Новости со школьного Олимпа

Стали известны результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года еще по нескольким предметам. Школьники Гатчинского округа вновь вошли в число сильнейших учеников Ленинградской области.

Литература

По итогам регионального этапа олимпиады по литературе в Гатчинском округе один победитель и 14 призеров, большая часть из которых подготовлена педагогами Гатчинской школы № 9 и Гатчинского лицея № 3.

Конечно, особая гордость – победитель, чье глубокое понимание художественного слова и блестящие аналитические способности были высоко оценены жюри. Ученица 10-го класса Сиверской гимназии Софья Веселова набрала максимально возможные баллы и стала абсолютным победителем по Ленинградской области. 

Поздравляем призеров, чья любовь к литературе и упорный труд привели к заслуженной победе. Это ученики Гатчинской школы № 9 Екатерина Аверкиева и Леонид Щукин (9 класс), Алёна Кухаренко и Полина Щербинина (10 класс); ученики Гатчинской гимназии им.К.Д. Ушинского Александра Алесина (9 класс), Александра Шмелева (10 класс) и Алла Новикова (11 класс); ученики Гатчинского лицея № 3 Вероника Дизер (9 класс), Артем Исмаилов (10 класс), Дарья Гаврилова и Мария Дмитриева (11 класс); а также ученица Пудостьской школы  София Дюдикова (11 класс); ученица Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Таисия Осипова (10 класс) и ученица Гатчинской школы № 2 Елизавета Удалова (9 класс).

 

Технология

На региональном этапе олимпиады по технологии в этом учебном году два победителя и шесть призеров.

 Лучшими были признаны творческие проекты и практические навыки Дарьи Куминой (11 класс, Большеколпанская школа) и Веры Уткиной (9 класс, Гатчинская школа № 9).

Доказали свое мастерство и умение воплощать самые смелые идеи и стали призерами: Артем Кошкин, Анастасия Семенова, Егор Хведосюк  (все – 9 класс, Гатчинская школа № 9), Лидия Кириенко и Софья Чернякова (9 класс, Гатчинская школа № 2), Анастасия Радькова (9 класс, Вырицкая школа).

 

География

Победителем, чьи глубокие знания о Земле, природных процессах и экономических связях получили высшую оценку жюри, стал 10-классник Игнат Рущицкий (Гатчинская школа № 9).

Вместе с ним радуются результатам пять призеров олимпиады: Кирилл Алферов, Кристина Гургач и Ренат Шапиров (11 класс, Гатчинская школа № 2), Алексей Охитин (11 класс, Гатчинский лицей № 3), Виталий Шигорин (11 класс, Вырицкая школа).

 

Астрономия

Региональный этап олимпиады по астрономии – это еще один победитель и призер в общем успехе гатчинских школьников. Чествуем победителя, чьи знания о космосе оказались на недосягаемой высоте. Это 10-классник Гатчинского лицея № 3 Тимофей Горячёв. Наш призер – 9-классник Гатчинского лицея № 3 Олег Линьков.

 

Немецкий язык

Шесть гатчинских школьников стали призерами регионального этапа олимпиады по немецкому языку. Среди них – пять учеников Гатчинской гимназии 
им. К.Д. Ушинского: Анастасия Кочеткова и Софья Марченко (11 класс), Эвелина Колгатина и Алексей Сумской (10 класс), Анна Крылова (9 класс), а также 10-классник Гатчинского центра образования «Высший пилотаж» Радомир Михайлов.

 

Английский язык

Поздравления принимают два победителя и шесть призеров олимпиады по английскому языку. 

На уровне профессионалов владеют английским языком победители олимпиады – Максим Гриценко (9 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Василиса Шишкина (10 класс, Гатчинская школа № 7).

Продемонстрировали глубокие знания и умение свободно общаться на одном из главных международных языков и стали призерами: Наталья Белая (10 класс, Гатчинская школа № 4), Анастасия Гончар (11 класс, Гатчинская школа 
№ 1), Ирина Костина (11 класс, школа имени императора Александра III), Владислав Скиба (10 класс, Высокоключевая школа), а также ученики Гатчинской школы № 9 Никита Нижник (10 класс) и Андрей Смерецкий (6 класс). Андрей – самый юный участник олимпиады от Гатчинского округа.

 

Французский язык

Гордимся призерами регионального этапа олимпиады по французскому языку. Это 11-классники Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Константин Вайдо и Полина Кулик. Достойно выступила 11-классница Первой академической гимназии г. Гатчины Вероника Бойцова.

 

Китайский язык

Поздравляем призеров регионального этапа олимпиады по китайскому языку – настоящих полиглотов и знатоков Поднебесной культуры: Полину Репета (11 класс, Гатчинская школа № 2) и Андрееву Маргариту (10 класс, Гатчинская школа № 1).

 

Математика

Очень волнительными были ожидания итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Наука сложная, а внимание к ней сейчас особенное. Поздравляем призеров – Тимофея Горячёва (10 класс, Гатчинский лицей № 3) и Даниила Лапина (11 класс, Гат-чинская школа № 9).

 

Экология

Региональный этап олимпиады по экологии стал особенно «урожайным»: четыре победителя и 14 призеров.

