В России стартует благотворительная акция «Красная гвоздика»: каждый может помочь ветеранам нашей страны

Каждый год 9 мая отмечается один из самых важных праздников в нашей стране — День Победы в Великой Отечественной войне. 77-летняя годовщина Победы — это время почтить подвиг всех, кто защищал нашу страну на всех ее рубежах в самые разные времена. Из года в год объединяя поколения под девизом «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам», благотворительный фонд «Память поколений» запускает всероссийскую акцию благодарности и помощи героям нашей страны «Красная гвоздика».

В этом году получить значок можно будет в 78 регионах страны. В его распространении примут участие активисты из волонтерских организаций, Почта России, партнерские сетевые магазины Авоська, Мираторг и маркетплейсы OZON, Wildberries с удобной доставкой. Волонтеров со специальными боксами можно будет встретить на улицах и в парках крупнейших российских городов. В этом году акцию также поддержит футбольный клуб ЦСКА и платформа для ведения прямых эфиров Bigo Live от компании BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.

У светлого и одновременно грустного праздника Победы есть разные символы и традиции. Один из них — красные гвоздики, которые мы дарим ветеранам, возлагаем к памятникам и Вечному огню. Цвет гвоздик символизирует кровь, пролитую за Родину, а стойкость и выносливость этих цветов напоминает о мужестве героев. Но цветы однажды все же завянут, а вот благотворительный значок останется с вами навсегда, поэтому в последние годы одним из главных символов Победы и мира стали бумажные и металлические значки «Красная гвоздика». Их с удовольствием носят и взрослые, и дети, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел свой жизни за миллионы жизней своих соотечественников.

«Оказывать поддержку ветеранам, которые в ней нуждаются, было главной задачей фонда “Память поколений” на протяжении прошлых лет — и остается актуальным сейчас. Меняя к лучшему жизнь ветеранов, мы демонстрируем пример уважения к тем, кто ценой собственной жизни защищает нашу страну, — говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова. — Каждый год проект поддерживают не только волонтеры, но и медийные личности, блогеры, бизнесмены, общественные деятели и деятели культуры, помогая нам привлечь еще больше внимания общества к проблемам ветеранов. Благодаря тысячам неравнодушных людей по всей стране акция “Красная гвоздика” уже стала поистине народным символом помощи ветеранам и взаимной поддержки».

По итогам акции в 2021 году на помощь ветеранам фонд «Память поколений» совместно с «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами собрал более 5,5 миллионов рублей, общая сумма сборов же составила более 28,5 миллионов рублей. Все собранные средства от реализации значков, направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи участникам боевых действий, в которых принимала участие наша страна, — это операции, курсы реабилитации, современные протезы и слуховые аппараты, дорогостоящие электрические коляски и комплекты медикаментов.