Парк бывшей усадьбы Ганнибалов в Суйде ждет реставрация

Регион готовит масштабную реставрацию объекта.

«Ожидаем в ближайшее время передачу парка бывшей усадьбы Ганнибалов в Суйде в собственность региона. Необходимые на содержание памятника средства предусмотрим в бюджете Ленинградской области», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

В планах на 2026 год – разработка концепции сохранения и использования парка, в 2027 году – создание полноценного проекта по реставрации усадьбы и благоустройству территории. Долгие годы этот памятник федерального значения оставался фактически бесхозным — из-за разногласий между муниципалами, Росимуществом и сельхозпредприятием его реставрация не проводилась.

По поручению губернатора Ленинградской области ведомства сели за стол переговоров и достигли договоренностей.