Гордимся нашими победителями, доказавшими глубокое понимание экологических проблем и путей их решения. Это Надежда Есликовская (11 класс, Гатчинская школа № 11), Дарья Катаева (9 класс, Гатчинская школа № 2), а также Ксения Мокеева (9 класс) и Полина Щербинина (10 класс, обе – Гатчинская школа № 9).

Благодарность и поздравления призерам, чьи знания и трудолюбие принесли заслуженные награды. Имена призеров: Дарья Бисерова (9 класс, Коммунарская школа № 3), Анастасия Грибова и Ростислав Зернов (10 класс, Сусанинская школа), Арина Мавлютова (9 класс, Гатчинская школа 
№ 9), Виктория Зубова и Варвара Салтыкова (9 класс, Гатчинская школа № 2), а также ученики Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Кирилл Чугаев (9 класс), Семён Семенов (10 класс), Мария Нагаева и Глеб Иванов (11 класс); 10-классники Гатчинской школы № 9 Алёна Кухаренко, Дарья Фокина, Ксения Черепахина и Елизавета Тюрикова.

 

Биология

Показали отличные результаты на региональном уровне и стали победителями олимпиады по биологии ученицы Гатчинской школы № 9 Ксения Мокеева (у нее абсолютный результат!) и Лариса Гущина, а также ученик Гатчинского лицея № 3 Денис Медведев. Их имена теперь вписаны в историю олимпиадного движения региона.

Поздравляем призеров регионального этапа олимпиады по биологии. В их числе большая команда знатоков из Гатчинской школы № 9: София Майорова, Алёна Кухаренко, Тимофей Париков, Тимофей Александров, Кристина Осинова, Елизавета Тюрикова, Роман Голубев, Елена Жирнова и Дарья Вязьмина. 

Призерами по биологии также стали Глеб Михайлов (Таицкая школа), Владимир Концевой (Гатчинская гимназия «Апекс»), Кирилл Чугаев (Гатчинская школа № 8 «Центр образования»), Софья Баландина (Сиверская гимназия), Софья Мостовенко (Гатчинский лицей № 3), Полина Мак-симова (Сусанинская школа) и Артур Гофман (Гатчинская школа 
№ 12 «Центр образования»).

 

Право

Лучшими знатоками права на региональном этапе олимпиады стали шесть гатчинских школьников: Наталья Белая, Лилия Попова, Аниса Урунова (10 класс, Гатчинская школа № 4), Григорий Андреев (10 класс, Гатчинская школа № 9), Амалия Грачева (11 класс, Сиверская гимназия) и Вероника Сидорко (11 класс, Гатчинская школа № 8 «Центр образования»).

 

Искусство

Радуют итоги регионального этапа олимпиады по искусству – у Гатчинского округа два победителя. Это 10-классники Сусанинской школы Анастасия и Ксения Грибовы.

В число призеров – лучших знатоков искусства региона – вошли: ученики Гатчинской школы № 9 Екатерина Аверкиева и Григорий Андреев (9 класс), Мария Вихрова (10 класс), Мария Иванова (11 класс); ученики Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Алиса Болтач (9 класс), Анна Цветкова (10 класс); 10-классники Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Екатерина Матвеенко, Иван Сямянен и Александр Шмелева, а также Василиса Иванова (11 класс, Сиверская гимназия).

 

Основы безопасности и защиты Родины

Итоги регионального этапа олимпиады по основам безопасности и защиты Родины – это еще две победы и 11 призовых мест.

Мы чествуем наших победителей – учеников Гатчинской школы № 7 Анну Холодович (11 класс) и Тамерлана Бигаева (10 класс).

В числе призеров олимпиады: ученики Гатчинской школы № 7 Федор Антышев и Лев Мушулов (11 класс), Артем Дорохов (10 класс); ученики Пригородной школы Анастасия Олару (9 класс), Дарина Махмадуллоева (10 класс), Алевтина Введенская, Милана Павлишина, Михаил Суворов и Татьяна Филиппова (11 класс); ученица Гатчинской школы № 9 Дарья Дьячкова (10 класс) и ученица Веревской школы Кристина Закутняя (9 класс).

 

Физическая культура

Региональный этап олимпиады по физической культуре вознес на пьедестал почета двух победителей и четырех призеров.

Победителями стали Андрей Федотов (10 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского») и Тимур Меркульев (11 класс, Гатчинская школа № 4).

В когорте сильнейших спортсменов-интеллектуалов региона Максим Коробков (10 класс, Гатчинская школа № 4), Степан Коротков (9 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского), Юлия Косюк (10 класс, Гатчинская школа № 9) и Мария Снимщикова (11 класс, Гатчинская школа № 2).

Впереди – заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, новые открытия и победы.

 

Итоги впечатляют! 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) позади. Результаты наших талантливых учеников из Гатчинского округа впечатляют! 

В этом учебном году интеллектуальные соревнования объединили 362 участника: это на 62 человека больше, чем в прошлом году, что говорит о растущем интересе к знаниям и науке! 

Победителями регионального этапа олимпиады стали 23 школьника, призерами – 135. Общее количество наград – 158! 

Это значит, что практически каждый второй участник (43 %) вернулся с победой или призовым местом. 

Лучшие школы по подготовке победителей и призеров: 

- Гатчинская школа № 9 (48 наград!), 

- Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, 

- Гатчинская школа № 2, 

- Гатчинская школа № 8 «Центр образования» и Гатчинский лицей № 3 (разделили 4–5 место).

Татьяна Можаева