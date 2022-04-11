Россиянам предложили альтернативу гречке

Крупа — ценный продукт и основа питания человека, это главный источник углеводов в рационе. Именно за счет круп обеспечиваются основные потребности организма в энергии — почти 60%.

Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба и ячневая крупа. При этом пищевая ценность этих круп крайне высокая, но во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки.

Полезные свойства пшенки и полбы

Пшено — крупа, которую получают из культурных видов проса, освобожденных от колосковых чешуек. В результате обработки остается лишь ядро, все оболочки удаляются в процессе шлифования. Пшено на 60% состоит из крахмала, на 22% из белка, содержит клетчатку, растительные жиры, минеральный состав – из фосфора, магния, кальция и калия, витаминный ряд – в виде групп В, РР, С и Е.

«Пшено — одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок. Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням. Кроме того, в пшене высокое содержание марганца, меди и железа — веществ, необходимых для нормального функционирования кровеносной системы. Все-таки уникальность этой крупы в проантоцианидине — он ускоряет обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов», — рассказывает нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова.

Полба в свою очередь способствует повышению иммунитета, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем (нормализует уровень артериального давления), снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, повышает стрессоустойчивость. В ней содержится ценная для беременных женщин фолиевая кислота.

Кроме того, полба сохраняет все полезные свойства даже при очень мелком помоле. Состоит на 30% из белков, а также в ней содержится 18 незаменимых аминокислот. Кроме того, железа и витаминов группы B в полбе больше, чем в той же пшенной каше.

Польза перловой и ячневой крупы. Различия этих круп.

Перловая крупа — это очищенные и отполированные зерна ячменя самого высокого качества. Ячневую же крупу изготавливают путем дробления ячменного зерна, без шлифования и полирования, за счет этого в ней гораздо больше клетчатки. Кроме этого, зерно ячменя содержит большое количество аминокислот (например, лизина, который необходим для выработки коллагена), калия, кальция, железа. В нем присутствуют фосфор, медь, йод, цинк, витамины группы В, Е и D.

«Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность. Снижает уровень холестерина в крови и выводит токсины. Людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением, показана ячневая крупа. Доказано также мочегонное и противовоспалительное действие ячки», — объясняет Марина Бессонова.

В свою очередь перловая крупа содержит витамины группы В, оказывает благотворное воздействие на нервную систему. В ней содержатся витамины D, А и Е, которые отвечают за красоту ногтей, волос, кожи. А также витамин К, необходимый для нормализации свертывания крови.

«Перловка – мощный антиоксидант, в ней в три раза больше селена, чем в рисе. Она полезна беременным и кормящим матерям, а также людям с высоким холестерином, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, с воспалительными и другими заболеваниями кишечника», — заключила Марина Бессонова.

В Роскачестве подчеркивают, что несмотря на неоспоримую пользу каждой из круп, у них есть ряд противопоказаний:

· В полбе, ячневой крупе и перловке содержится глютен, поэтому их нельзя есть при целиакии;

· Ячневую крупу лучше на время убрать из рациона в период беременности из-за ее мочегонных свойств;

· Полба, в свою очередь, противопоказана в острый период кишечных расстройств, язвенной болезни;

· Пшенка мешает всасыванию йода, поэтому ее не рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Ее также стоит убрать из рациона при повышенной кислотности желудка, язве и гастрите, заболеваниях почек, подагре или кальцинозе.

Роскачество также напоминает, что крупы следует хранить в герметичной упаковке: лучше всего подойдет тара из стекла или пластика, у которой достаточно плотно закрывающаяся крышка. А в кухонных шкафах выбирать лучше нижние полки — там прохладнее и темнее.





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