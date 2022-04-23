Детская деревня в Вырице: уроки любви и умиления

«Храм не строй, а сироту пристрой»

Центр приемных семей «Умиление» в поселке Вырица - один из самых больших проектов Благотворительного фонда «Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого», основная цель которого — помогать детям из детских домов и интернатов. В 2012 году Фонд начал строить в Вырице жилые корпуса специально для приемных семей. Место для строительства было выбрано примечательное — небольшой лесистый участок неподалеку от церкви Казанской иконы Божией Матери и дома, ставшего последним приютом для преподобного Серафима Вырицкого.

Еще одно название центра «Умиление» - Детская деревня. Здесь уже построены три жилых дома, достраивается здание культурно-просветительского центра. Сейчас в Детской деревне проживают одиннадцать семей, в которых воспитывается 41 ребенок. Практически все дети – с особенностями развития. А если точнее, приемные родители брали в свои семьи самых «сложных» - часто таких, которых бы не выбрал больше никто...

«Отцы-основатели» «Детской миссии» и центра «Умиление» - иеромонахи Кирилл и Мефодий (Зинковские), священник Феодосий Амбарцумов. Духовник — очень известный в Санкт-Петербурге протоиерей Иоанн Миронов, который в свое время хорошо знал преподобного Серафима Вырицкого, именно по его благословению став священнослужителем. В этом году юбилей любимого батюшки - отцу Иоанну исполнилось 95 лет.

«Храм не строй, а сироту пристрой», «Бог детских домов не создавал, поэтому детям детский дом не нужен — им нужны папа и мама». Эти слова отца Иоанна часто приводят обитатели Детской деревни, объясняя, почему они здесь оказались. А в остальном здесь проходит обычная жизнь — со своими трудностями и радостями. Мамы ведут хозяйство и воспитывают детей, папы работают, дети ходят в школу...

Дом номер два

Новоселье во втором жилом корпусе Детской деревни отпраздновали в прошлом году. С виду это настоящий терем — трехэтажный, бревенчатый, нарядный.

Как рассказала руководитель проектов Благотворительного фонда «Детская миссия» Александра Запевалова, строили этот корпус долго, но с большой любовью. Сам дом возводили на пожертвования благотворителей, а потом и грантовая поддержка подоспела, с помощью которой обустраивали квартиры. Кроме того, на средства Президентского гранта установили вертикальный подъемник-платформу для подъема на инвалидных колясках, построили тренажерную площадку, запустили программы коррекционных и развивающих занятий. И если первый жилой корпус был, скорее, коридорного типа, то второй — уже, по сути, многоквартирный дом, в котором каждая семья живет в отдельной квартире.

Поднимаемся на второй этаж — в гости к Наталье и Сергею Тациенко, маме и папе пятерых приемных детей. Кстати, помимо приемных, у этой семьи есть еще и двое кровных — уже взрослых, подаривших родителям четверых внуков. Наталья Витальевна и Сергей Павлович проводят для нас небольшую экскурсию по квартире, попутно знакомя со всеми ее обитателями.

Максим и Никита

Еще несколько лет назад семья Тациенко жила в Петербурге. Наталья Витальевна работала сестрой милосердия при неврологическом интернате, Сергей Павлович — в Мариинском театре.

- Однажды, лет двенадцать назад, в наш храм пришла бабушка Никиты и Максима (им тогда было три и четыре года соответственно), - вспоминает Наталья Витальевна. - Мальчишек хотели усыновить «за границу», и бабушка просила найти им семью здесь, в России. Я посмотрела истории этих детей на сайте в интернете. Поняла, что откровенно боюсь. Позвала мужа, говорю: «Может, возьмем?» Я уже тогда понимала, что это - наши. На следующий день мы позвонили батюшке и сказали, что берем этих детей.

- Когда мы приехали знакомиться с детьми в детский дом, директор, наверное, целый час с нами разговаривала, - рассказывает Сергей Павлович. - Потом пошли смотреть детей. Директор говорит: «Давыдовы, к вам пришли!» И вот, представьте, все сорок человек к нам побежали, и каждый кричит: «Ты моя мама? Ты мой папа?!» И среди них - наши двое, маленькие... Мы забрали их тут же - на выходные. Жизнь сразу перевернулась, сразу обрела смысл, хоть и трудно поначалу было...

Наташа и Даша

- Это наша дочка, - говорит восьмилетняя Даша, свесившись с верха двухъярусной кровати. Там, под ней, на первом «этаже» спит новорожденная Александра. У Даши и Сашеньки одна мама, еще одна приемная дочка супругов Тациенко, которую тоже зовут Наташа. Даша, кстати, так и говорит: «У меня две мамы — две Наташи».

