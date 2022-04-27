«Дети дождя» - рядом с нами

Этот детский сад удивляет буквально с самого порога. Уже на ступеньках при входе в здание установлен пандус для инвалидных колясок. На лестничных маршах внутри садика желтым цветом обозначены контрастные ступени для слабовидящих детей. Желтыми тактильными указателями и настенными поручнями оборудованы практически все коридоры здания.

Детский сад №54 в Сиверском — комбинированного вида. Как рассказала нам заведующая детского сада Лилия Халилуллова, в этом детском учреждении — тринадцать групп, из которых семь - компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего здесь сейчас воспитывается 174 ребенка, из которых 73 малыша — с особенностями развития. Пятеро из них — дети с расстройством аутистического спектра (РАС).

Еще одна особенность этого садика — круглосуточная работа. Родители привозят сюда ребятишек из разных концов Гатчинского района, и у них есть возможность оставлять их здесь на ночь в течение рабочей недели.

«Зажги синим»

Неудивительно, что Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, который мы отмечаем 2 апреля, стал для сотрудников этого детского сада еще одним поводом, чтобы рассказать своим воспитанникам и их родителям об этом загадочном заболевании.

- Мы одними из первых в Гатчинском районе начали принимать детей с особенностями развития, и у нас ежегодно проходит акция поддержки детей с РАС, - говорит заведующая детским садом №54 Лилия Халилуллова. - Важно знакомить с этой информацией не только детей, но и взрослых. Да, дети не все одинаковые, но все они — дети, и у всех них должны быть равные возможности. Акция направлена не столько на аутизм, сколько вообще на разные особенности развития. Важно, чтобы грани между обычными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья стирались в сознании людей.

- Наша цель — воспитать в детях чувство толерантности, сопереживания, - говорит учитель-логопед Милана Гадаборшева. - Да, ребенок может быть особым, но детство у него должно быть обычным. Мы к этому стремимся и пытаемся убедить в этом родителей.

В день акции детский сад №54 окрасился в разные оттенки синего цвета. Именно синий стал официальным цветом неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks, которая придумала эту акцию. Объяснение этому простое — по статистике, аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), встречается у мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у девочек. Кстати, еще один символ аутизма — паззл: уж очень сложным и «головоломным» является этот диагноз.

Во флэшмобе, который проходил в детском саду 1 апреля, приняли участие дети из разных групп — и из общеразвивающих, и из групп компенсирующей направленности. Взрослые поговорили с детьми, все вместе посмотрели один из эпизодов мультсериала «Про Миру и Гошу», в котором рассказывается о том, что это значит — быть особым ребенком и как к этому относиться. А потом ребята пели и танцевали, приветствуя друг друга белыми журавликами и синими флажками, стирая грани между «обычностью» и «особенностями»...

«Болезнь-невидимка»

В детском саду №54 не принято озвучивать диагнозы — их здесь не ставят, с ними работают. Для педагогов дети «с диагнозами» - это просто дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых прописаны определенные образовательные программы. Есть такие программы и для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Несмотря на то, что аутизм, или РАС — на слуху в последние годы, большинство из нас почти ничего о нем не знают. Детей, страдающих аутизмом, иногда называют «детьми дождя». Почему? Возможно, из-за знаменитого фильма «Человек дождя», в котором были раскрыты особенности этого расстройства на примере главного героя, которого сыграл Дастин Хоффман.

Аутизм — своего рода «болезнь-невидимка», которая становится очевидной лишь, когда с ней приходится сталкиваться напрямую. Причины раннего аутизма до сих пор не ясны даже ученым. Считается, что это одна из форм задержки развития, которая выражается в патологическом неприятии окружающего мира. Дети с РАС настолько погружены в себя, что не желают впускать в свой мир даже самых близких людей. И все же, как считают ученые, этот синдром преодолим.

- Верить в чудо все равно надо, - убеждена Лилия Халилуллова. - Если аутизм не осложнен другим диагнозом, то, как я считаю, у человека вообще все впереди. Просто нужно освоиться с этой мыслью и понять, что такому ребенку нужны какие-то дополнительные условия. Дети с аутизмом — это дети с сохранным интеллектом, у них нет нарушений мозговой деятельности как таковых. Просто это малообщительные и малоговорящие дети.

