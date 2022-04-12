Серебряный итог Первенства России

В состав команды Ленинградской области входили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» Гатчинского района: Екатерина Волненко, Дарья Михайлова, Маргарита Михайлова, Екатерина Иванова (все из Сиверской).

Шесть дней под руководством старшего тренера сборных команд Ленобласти по настольному теннису Александра Комова теннисистки вели борьбу за награды. Сначала наши девушки в очень упорной борьбе буквально вырвали серебро в командном разряде, по ходу турнира в том числе победив очень сильные сборные Свердловской области и Москвы, но уступили в финале Нижнему Новгороду.

Второе серебро выиграли в женской паре Екатерина Волненко и Дарья Михайлова.

26 регионов получили право участвовать в финальных играх, спортсмены только семи из них поднялись на пьедестал. Команда 47 региона выступила достойно. Знай наших!

По информации СШОР «Ника»