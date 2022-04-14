Режиссёр Андрей Калинин: «Все мои спектакли — о любви»

- Андрей Валентинович, давайте начнем издалека — с самого начала. Как Вы пришли в театр?

- Я был достаточно творческим ребенком — много пел, все время принимал участие в каких-то конкурсах. У меня был хороший голос, и меня даже хотели взять в Ленинградскую капеллу.

Прямо скажу, я никогда не любил театр. Моя мама — театрал, и нас с братом часто туда водили. Для нас самым любимым действом в театре был... антракт. И буфет! Но мне при этом всегда нравилось кино. Помню, что если фильм мне нравился, я выходил из кинотеатра «Победа», чувствуя, что у меня за спиной крылья растут. Я не шел домой, я бежал! Я буквально парил над землей, потому что мне хотелось что-то делать! У меня возникало одно лишь желание: я должен научиться так делать!

Конечно, тогда я не мыслил себя режиссером — только актером. И я пришел в народный театр-студию «За углом» попробовать себя. Руководителем театра в то время была Тамара Алексеевна Шмакова. Меня пригласили на занятия в театральную студию, и с этого момента началась моя сценическая жизнь. Год я был студийцем, а потом, с благословения Тамары Алексеевны, поступил на факультет режиссуры драмы Санкт-Петербургского Университета культуры — на курс Валерия Плоткина. Именно Валерий Израилевич влюбил меня в театр.

Когда я уже учился на третьем курсе, Тамара Алексеевна пригласила меня работать в театр-студию. Я играл в разных постановках, поставил там свой дипломный спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». После университета я вернулся в Гатчину. Год здесь шла моя «Чайка», а потом я поставил свой новый спектакль «Сирано де Бержерак». Как раз тогда случился первый театральный фестиваль «Авангард и традиции», для которого я ставил церемонии открытия и закрытия.

- Как появился «Театр Фантазии» - «ТЭФА»?

- К сожалению, в 2000 году нам с моей женой, актрисой Ириной Калининой, пришлось уйти из театра-студии «За углом». Мы не знали, что нам делать, куда идти. И именно тогда в нашей жизни появился человек, который предложил нам деньги на свой собственный театр. И я согласился. Если бы я знал, во что я вписываюсь... Мне пришлось освоить бухгалтерию, административные функции, графические программы, научиться делать рекламу.

Из театра-студии с нами ушли все, кто играл в «Сирано» - не захотели расставаться с этим спектаклем. Так возник наш «Театр Фантазии», или, если сокращенно, «ТЕФА».

- Где вы репетировали и играли?

- Своего места у нас не было. Сначала мы играли в гатчинском лицее №3, а потом нас приютила Гатчинская детская художественная школа, которой тогда руководил Анатолий Петрович Матюк. В здании школы на Аэродроме мы переоборудовали первый этаж, сделали сцену, и у нас получился своего рода шекспировский театр примерно на шестьдесят мест. Зрители сидели на балконе, на ступеньках и в зрительном зале.

Мы очень много тогда играли в Гатчине — в «художке», в ЦТЮ. Много играли (и продолжаем играть) и на больших сценах Петербурга — и в театре им. Комиссаржевской, и в Театре эстрады, и в Молодежном театре на Фонтанке, и в Мюзик-холле, и в ДК «Выборгский».

Так мы существовали довольно долгое время, но году в 2013-2014 в художественной школе в очередной раз сменилось руководство, и нам оттуда пришлось уйти... Мы фактически оказались на улице. Тогдашнему комитету по культуре мы оказались не нужны. Что нам было делать? Мы арендовали склад, где хранили наши декорации, реквизит, костюмы. Потом все это перевезли к друзьям. Репетировали, где придется, иногда дома. Так что получается, что мы вроде бы и гатчинский театр, но театр бездомный...

- Расскажите, пожалуйста, о вашей труппе.

- Наша команда выстраивалась годами. В нашем театре все актеры работают с момента его образования. Я тогда набрал три студии — две в Гатчине и одну в Петербурге. Молодых актеров мы сразу же вводили в спектакли, чтобы они уже на сцене понимали, что они делают, чтобы они учились взаимодействовать со зрителем. Весь этот путь, все эти двадцать лет наши студийцы прошли вместе с нами. И когда у нас были тяжелые, кризисные времена, и мы оставались без всего, они не разошлись, а наоборот как-то сплотились, настаивая на продолжении постановок. Так получилось, что мы с семьей прожили в Москве восемь лет, и все эти годы мы репетировали онлайн по скайпу — они здесь, в гатчинской «художке», а мы — там, в Москве. А потом я приезжал на две недели, все это сводил вместе, и мы выпускали очередной спектакль.

Это, наверное, выглядит как сумасшествие, но наш театр — настоящая команда, которая готова что-то делать вместе. Кстати, практически все наши актеры переселились в Гатчину из Санкт-Петербурга и живут теперь здесь.

- Андрей, Вы ведь не только театральный режиссер. У Вас большой опыт работы над серьезными проектами и вне театра. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне Вашей творческой жизни.

