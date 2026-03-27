Особые ребята из студии «Контакт»

Есть «Контакт»!

Оксана Алефтиновна Новикова – режиссер с большим опытом работы с детьми и подростками. Много лет она вела театральную студию «Мозаика» в Войсковицах, а в 2023 году пришла в Гатчинский Дом культуры, где создала школу-студию актерского мастерства «Контакт». Первая группа подростков и молодых людей сейчас является основным составом студии. В 2025 году в эту группу пришли уже ребята помладше. Сейчас в основном составе «Контакта» более пятнадцати человек.

Артисты студии «Контакт» быстро зарекомендовали себя как яркие участники театрализованных представлений и анимации, которые проходят в Доме культуры. Один за другим выходят и спектакли студии.

- Уже к 1 декабря 2023 года у нас был готов спектакль «Пока в яранге горит огонь» – обновленная версия постановки, сделанной еще в Войсковицах, – рассказывает Оксана Новикова. – Первое место на театральном фестивале «Авангард и традиции» заняла наша небольшая постановка «Остров несбывшихся надежд», из которой мы чуть позже сделали полноценный спектакль. В сентябре 2025 года в «Контакт» пришли новые дети, с которыми мы поставили к Новому году спектакль «Снежная королева» по сказке Андерсена. В феврале этого года при полном аншлаге состоялась премьера новой сценической версии этой постановки – спектакля «История Кая и Герды». Благодаря участию актеров театра «За углом», номерам танцевальной школы «Soiа», студий «Эльдорадо» и «Партита» спектакль получился ярким и атмосферным.

Гатчинские малыши с удовольствием ходят на созданные специально для них спектакли «Жила-была Гусеничка» и «Происшествие в Сливочном городе». 1 марта в Доме культуры прошла премьера спектакля «Школа для снеговиков» по сказкам Усачева – первой работы группы «Контакт-Гильдия», где занимаются взрослые студийцы.

- Стараюсь с ребятами хотя бы раз в год куда-то выезжать на фестивали-конкурсы, – говорит Оксана Алефтиновна. – И не только чтобы они могли себя показать. Хочу, чтобы они увидели мир. Для таких поездок стараемся выбирать исторические места. Так, например, скоро мы повезем в Нижний Новгород наш спектакль «Город несбывшихся надежд» – на Всероссийский театральный фестиваль «Роза ветров».

«Особые ребята»

Осенью 2025 года Оксана Новикова решилась на один из самых сложных своих экспериментов, создав группу для детей из сообщества «Особые ребята».

Сообщество родителей детей с ментальной инвалидностью «Особые ребята» возникло в Гатчине несколько лет назад. Взрослые объединились для создания особого пространства, куда бы подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья могли приходить как к себе домой – общаться, совместно отмечать праздники, заниматься творчеством, рукоделием, а также постигать азы трудовой деятельности.

- Наши дети часто бывали на спектаклях театра-студии «За углом» и студии «Контакт», – говорит директор АНО «Особые ребята» Наталья Иванова. – Им это очень нравилось, и мы уже давно мечтали, чтобы они занимались в театральной студии. Я не раз приходила к Оксане Новиковой с такой просьбой, но до поры до времени не было понимания, как это сделать. И вот мы дождались: у Оксаны Алефтиновны возникла идея создать для ребят отдельную группу, которую она назвала «Солнечный зайчик»!

- В прошлом году я побывала на театральном форуме в Киришах, который проводил режиссер театра «На Литейном» Сергей Морозов, – рассказывает Оксана Новикова. – Основной темой были социальные вопросы, включая работу с молодежью и детьми с инвалидностью. На самом деле мне всегда это было близко, поскольку у меня и приемная дочь, и сын с определенными проблемами по здоровью. Приехала с форума очень вдохновленная. Сначала планировала запустить пробный проект. Потом увидела заинтересованность специалистов комитета по культуре, которые отозвались, обрадовались, что у нас такой проект появился. И администрация Дома культуры тоже сразу пошла нам навстречу.

- Родители с большим восторгом отнеслись к такой возможности, – говорит Наталья Иванова. – Многие из нас участвуют и как сопровождающие ребят, и как помощники на репетициях, потому что это и нам надо.

Первый спектакль, который решили поставить с особой группой, так и называется – «Солнечный зайчик». Это простая история о том, что свет есть внутри каждого из нас. Занятия с особыми ребятами проходят в помещении театра «За углом» дважды в неделю. Через игру, музыку и творчество дети с особенностями здоровья развивают речь и координацию, учатся делиться своими мыслями и чувствами и работать в команде, становятся более уверенными и открытыми, общаясь друг с другом. Каждый шаг для них – это победа.

- Это больше пластический спектакль, потому что у ребят есть определенные трудности с запоминанием текста, – говорит Оксана Алефтиновна. – Ребята занимаются с интересом и очень искренне стараются. У нас сложились теплые отношения с ними. Родители говорят, что видят изменения у детей. Они стали более контактные: обнять, в глаза друг другу посмотреть, поддержать – в театре без этого вообще никак.

Шаг в окружающий мир

«Я – Солнечный зайчик! Я родился от солнечного света. Солнышко, давай играть!» – с этих слов начинается будущий спектакль, главными героями которого станут особые ребята. На репетиции дети, похожие на солнечных зайчиков, внимательно слушают режиссера и его помощников, следуя их указаниям.

Как говорит Наталья Иванова, поначалу ребятам было очень непросто. Каждый шаг в окружающий мир таким людям часто приносит боль и желание укрыться.

