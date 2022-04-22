О происхождении пасхальных яиц рассказывают раритетные издания Президентской библиотеки

«Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского pesach, что значит проходить мимо), по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления евреев из египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием воскресения Христова, наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу», – рассказывает историю происхождения названия праздника издание 1910 года «Страстная седмица: (Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток, Великий пяток, Великая суббота) и Пасха».

В представленных в открытом доступе на портале Президентской библиотеки книгах, которые посвящены пасхальным празднествам, можно найти историю возникновения некоторых обязательных традиций. Так, в издании 1892 года «Двунадесятые праздники Православной церкви или Цветник церковного сада» пасхальному обычаю обмениваться крашеными яйцами находится следующее объяснение: «Мария Магдалина отправилась в Рим возвестить о воскресении Господа Иисуса Тиверию Кесарю и, в знак своей радости, подала ему красное яйцо… Можно думать, что равноапостольная Мария этим даром выразила свою веру в воскресение мёртвых: каждому известно, что из яйца выводится живой красивый птенец; так, в свое время, из гроба воскреснет и наше тело и будет жить вечно с душою, с которой и жило на земле. А красное яйцо напоминает нам ту драгоценную кровь Господа Иисуса, которую он пролил на кресте за нас грешных».

Здесь стоит упомянуть раритетное издание 1826 года «О начале обыкновения употреблять красные яйца во время пасхи», представленное в фонде Президентской библиотеки. Это не просто исследование, а настоящее расследование, где автор пытается ответить на следующие вопросы: «1) Действительно ли Святая Магдалина была в Риме? 2) Ежели была, то преподносила ли красное яйцо Императору? 3) Ежели приносила, то почему яйцо и почему красное, и что хотела сим приношением показать нам равноапостольная Жена? Положительным разрешением сих вопросов утвердится истина предания». Каков был результат этого исследования, можно узнать в читальном зале Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, а также в удалённых читальных залах библиотеки, расположенных во всех регионах России.

Сразу две легенды о происхождении пасхальных яиц приводятся в мартовском номере иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива», который вышел в 1912 году и был полностью посвящён празднику Воскресения Христова.

Одна из них гласит: «Иисус Христос, будучи ребенком, любил кур, охотно играл с ними и кормил их. И Богоматерь, чтобы доставить Ему удовольствие, разрисовывала куриные яйца и дарила их Ему в качестве игрушек. Когда начался над Христом суд, Матерь Божия отправилась к Пилату и, чтобы умилостивить его, принесла ему в дар разрисованныя с величайшим искусством яйца. Она положила их в передник, и, когда пала перед Пилатом ниц, умоляя о Сыне, яйца выкатились из передника и покатились по всему свету… С тех пор они служат для нас воспоминанием о страданиях Христовых и последовавшем вслед за тем Его воскресении».

Согласно другой легенде, капли крови распятого Иисуса Христа, упав на землю, приняли вид куриных яиц и сделались твёрдыми, как камень: «Горячия слёзы Богоматери, рыдавшей у подножия Креста, упали на эти кроваво-красныя яйца и и оставили на них следы в виде прекрасных узоров и цветных крапинок. Когда Христос был снят с Креста и положен в гроб, верующие собрали Его слёзы и поделили между собою. А когда пронеслась среди них радостная весть о Воскресении, они приветствовали друг друга: „Христос воскресе“ и при этом передавали из рук в руки Христовы слёзы». В издании отмечается, что обычай этот строго соблюдался у первых христиан, и знамение величайшего чуда – слёзы-яйца – строго хранились и служили предметом радостного дара в день Светлого Воскресения.

В фонде Президентской библиотеки представлено много интересных материалов, рассказывающих о празднике Пасхи, его истории, традициях и легендах, связанных с ним. Это не только раритетные издания XIX – начала XX века, но и оцифрованные красочные открытки из разных стран, редкие кадры кинохроники, посвящённые празднованию Христова Воскресения, и т. д.