- Мальчики наши росли, - вспоминает Наталья Витальевна. - А потом батюшка нашел в приюте Наташу и Дашу. Наташе было лет двадцать пять, Даше — семь месяцев. Переболев в детстве ДЦП, Наташа осталась инвалидом, а потом начала употреблять наркотики. Батюшка сказал: «Надо спасать малышку!»

Несколько раз Наташу отправляли в центр реабилитации, откуда она раз за разом сбегала. Когда Наташа убежала в последний раз, Даше было три года. Наталья Витальевна связалась с Наташей и пригласила к себе домой.

- У нее не было никого, кто бы за нее поборолся, - говорит Наталья Витальевна. - Она как ёжик была, но нам как-то начала доверять. Наташа приезжала к нам все чаще, потом перевезла свои вещи, даже Дашу стала мне доверять. И тогда пришлось ей сказать: «Знаешь, наркоманы нам точно не нужны, у нас мальчики, поэтому или ты проходишь реабилитацию, или мы с тобой расстаемся».

Наташа прошла реабилитацию, и для нее это был очень нелегкий путь. На суде по признанию опеки над Дашей она сказала: «Я всю жизнь хотела иметь семью. Я ее нашла и не хочу уходить отсюда».

- Дашу мы в семью оформили, - говорит Наталья Витальевна. - А когда Наташу нужно было забирать, встал вопрос: куда? Квартира в Петербурге у нас была небольшая. Так получилось, что во время эпидемии коронавируса мы с мужем остались без работы. Что было со всем этим делать? Сын предложил нам переехать в Вырицу... Приехали в Вырицу, познакомились с отцами Мефодием и Кириллом Зинковскими. Здесь как раз достраивали второй жилой дом, и они дали нам свое согласие. Мы были в таком счастье: так мучились, не знали, что нам делать, и вдруг все так разрешилось! Вот оно, наше место! Совершенно ничего здесь не пугало. Все пошли нам на встречу, мальчиков без вопросов приняли в Вырицкую школу...

Практика трудолюбия

Во время эпидемии детей перевели на дистанционное обучение. А потом мальчишкам из семьи Тациенко предложили на целых три месяца поехать в деревню Вехно в Псковской области - в Дом трудолюбия.

Об этом проекте «Детской миссии» - разговор особый. Дом трудолюбия — своего рода летний филиал центра «Умиление», который начали создавать в Вехно с 2017 года как место для труда и отдыха приемных семей с детьми-инвалидами.

- Наш фонд не только поддерживает детей до 18 лет, - говорит Александра Запевалова. - Он также сопровождает и тех, кто уже вырос, но не может самостоятельно жить. Наша деятельность направлена в том числе на то, чтобы дети привыкали жить своим трудом. В Вехно мы учим их жить на земле. Для каждого здесь найдется дело: кто-то участвует в приготовлении пищи, у кого-то послушание в огороде, в саду или в хлеву. Наши дети учатся собирать урожай, делать консервацию на зиму, доить коров, обрабатывать молоко. Дом трудолюбия в Вехно быстро развивается. У нас тут такой живой организм — наши опекуны и детей растят, и дома помогают строить. Вот, например, Сергей Павлович сделал всю электрификацию...

- Дети наши прошли все — и воровство в магазинах, и курение, и трудности с учебой, - рассказывает Наталья Витальевна. - Но когда они попали в Вехно... Там воздух такой, постоянное общение с другими детьми, верующими людьми, батюшками, спокойная доброжелательная обстановка. Детей там любят, о них молятся. Их духовник отец Варнава - удивительный человек, имеющий подход к детям. Дети стали как бутончики раскрываться... Дома они у меня все делают — я их приучила и убирать, и мыть, и гладить. Иногда, конечно, приходится и уговаривать, и убеждать. А там... Мои дети с нетерпением ждут каникул, чтобы поехать в Вехно. Я никак не могла подумать, что Максим и Никита будут с таким рвением и удовольствием работать. Максим рвался в хлев, убирал за козами и коровами. Никита работал в курятнике, вставал в шесть утра, что для меня было откровением.

- У многих детей-выходцев из детских домов и интернатов выбора нет, - говорит Наталья Витальевна. - Они просто не развиваются. Даже такие сильные, как Наташа, не адаптированы к жизни. А там, в Вехно, даже дети с инвалидностью получают какие-то важные навыки жизни... У каждого человека, каждого живого существа есть какой-то дар. Будет ли он землю обрабатывать, сажать цветы и деревья, или помогать на кухне, стирать белье, он — пол-но-цен-ный! У него есть свой путь, и он выполняет какую-то свою миссию. Насколько это важно для человеческой жизни! Человек чувствует себя востребованным, кому-то нужным. Я раньше даже подумать не могла, что инвалидов можно так направить, дать им возможность полноценной жизни.