- Всё началось с игры, потом пошла работа, и мы поняли, насколько это сложно для режиссера, – говорит Наталья Иванова.

– А для ребят это еще сложнее. У людей с особенностями развития даже элементарное прикосновение вызывает протест и отторжение. И когда во время игры они касаются друг друга – это тоже расширение их зоны комфорта. Сейчас они позволяют к себе прикасаться. Я это вижу по своей дочери.

По словам Натальи Ивановой, работа в театре помогает ребятам и социализироваться, и раскрепощаться, и свободнее контактировать между собой и другими людьми.

- На наших глазах дети делают важные шаги, которые общество может поначалу даже не заметить, – говорит она. – Через игру они понемногу знакомятся с миром, становятся более активными, в том числе и в диалоге друг с другом. Они всегда вместе, от и до, и уже знают, кто с кем встанет, кто что делает. Для работы в театре необходимы одновременно и раскрепощение, и соблюдение правил. И то, что они должны следовать определенным правилам, тоже очень важно для наших ребят. Не все наши дети хорошо говорят. Здесь с ними учат небольшие стихи и скороговорки.

Даша и Сережа

Проводить репетиции и заниматься с особыми ребятами Оксане Новиковой помогают двое молодых людей – Сережа Макаров и Даша Григорьева. Когда-то они были ее воспитанниками в войсковицкой «Мозаике», а теперь связали свою жизнь уже с Гатчинским Домом культуры.

Сергей и Даша – бывшие одноклассники. Дашу мама привела в театр «Мозаика» в пять лет. Сейчас ей двадцать лет, она окончила театральное отделение областного колледжа культуры и искусства.

- В 2023 году, когда появился «Контакт», меня пригласили помочь поучаствовать в подготовке первого спектакля, – рассказывает Даша. – После колледжа я пришла на работу в Гатчинский ДК уже как профессиональный артист.

По словам Оксаны Новиковой, актерская специальность в Доме культуры многопрофильная. Актер – это универсальный солдат, который умеет всё. Он участвует в самых разных проектах, в том числе в создании сценариев и даже в режиссуре. Даша Григорьева может заменить режиссера и в работе с особыми ребятами.

- Когда начинались занятия с этими детьми, я очень волновалась: не знала, как себя вести с ними, как они проявят себя, – признается Даша. – Но после первого же занятия выдохнула, успокоилась. Если честно, какого-то особого подхода к ним не существует. Для меня они как обычные дети. Просто им необходимо уделять больше времени и внимания, нужно больше разъяснять, показывать, больше общаться с ними. Но с ними так же интересно работать, как и с другими детьми.

Сергею Макарову 21 год. В студии «Мозаика» занимался с девяти лет. После школы поступил в Гатчинский государственный университет. На первом курсе вступил в культурный комитет, в котором студенты занимались постановкой мероприятий.

- В Гатчине проходил фестиваль «КомедиЯ» в формате КВН, – рассказывает Сергей. – Меня и других ребят заметили и нам предложили принять участие в других театрализованных мероприятиях Дома культуры. Там я снова встретился с Оксаной Алефтиновной, и она пригласила меня в свою театральную студию. Сначала приходил как любитель на этюды и тренинги. Потом прошел курсы переквалификации на педагога дополнительного образования и руководителя коллектива. В этом году буду поступать в областной колледж культуры и искусства.

Для Сергея работа с особыми людьми – важная часть его жизни.

- Я и раньше имел дело с уязвимыми людьми, – говорит он. – Мой отец пережил несколько инсультов, и сейчас я за ним ухаживаю. Я подумал: если я своему отцу могу помогать, то, наверное, смогу работать и с детьми с похожими проблемами. От общения с особыми ребятами у меня возникают только приятные эмоции. С ними интересно работать. Они очень добрые, искренние, вежливые – настоящие солнечные зайчики!

Рыбка на твоей руке

А репетиция спектакля продолжается. Приключения привели Солнечного зайчика к синему морю. Прыгал-прыгал он и вдруг упал в море. «Спасите-помогите!» – кричит. И вот на его зов спешат разноцветные Рыбки. Они дружно подхватывают Солнечного

зайчика и выносят его на поверхность воды.

У каждой Рыбки, надетой на руку особого артиста – свой цвет, свое имя и свой характер, как и у ее владельца. Ведь каждую из этих Рыбок особые ребята сделали своими руками.

- Наши ребята делают реквизит для спектакля сами, – говорит Наталья Иванова. – У нас есть учебная швейная мастерская, где занимаются ребята. Сначала они придумали Рыбок, потом сами выбирали цвета. Наш педагог по шитью подсказал, как всё это собрать – они вырезали, сшивали сами.

По словам Натальи Ивановой, занятия в театральной студии уже стали привычкой для особых ребят.

- Самое главное, что ребятам эти занятия приносят большую пользу, – говорит Оксана Новикова. – Важно это и для родителей, которые видят, что их дети занимаются чем-то интересным и полезным для них, развиваются. А для нас важно, что в этом есть настоящая потребность. Мы будем развивать этот проект и дальше. Хотим подружиться с театром «Инклюзия» в Петербурге: у них большой опыт такой работы.

Возможно, эта особенная сказка, которую поставит «Контакт», вызовет у кого-то слезы на глазах. Но над Солнечным зайчиком не надо плакать: надо просто быть рядом с ним – как Рыбки в истории Оксаны Новиковой, готовые подхватить и вынести на поверхность воды тонущего.

Юлия Лысанюк