Космические первопроходцы: Гагарин, Титов, Леонов. Президентская библиотека – к Всемирному дню авиации и космонавтики

Кадры кинохроники запечатлели Юрия Гагарина перед началом полёта: будущий первый космонавт Земли едет в автобусе к месту старта, прощается с конструктором Королёвым, затем устраивается в кабине и – корабль взлетает. На других кадрах мы видим Сергея Королёва за пультом управления в тревожном ожидании радиосвязи с Юрием Гагариным. Томительно тянутся секунды до того момента, когда он слышит слова Гагарина: «Чувствую себя нормально».

«Победа! Человек в космосе!», «Здравствуй, космос – говорит россиянин» – главные заголовки номера газеты «Смена», вышедшего 13 апреля 1961 года. А корреспонденту «Красной звезды» даже удалось взять небольшое интервью у первого космонавта сразу после приземления. На вопрос о самочувствии Гагарин ответил: «Как видите, хорошее. Цел и невредим. Полёт протекал успешно. Аппаратура работала замечательно. Я бесконечно счастлив, что именно мне удалось открыть дорогу людям в космос».

Первый в мире космонавт делился позже впечатлениями на страницах своих книг: «С высоты 300 километров освещённая поверхность Земли видна очень хорошо. Наблюдая за поверхностью Земли, я видел облака и лёгкие тени их, которые ложились на поля, леса и моря. Когда я пролетал над нашей страной, то отчётливо видел квадраты колхозных полей». С оцифрованными изданиями «Дорога в космос», «Вижу Землю», «Психология и космос» и другими можно ознакомиться на Сенатской, 3, и в удалённых электронных читальных залах Президентской библиотеки.

По общепринятой версии, Юрий Гагарин облетел земной шар за 1 час и 48 минут. Однако, как стало известно из рассекреченных документов, исторический полёт был на две минуты короче. И связано это с рядом опасных ситуаций, которые происходили до и во время «звёздного путешествия» Гагарина. Подробно об этом можно узнать из видеолекции писателя и журналиста Антона Первушина «106 минут Юрия Гагарина: рассекреченные подробности первого космического полёта» (2016).

Прошло всего 4 месяца и мир потрясла новая сенсация – человек провёл на орбите более 25 часов, а точнее, сутки, час и 18 минут. Этим героем стал космонавт № 2 – Герман Титов. Стартовавший 6 августа 1961 года корабль «Восток-2» под его управлением совершил 17 витков вокруг Земли, преодолев 700 тысяч километров.

Полёт корабля «Восток-2» запечатлён на редких кадрах кинохроники «Космонавтика в СССР» на портале Президентской библиотеки. Много интересных материалов, посвящённых Герману Титову, представлено в электронном читальном зале Президентской библиотеки. Среди них газетные статьи, редкие издания, аудиозаписи, фотографии.

Кстати, лидером сформированного в конце 1959 года первого отряда космонавтов считался именно Титов, но когда решали, кому лететь в космос первым, выбор был сделан в пользу Гагарина. В номере газеты «Коммерсант» за 22 сентября 2000 года приводится выдержка из мемуаров руководившего в те годы отбором и подготовкой космонавтов генерала Николая Каманина: «Титов обладает более сильным характером. Единственное, что удерживает меня от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полёт. Второй полёт на шестнадцать витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полёта. Но первый полёт и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и все последующие забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды. Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же трудно решить, кого из двух достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества».

Но Герман Титов тоже стал одним из первых в истории космонавтики – как человек, совершивший первый длительный орбитальный полёт. И если полёт Гагарина доказал, что человек может летать в космос, то второй полёт стал проверкой человеческих возможностей в условиях невесомости.

Через три с половиной года, 18 марта 1965-го, лётчик-космонавт Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос! Ещё одна мечта человечества стала реальностью. Люди Земли впервые увидели на телеэкранах, как человек вышел из «Восхода-2» в безвоздушное пространство: он оттолкнулся от края шлюза и плавно перемещался, пока его не остановило натяжение фала – специального кабеля, связывающего космонавта с кораблём. Дальше они вместе двигались над Землёй. За 12 минут и 9 секунд, пока Леонов находился в открытом космосе, корабль прошёл расстояние от Чёрного моря до Сахалина. Позже Алексей Леонов напишет: «Корабль, залитый яркими лучами солнца, с распущенными антеннами-иглами выглядел как фантастическое существо. Корабль был одинаково ярко освещён солнцем и светом, отражённым от атмосферы Земли, которая торжественным голубым шаром разворачивалась внизу». Всё это нашло отражение в картинах космонавта – ведь Алексей Леонов был ещё и художником.

…Он также стал легендой. И также не в масштабах одной страны или нескольких, а, без преувеличения, всей Земли. Об этом говорит хотя бы такой факт, который упоминается в статье «Комсомольской правды» от 8 июля 1975 года, её копия в электронном виде хранится в фонде Президентской библиотеки: «Однажды Леонов переводил „космическую“ статью из немецкого журнала и наткнулся на неизвестный глагол „леонирен“. Искал в словарях и не нашёл. Потом кто-то из друзей догадался: „Это же „леонить“, т. е. летать в открытом космосе...“ Когда из твоей фамилии строят глаголы, это уже больше, чем известность».

«Шаг за шагом накапливала советская космонавтика опыт, каждым экспериментом переступая грань, за которой неизвестность… Космос стал частью жизненного пространства человечества» – сообщала кинохроника 60-х годов прошлого столетия, давших старт новой, «космической» эпохе.

Президентская библиотека приглашает всех желающих ознакомиться на своём портале с электронной коллекцией «Открытый космос», включающей фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки и другие интересные материалы, отразившие различные вехи развития космонавтики.