В детском саду №54 с такими детьми работают давно и утверждают, что дети с РАС могут быть реально одаренными, вплоть до гениальности.

- Такие дети могут быть отличниками в школе, а некоторые из них обладают удивительными способностями, - говорит Лилия Ривхатовна. - Да, они, наверное, не станут инженерами-конструкторами, зато у них великолепная память, и они прекрасно осваивают языки. У каждого свой талант, который надо развивать, находясь с ребенком постоянно. Эти дети, как правило, прекрасно рисуют, лепят из пластилина настоящие шедевры — возможно, потому, что они чувствуют глубже и тоньше, чем мы. Они творят совершенно чудесные вещи, поэтому таких детей, наверное, надо больше развивать в творческую сторону. И в то же время им нужно давать навыки жизни и общения в обществе. Конечно, это тяжелый труд, особенно для родителей, но это благодарный труд.

За примером далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы выпускницу детского сада №54 Алину Блинову, девочку, страдающую аутизмом, и великолепную художницу, чьи работы покорили Санкт-Петербург.

- Общаться с Алиной было всегда непросто, - вспоминает Лилия Ривхатовна. - Но у нее - феноменальная память. Она поразительно лепила из пластилина, включая мельчайшие предметы и детали. Родители девочки не опустили руки, поддерживая и развивая в ней это творческое начало. Ребенок начал творить, и у него пошел прогресс и в остальном — и в общении, и в социализации.

Сад, в котором хорошо всем

К сожалению, как говорит Лилия Халилуллова, с другими диагнозами сложней, особенно если одна болезнь накладывается на другую.

- Когда наш детский сад открывался, мы уже изначально планировали, что у нас будут такие дети, - объясняет Лилия Ривхатовна. - У нас замечательные специалисты — наверное, самые лучшие в Гатчинском районе. Мы очень гордимся ими. Не все родители готовы признать, что их ребенок особенный, или думают, что произойдет какое-то чудо, и ребенок, оказавшись среди «обычных» детей, через неделю-две начнет разговаривать и станет таким же, как все. Поэтому часто «особенных» детей отдают в обыкновенные сады. Но таким детям надо создавать специальные условия, и далеко не в каждом саду это возможно. В нашем детском саду такие условия созданы. Важно, чтобы родители осознали эту «особенность», но не смирились, потому что с ребенком все равно надо заниматься. Наша задача — объяснять, консультировать, наталкивать...

Группы компенсирующей направленности в детском саду №54 малочисленны. Здесь реализуются семь адаптивных программ. В зависимости от степени тяжести заболевания для каждого малыша разработана индивидуальная методика развития.

Не все дети могут говорить, а значит, не могут объяснить, что им нужно. Чтобы исправить эту ситуацию, в детском саду создана альтернативная система коммуникации. В «компенсирующих» группах установлены так называемые коммуникаторы, которые помогают ребенку выразить свои эмоции или потребности без слов. Нажав на соответствующую кнопку, ребенок может сообщить, что ему сейчас нужно или как он себя чувствует.

- Конечно, такой коммуникатор не должен заменять речь, - говорит Лилия Халилуллова. - С детьми постоянно работают логопеды и дефектологи. Процесс этот может быть очень длительным, и бывает так, что словарный запас у ребенка пополняется за два-три года всего на несколько слов. А кто-то, возможно, и вообще не заговорит...

Так или иначе, дети с особенностями не должны оставаться в вакууме. Главная задача педагогов - социализировать таких малышей, научить их общаться. В детском саду проходят совместные мероприятия, дети из разных групп гуляют вместе.

Кстати, детский сад №54 готов оказывать профессиональную поддержку не только «своим» детям и их родителям. Не так давно он стал площадкой регионального консультативного центра «Поддержка семей, имеющих детей». Это значит, что здесь готовы бесплатно консультировать любых родителей по любым вопросам, связанным с воспитанием, развитием и обучением детей от 0 до 18 лет. Детский сад №54 в поселке Сиверский открыт для всех, кто старается сделать детство своего ребенка по-настоящему счастливым.

Юлия Лысанюк