- Театром, к сожалению, не заработаешь, а нам надо было кормить наши семьи. Всю свою жизнь я занимаюсь режиссурой. Я разъезжаю по России и разным странам мира и делаю абсолютно разные проекты для самых разных компаний, представительств и людей. Это постановки всевозможных спектаклей, мюзиклов, больших и красивых шоу, снимаю фильмы, клипы и ролики, режиссирую онлайн-трансляции, конференции и различные события. А еще я занимаюсь тем, что готовлю спикеров к их выступлениям и презентациям.

- Давайте поговорим о спектакле «Хозяйка гостиницы», который мы увидим в Гатчине в эту субботу. Почему Вы выбрали именно эту пьесу?

- Это на самом деле давняя история. Да, это премьера, но этот спектакль когда-то у нас уже выпускался. Это был второй спектакль Карло Гольдони в нашем театре, мы играли его еще на сцене художественной школы и на многих театральных площадках Петербурга. Потом в нашей деятельности случился вынужденный перерыв на несколько лет, после чего актеры буквально потребовали возобновить репетиции. И мы решили восстановить «Хозяйку гостиницы».

Только мы его сделали, как начался «коронакризис». Но мы все же пришли к директору Гатчинского Дома культуры, Сергею Александровичу Фиксу и предложили ему наш спектакль. Постановка ему понравилась. И вот наконец-то Дом культуры открылся, и у нас — премьера после практически двух лет работы над спектаклем!

Спектакль «Хозяйка гостиницы» - изящная, легкая, авантюрная комедия. В гостиницу, где вокруг ее хозяйки Мирандолины витает множество любовных авантюр, приезжает отчаянный вояка и женоненавистник кавалер Рипафратта. Желая уберечь мир от женского коварства, он с ходу «вступает в бой» с хозяйкой гостиницы. Ущемленная такой несправедливостью, Мирандолина решается поставить кавалера на место. Ее план изящен, ее оружие - нежность и любовь.

- В чем, на Ваш взгляд, заключается миссия театра, и может ли она меняться в зависимости от времени?

- Конечно, миссия есть и она не меняется. Для меня театр — это фактически та знаменитая пушкинская фраза: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Мы живем в очень тяжелое время, и людям нужно вдохновение. Поэтому и книгу свою я так назвал - «Вдохновляющий спич».

Я настаиваю, что основная миссия актера и любого человека, который выходит на сцену - вдохновить зрителя. На жизнь, на любовь, на работу, на дела... Я считаю, что любое представление, любой театр должен нести свет и добро. Как можно творить, жить, любить под прессом устрашения, насилия, агрессии? Я сам учусь любить всю жизнь. Как говорил режиссер Петр Наумович Фоменко: «Все мои спектакли — о любви». И я со временем пришел к тому же: да, наверное, и мои все спектакли — о любви.

Моя основная задача — отдать вот этим всем людям в зале все, что я могу, чтобы они так же, как я когда-то, после спектакля вышли с чувством глотка свободы, с крыльями за спиной. Чтобы они могли домой прийти и сделать что-то хорошее. Мы ведь все такие слабые. Нас очень легко ввести в раздражение, в злость, в грубость. Как научиться не впадать в эти состояния, а быть все время в каком-то позитивном настроении — как дети?

Это какая-то общечеловеческая проблема, и моя задача как режиссера — заложить в свои спектакли эти мысли. Для меня спектакль «Хозяйка гостиницы» - о том, что нельзя пытаться переделать человека, нельзя его пытаться излечить насильственно. Нельзя манипулировать его чувствами. Чувства — это ведь самое ценное в человеке. Можно ему только что-то предложить, что-то показать ему, а дальше пусть он сам решает, как ему быть.

Моя задача как режиссера — напомнить о тех хороших чувствах и мыслях, которые есть у всех нас, и которых не надо бояться или стесняться. А иначе зачем тебе все это дано?

На режиссере лежит большая ответственность в этом плане, и ее надо осознавать. Каждый новый спектакль для меня — немножко стресс, потому что я каждый раз задаю себе вопрос: о чем мы будем сегодня играть? И с этого же вопроса я фактически начинаю каждую репетицию, обращаясь к актерам. Что такого ценного вы расскажете зрителю, чтобы он захотел заплатить за спектакль и был бы счастлив снова бежать на него, лишь бы снова услышать это? И если актер и ли режиссер будут так относиться к своей роли, у нас всегда будут хорошие спектакли.

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Премьера спектакля «Хозяйка гостиницы» по пьесе «Карло Гольдони состоится в Гатчинском Доме культуры 16 апреля. Начало в 18:05.

Режиссер спектакля Ирина Володина. Постановка Андрея Калинина.

Роли в спектакле исполняют: Римма Ахмадуллина (Мирандолина), Андрей Калинин (кавалер Рипафратта), Роман Володин (маркиз Форлипополли), Сергей Старухин (граф Альбофьорита), Олег Тиунов (Фабрицио).

Юлия Лысанюк