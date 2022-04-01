У семей с детьми появилась новая мера поддержки

Заявление на пособие в ПФР или через портал госуслуг можно будет подать с 1 мая, а выплату назначат с 1 апреля 2022 года (при обращении в мае поступит сумма сразу за два месяца). Для назначения выплаты будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи и должны соблюдаться (одновременно) общие условия: среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения; имущество семьи укладывается в установленный перечень; у взрослых членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие назначается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Для примера: если назначение базового пособия в 50% прожиточного минимума на ребенка не позволит среднедушевому доходу семьи достигнуть МРОТ, назначат 75 или 100%.

Упрощается и назначение пособий. С 1 апреля в совокупном доходе семьи не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также жилье, которые находятся в розыске или под арестом. Также учету не будут подлежать жилье, транспорт и имущество, приобретенные за счет средств целевых субсидий. Из суммарного дохода семьи будут исключены целевые средства на развитие собственного дела, средства маткапитала, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества.

Смягчат и правило "нулевого дохода", действующее в отношении беременных женщин. Теперь даже когда полгода беременности совпали с периодом расчета среднедушевого дохода, неработающая в этот период женщина сможет получить единовременную выплату. Правило "нулевого дохода" не будет действовать в тех случаях, когда на момент подачи заявления срок беременности женщины превысил 12 недель.

Напомним, что комплексная оценка нуждаемости и правило "нулевого дохода", когда надо подтвердить наличие доходов или обосновать их отсутствие, действуют при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 16 лет и нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Ольга Игнатова

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/31/u-semej-s-detmi-poiavilas-novaia-mera-podderzhki.html





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