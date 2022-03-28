Не ZOOMом единым. Обзор платформ для вкс

VK Звонки

VK Звонки – это часть функционала платформы VK Teams, которая позиционируется как корпоративный мессенджер. Сервис предлагает, кроме всего прочего, возможность проведение аудио- и видеозвонков.

Возможности VK Звонки:

· Личные и групповые звонки;

· Планирование звонка;

· Максимальное количество участников группового звонка — 30 человек;

· Максимальное количество участников звонка по ссылке — 100 человек;

· Нет ограничений по времени;

· Есть мобильное приложение.

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Есть несколько вариантов тарификации VK Teams, один из которых предполагает и бесплатное использование сервиса. Сервис VK Звонки распространяется в качестве отдельной программы для всех платформ: и Windows и Mac OS и Linux. Минусов в экспертной среде пока замечено не было.

Trueconf

Trueconf – это полноценный мессенджер с поддержкой видеосвязи и функциями совместной работы. Программная система совместима не только с ОС Windows, а также поддерживает российские ОС: Linux, Альт Сервер, РЕД ОС и ROSA. Trueconf разворачивается в инфраструктуре компании и умеет работать без интернета, что дает гарантии контроля и безопасности.

Возможности Trueconf:

· видеосвязь в разрешение 4К;

· запуск мгновенных ВКС из адресной книги;

· запланированные ВКС;

· демонстрация экрана;

· запись видеоконференции;

· запуск вебинаров с трансляцией на популярные медиасервисы;

· до 1000 участников ВКС одновременно;

· авторизации на нескольких устройствах.

Кроме того, у программы есть мобильное приложение. К конференции возможно подключиться не только со смартфонов или планшетов, каналом связи может стать даже умный ТВ.

Trueconf, как и VK Звонки, является отдельным приложением, может существовать обособленно, что также можно отнести к преимуществам сервиса.

Яндекс.Телемост

Яндекс.Телемост – часть сервиса Яндекс.Почта360. Отличительная особенность «Телемоста» заключается в том, что для его использования не нужно нигде регистрироваться – доступ к конференции осуществляется по ссылке, которую генерирует инициатор беседы. Чтобы начать видео-звонок достаточно иметь аккаунт на платформе Яндекс.

Возможности Яндекс.Телемост:

· запланированная ВКС;

· запись встречи;

· демонстрация экрана;

· режим «докладчик»;

· виртуальные фоны;

· есть мобильное приложение;

· встречи не ограничены по времени;

· максимальное число участников – 40 человек.

Надо заметить, что Яндекс.Телемост бесплатный сервис. Но есть встроенное ПО для ВКС в рамках платных тарифов для физически лиц и бизнеса по подписке на Яндекс.Почта 360.

Битрикс24

Битрикс 24 – корпоративный портал, в рамках которого есть возможность проведения ВКС. На сайте компании обозначено, что видеозвонки доступны в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также в десктоп- и мобильном приложении Битрикс24.

Возможности Видиозвонок.Битрикс24:

· Личные и групповые звонки;

· HD-качество видео и аудио;

· режим докладчика;

· функция «хочу сказать»;

· размытие и замена фона;

· демонстрация экрана;

· запись и хранение звонка в «Битрикс24.Диск»;

· адаптация под канал связи;

· звонки не ограничены по времени.

Кроме того, к видео-звонку по ссылке может подключиться и внешний пользователь. Среди минусов – ограниченное число участников – до 48 человек на всех коммерческих тарифах Битрикс24 и в коробочной версии. Для бесплатного тарифа лимит – 12 участников.





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