В преддверии праздника и непосредственно 7-го апреля в российских городах и весях проходит акция «10 тысяч шагов к жизни».

Эта программа появилась в 2015 году и пропагандирует естественные методы оздоровления по принципу «наилучшее здоровье с наименьшими затратами». В ее основе – рекомендации ВОЗ по эффективному режиму двигательной активности. В рамках проекта «10 тысяч шагов к жизни» открываются пешеходные маршруты, тропы здоровья, организуются пешие оздоровительные походы под руководством инструктора.

Инициатор движения – академик, кардиохирург Лео Бокерия. Он убежден: «Ходьба – золотой рецепт оздоровления. Есть определенные рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том числе тест – 10 тысяч шагов в день. Мы очень хорошо знаем, что ходьба реально снижает артериальное давление. Поэтому все гипертоники должны иметь в виду, что ходьба особенно способствует улучшению показателей в этом отношении, – пояснил Лео Бокерия. – Гулять желательно на воздухе с одной и той же скоростью и, по возможности, в одно и то же время. Лучший вариант – прогулка по пересеченной местности. Тогда пульс то ускоряется, то замедляется».

Знаменитый кардиохирург поделился и другими секретами здорового долголетия: важно соблюдать режим, спать ложиться в одно и то же время, не переедать и, главное, иметь хорошее настроение. Он также отметил, что для сохранения здоровья сердца и сосудов важно следить за артериальным давлением и регулярно обследоваться.

Почему 10 тысяч?

Цифра «10000» основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности. Согласно классификации ВОЗ, если человек проходит менее 5000 шагов в день, он ведет сидячий образ жизни.

Если человек проходит от 5000 до 7499 шагов в день и не занимается спортом, его образ жизни считается малоэффективным. 7500-9999 шагов в день плюс некоторые физические нагрузки – это отчасти активный образ жизни. И только 10000 шагов и более в день позволяют говорить, что вы ведете активный образ жизни.

По Суйдинскому лукоморью

Гатчинский район отметил Всемирный день здоровья с опережением. Жители Кобринского поселения присоединились к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» и пошли в воскресенье, 3-го апреля, в оздоровительный поход.

Шагать прямиком к здоровью отправились представители разных поколений – и дети, и молодежь, и совет ветеранов. Их приветствовали руководители поселения – Вячеслав Федорченко и Наталия Деминенко.

Маршрут проходил по Суйдинскому лукоморью. Начали с утренней разминки у храма Воскресения Христова в селе Воскресенском. Потом направились к усадьбе Ганнибала, по парку, вокруг пруда – к дубу и дальше по берегу пруда.

В походе сочетали полезное с познавательным: во время передышек слушали рассказ об Арапе Петра Великого, о Пушкине и нянюшке Арине Родионовне.

День выдался отличный, солнечный. Пешая прогулка с увлекательной экскурсией – верный шаг к физическому здоровью и душевному равновесию.

Дружногорская территория здоровья

В Дружногорском поселении акция стартовала на площади у культурно-досугового центра. Участников поприветствовала глава Дружногорского поселения Ирина Моисеева, а перед стартом Алексей Дудин провёл оздоровительную зарядку.

На время акции площадь у культурно-досугового центра превратилась в территорию здоровья - почти 40 участников с радостью прошли подготовленную трассу. В финале все участники получили грамоты и сладкие подарки.

Также к акции «10 тысяч шагов к жизни» 3-го апреля присоединился Совет ветеранов Пудомягского сельского поселения.

Екатерина Дзюба