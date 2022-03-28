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Не ZOOMом единым. Обзор платформ для вкс

За последние два года виртуальные встречи стали одной из привычных и востребованных форм коммуникации в бизнес-среде. До недавних пор самыми популярными платформами для проведения совещаний, деловых встреч и вебинаров были Skype и Zoom. Однако сегодня встает вопрос: а чем заменить их, если что? Эксперты Роскачества подготовили обзор отечественных сервисов для онлайн-встреч, которые могут стать хорошей альтернативой для бизнеса.

Рубрики:  Общество

VK Звонки

 VK Звонки – это часть функционала платформы VK Teams, которая позиционируется как корпоративный мессенджер. Сервис предлагает, кроме всего прочего, возможность проведение аудио- и видеозвонков.

Возможности VK Звонки:

·      Личные и групповые звонки;

·      Планирование звонка;

·      Максимальное количество участников группового звонка — 30 человек;

·      Максимальное количество участников звонка по ссылке — 100 человек;

·      Нет ограничений по времени;

·      Есть мобильное приложение.

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Есть несколько вариантов тарификации VK Teams, один из которых предполагает и бесплатное использование сервиса. Сервис VK Звонки распространяется в качестве отдельной программы для всех платформ: и Windows и Mac OS и Linux. Минусов в экспертной среде пока замечено не было.

 

Trueconf

 Trueconf – это полноценный мессенджер с поддержкой видеосвязи и функциями совместной работы. Программная система совместима не только с ОС Windows, а также поддерживает российские ОС: Linux, Альт СерверРЕД ОС и ROSA. Trueconf разворачивается в инфраструктуре компании и умеет работать без интернета, что дает гарантии контроля и безопасности. 

Возможности Trueconf:

·      видеосвязь в разрешение 4К;

·      запуск мгновенных ВКС из адресной книги;

·      запланированные ВКС;

·      демонстрация экрана;

·      запись видеоконференции;

·      запуск вебинаров с трансляцией на популярные медиасервисы;

·      до 1000 участников ВКС одновременно;

·      авторизации на нескольких устройствах.

 

Кроме того, у программы есть мобильное приложение. К конференции возможно подключиться не только со смартфонов или планшетов, каналом связи может стать даже умный ТВ.

Trueconf, как и VK Звонки, является отдельным приложением, может существовать обособленно, что также можно отнести к преимуществам сервиса.

 

Яндекс.Телемост

 Яндекс.Телемост – часть сервиса Яндекс.Почта360. Отличительная особенность «Телемоста» заключается в том, что для его использования не нужно нигде регистрироваться – доступ к конференции осуществляется по ссылке, которую генерирует инициатор беседы. Чтобы начать видео-звонок достаточно иметь аккаунт на платформе Яндекс.

Возможности Яндекс.Телемост:

·      запланированная ВКС;

·      запись встречи;

·      демонстрация экрана;

·      режим «докладчик»;

·      виртуальные фоны;

·      есть мобильное приложение;

·      встречи не ограничены по времени;

·      максимальное число участников – 40 человек.

Надо заметить, что Яндекс.Телемост бесплатный сервис. Но есть встроенное ПО для ВКС в рамках платных тарифов для физически лиц и бизнеса по подписке на Яндекс.Почта 360.

 

Битрикс24

Битрикс 24 – корпоративный портал, в рамках которого есть возможность проведения ВКС. На сайте компании обозначено, что видеозвонки доступны в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также в десктоп- и мобильном приложении Битрикс24. 

Возможности Видиозвонок.Битрикс24:

·      Личные и групповые звонки;

·      HD-качество видео и аудио;

·      режим докладчика;

·      функция «хочу сказать»;

·      размытие и замена фона;

·      демонстрация экрана;

·      запись и хранение звонка в «Битрикс24.Диск»;

·      адаптация под канал связи;

·      звонки не ограничены по времени.

 

Кроме того, к видео-звонку по ссылке может подключиться и внешний пользователь. Среди минусов – ограниченное число участников – до 48 человек на всех коммерческих тарифах Битрикс24 и в коробочной версии. Для бесплатного тарифа лимит – 12 участников.


Фото pixabay.com