Только за прошлое лето в Вехно побывало более шестидесяти человек. Ребята и их родители активно трудились в столярной и швейной мастерских, в саду и цветниках, в огороде и мастерской природного земледелия, ухаживали за животными.

Есть у этой деятельности и «побочный» эффект: угасающая прежде деревня Вехно стала оживать на глазах. Дом трудолюбия стал своего рода «градообразующим центром» на умирающей земле. В Вехно начали приезжать люди, покупать землю, осваивать ее...

«Самое главное — дети счастливы!»

- Помимо того, что дети обрели свою семью, они имеют здесь столько любви, столько внимания, - объясняет Александра Запевалова. - С детьми здесь занимаются очень много — это и общеобразовательные, и творческие занятия, и занятия с психологами и дефектологами. У нас возникло целое сообщество единомышленников, которые объединены общими ценностями. Взрослые воспитывают детей, поддерживая друг друга, и все это как один организм. И результаты удивительные: дети коррекционные начинают ходить в обычную школу.

- Когда Максим и Никита были маленькими, их рекомендовали отдать в коррекционную школу — не справлялись, такие они были трудные, - говорит Наталья Витальевна. - Но за последние два года — такой скачок! Никита в медучилище будет готовиться. Максим в детстве хотел быть военным, а сейчас мечтает поступить в педучилище, на физкультурное отделение... Конечно, не бывает такого, чтобы у опекунов не было сложности с детьми. С любыми детьми есть сложности, и с родными тоже. Сами бы мы не справились. Хочется сказать всем здесь спасибо... Самое главное - дети счастливы!

...Уже на прощание Наташа-младшая вынесла в прихожую свое чудо — маленькую Сашеньку. В глазах у молодой мамы — и гордость, и легкая тревога. Только тревожиться ей совершенно незачем — столько любви, сколько ее малышка получит здесь, наверное, не найти больше нигде...

«Мастерские в Вырице»

Как рассказала Александра Запевалова, в 2021 году центр приемных семей «Умиление» стал лучшим социальным проектом страны в конкурсе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации «Вектор детства». Еще одна награда 2021 года — лучший проект года в номинации «Защита семьи, материнства, отцовства и детства» Общественной палаты Российской Федерации.

- Мы стараемся развивать все наши направления, - отмечает Александра. - На территории центра «Умиление» строится культурно-просветительский центр, где все могли бы собираться, заниматься. У нас уже начала работу небольшая столярная мастерская, где дети учатся работать руками. При поддержке Фонда президентских грантов мы начали реализовывать еще один масштабный проект - «Мастерские в Вырице. Программа социальной адаптации и профориентации». Сейчас мы приобретаем оборудование и расходные материалы для мастерских...

В ближайшее время для ребят центра «Умиление» будет проводиться профессиональное тестирование, которое поможет выяснить, к чему у каждого ребенка есть склонности, как лучше их развивать. В планах — швейная мастерская, гончарная, где будут делать не только сувениры, но и нужные предметы быта. В Детской деревне есть девочки, которые окончили швейный техникум и сами делают постельное белье.

А еще маленькие обитатели Детской деревни активно занимаются творчеством — поют, музицируют, ставят спектакли, занимаются в мозаичной мастерской, пишут иконы в мастерской при Казанском храме. Кто-то уже поет в церковном хоре, а чьи-то иконы уже заняли свое место в храмах...

«Умиление» (греч. Елеуса – «ласкающая», «милующая») – название икон, на которых маленький Христос прильнул к лику Богородицы, нежно обнимая Ее. В древнерусском языке слово «умиление» означает «скорбь», «жалость», «милосердие», «смирение», «любовь». А для иконографии это образ святой жертвенной любви, которая является главной заповедью христианского учения.

«Да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга», – сказал Христос своим ученикам (Ин. 13:34). «Дети, любите друг друга! - не устает наставлять своих чад и духовник «Детской миссии» отец Иоанн Миронов. - В этом заключается весь смысл и вся жизнь наша. Закончится любовь, закончится и жизнь человеческая. Если не будет правды, не будет любви на земле, все пойдет прахом...» *

* Из интервью с протоиерем Иоанном Мироновым «Живите в любви!» (журнал «Детская миссия», №4, 2021).

Юлия Лысанюк