Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

15.04.2026 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Малое Замостье,

д. Сабры,

п. Новый Свет (частично).

 

15.04.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

тер. СНТ Михайловское (Михайловка).

 

15.04.2026 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

п. Войсковицы (частично).

 

15.04.2026 с 09:00 до 17:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, ул. Новая д.1-44, 33а, 33б, 33в, 1а; ул. Вербная д.1-31.