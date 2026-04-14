Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.04.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Малое Замостье,
д. Сабры,
п. Новый Свет (частично).
15.04.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
тер. СНТ Михайловское (Михайловка).
15.04.2026 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
п. Войсковицы (частично).
15.04.2026 с 09:00 до 17:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы, ул. Новая д.1-44, 33а, 33б, 33в, 1а; ул. Вербная д.1-31.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.