 млрд долларов. Ожидается, что увеличивающаяся прозрачность финансовых платежей поспособствует дальнейшему росту рынка. К примеру, Tesla в июле 2021 года стала принимать Bitcion в качестве платёжного средства. Интерес к такому способу платежей проявляет и PayPal.

Для продажи криптовалюты за доллары в обменниках нужно выполнить простые действия. Нужно выбрать меняемый актив, указать способ получения денег, ввести данные и заявку на вывод. Сервис присылает номер кошелька, на который нужно перевести крипто-средства. После подтверждения получения обменник присылает сумму по указанным реквизитам. Для того чтобы не нарваться на мошенников, нужно изучить, насколько популярен сервис, историю его существования, отзывы. Позволяют обменивать BTC на USD и обратно биржи и p2p-платформы. Известные сервисы отработали механизмы обмена, ввода и вывода средств, поэтому это редко занимает больше 15 минут времени. Однако, нужно помнить: особенности перевода криптовалют таковы, что нужно обязательно проверять перед отправкой реквизиты, иначе можно ошибиться при передаче и потерять средства. Проверенные платформы имеют прозрачные механизмы и удобный интерфейс, что позволяет сделать риск ошибки минимальным.

По материалам сайта https://crypto.ru/btc-usd/