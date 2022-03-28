Не ZOOMом единым. Обзор платформ для вкс
За последние два года виртуальные встречи стали одной из привычных и востребованных форм коммуникации в бизнес-среде. До недавних пор самыми популярными платформами для проведения совещаний, деловых встреч и вебинаров были Skype и Zoom. Однако сегодня встает вопрос: а чем заменить их, если что? Эксперты Роскачества подготовили обзор отечественных сервисов для онлайн-встреч, которые могут стать хорошей альтернативой для бизнеса.
VK Звонки
VK Звонки – это часть функционала платформы VK Teams, которая позиционируется как корпоративный мессенджер. Сервис предлагает, кроме всего прочего, возможность проведение аудио- и видеозвонков.
Возможности VK Звонки:
· Личные и групповые звонки;
· Планирование звонка;
· Максимальное количество участников группового звонка — 30 человек;
· Максимальное количество участников звонка по ссылке — 100 человек;
· Нет ограничений по времени;
· Есть мобильное приложение.
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Есть несколько вариантов тарификации VK Teams, один из которых предполагает и бесплатное использование сервиса. Сервис VK Звонки распространяется в качестве отдельной программы для всех платформ: и Windows и Mac OS и Linux. Минусов в экспертной среде пока замечено не было.
Trueconf
Trueconf – это полноценный мессенджер с поддержкой видеосвязи и функциями совместной работы. Программная система совместима не только с ОС Windows, а также поддерживает российские ОС: Linux, Альт Сервер, РЕД ОС и ROSA. Trueconf разворачивается в инфраструктуре компании и умеет работать без интернета, что дает гарантии контроля и безопасности.
Возможности Trueconf:
· видеосвязь в разрешение 4К;
· запуск мгновенных ВКС из адресной книги;
· запланированные ВКС;
· демонстрация экрана;
· запись видеоконференции;
· запуск вебинаров с трансляцией на популярные медиасервисы;
· до 1000 участников ВКС одновременно;
· авторизации на нескольких устройствах.
Кроме того, у программы есть мобильное приложение. К конференции возможно подключиться не только со смартфонов или планшетов, каналом связи может стать даже умный ТВ.
Trueconf, как и VK Звонки, является отдельным приложением, может существовать обособленно, что также можно отнести к преимуществам сервиса.
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост – часть сервиса Яндекс.Почта360. Отличительная особенность «Телемоста» заключается в том, что для его использования не нужно нигде регистрироваться – доступ к конференции осуществляется по ссылке, которую генерирует инициатор беседы. Чтобы начать видео-звонок достаточно иметь аккаунт на платформе Яндекс.
Возможности Яндекс.Телемост:
· запланированная ВКС;
· запись встречи;
· демонстрация экрана;
· режим «докладчик»;
· виртуальные фоны;
· есть мобильное приложение;
· встречи не ограничены по времени;
· максимальное число участников – 40 человек.
Надо заметить, что Яндекс.Телемост бесплатный сервис. Но есть встроенное ПО для ВКС в рамках платных тарифов для физически лиц и бизнеса по подписке на Яндекс.Почта 360.
Битрикс24
Битрикс 24 – корпоративный портал, в рамках которого есть возможность проведения ВКС. На сайте компании обозначено, что видеозвонки доступны в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox, а также в десктоп- и мобильном приложении Битрикс24.
Возможности Видиозвонок.Битрикс24:
· Личные и групповые звонки;
· HD-качество видео и аудио;
· режим докладчика;
· функция «хочу сказать»;
· размытие и замена фона;
· демонстрация экрана;
· запись и хранение звонка в «Битрикс24.Диск»;
· адаптация под канал связи;
· звонки не ограничены по времени.
Кроме того, к видео-звонку по ссылке может подключиться и внешний пользователь. Среди минусов – ограниченное число участников – до 48 человек на всех коммерческих тарифах Битрикс24 и в коробочной версии. Для бесплатного тарифа лимит – 12 участников.
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