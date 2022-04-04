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Гатчинские школьники – призеры Всероссийской олимпиады школьников

Гатчинские школьники продолжают радовать. Они завоевали два призовых места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Рубрики:  Образование

Призером в дисциплине «История» стал Алексей Белов, 11-классник Гатчинской школы № 2. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории проходил в Казани.  

Ученица 10 класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова стала призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Также в числе призеров - ученик 11 класса Тихвинской гимназии №2 Шерстняков Георгий.

Заключительный этап олимпиады стартовал 18 марта и продлится до 30 апреля.

 