Область продолжает догазификацию

Ленинградская область продолжает вести работы по догазификации — бесплатному подведению газопроводов к земельным участкам, на которых расположены частные дома. Планы на 2022 год — подведение газа к 43 тысячам участков. Ход работ обсудили на заседании регионального штаба по догазификации.

Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в работе уже 21,5 тысячи из поданных заявок. 8,7 тысяч жителей Ленинградской области заключили договоры на догазификацию. Выполнены работы по 3361 договору ― подведен газ к границе участков домовладений. В 786 случаях газ уже проведен от забора до дома.

Важная мера поддержки в Ленинградской области — субсидия, позволяющая жителям минимизировать затраты на проведение газопровода по своему земельному участку и покупку оборудования.

«В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составляет 300 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 200 тысяч рублей ― для льготников и 180 тысяч рублей ― для других жителей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Провести газ по участку жителей может любая организация, имеющая допуск к строительству газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по ТЭК Ленинградской области.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте https://vk.com/gro_lenobl, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Потребуются правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.