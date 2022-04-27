Звёздная команда Гатчинского района

Конкурсная комиссия рассматривала участников с точки зрения их общественной деятельности, а также участия в акциях и мероприятиях по направлениям: «Команда заботы», «Команда нашего двора», «Команда - в спорте», «Молодость - в команде», «Команда знаний», «Команда экологии», «Команда роста», «Команда наследия» и «Команда впечатлений».

Торжественная церемония награждения развернулась в Гатчинском городском Доме культуры. Вместе с лауреатами и победителями конкурса в праздничном мероприятии приняли участие руководители городских и сельских поселений и активисты, награжденные благодарственными письмами по тематическим направлениям года Команды 47 в Ленинградской области.

Церемонию награждения открыли глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский.

- Наш конкурс, который начинался 22 года назад, перерос в массовое общественное движение, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Сегодня здесь присутствуют одни из самых ярких представителей Гатчинского района в составе команды губернатора – команды 47: работники культуры и промышленных предприятий, учителя и предприниматели. И это здорово! Потому что гатчинская земля благодатная и всегда готова воспринять труд, любовь и душу каждого человека, который готов трудиться, создавая благо сегодняшнего дня и создавая основу для нашего будущего. В команде 47 нам все по плечу. Какие бы трудные не стояли задачи, какие бы вызовы не бросало нам время – мы справимся.

Сергей Воскресенский выразил благодарность от совета депутатов за организацию общественно значимого мероприятия.

- Это замечательно, что мы вместе, что выбираем лучших. И теперь только вперед – развиваться на благо Гатчинского района, - сказал он, обращаясь к залу.

«Женщина года»

Лауреатами конкурса «Женщина года-2021» стали активные и целеустремленные женщины.

Заведующая Антелевской амбулатории – врач общей практики Галина Вячеславовна Кремер. Ее проект по патронажу медработниками на дому людей преклонного возраста и асоциальных семей с маленькими детьми получил широкий отклик среди жителей поселения, которые в качестве волонтеров подключились к этому процессу, помогая нуждающимся и покупая необходимые лекарства тем, кто не может выйти из дома.

Участковый врач-терапевт Коммунаровской городской поликлиники Татьяна Николаевна Варфоломеева из династии врачей и сама врач с большой буквы. Ее практика – это 30 лет работы во имя здоровья жителей города Коммунара. И даже тяжелое время пандемии не сломило ее боевой духа, а лишь укрепило уверенность в правильном выборе профессии.

Староста д. Большое Верево Светлана Владимировна Абакшина уже 10 лет вдохновляет и объединяет жителей деревни на дела по участию в благоустройстве.

Председатель инициативной комиссии п. Тайцы, инициатор возрождения и председатель женского совета Таицкого поселения Наталья Васильевна Баранова вдохновляет женщин своим примером и желанием сделать жизнь в поселке интереснее, сблизив в позитивном созидании хранительниц домашнего очага.

Член Общественного совета п. Карташевская Валентина Михайловна Черемушкина активно участвует в благоустройстве.

Заместитель директора по воспитательной работе Вырицкой школы №1 Мария Владимировна Быковская привлекает молодежь к общественной деятельности, к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Учитель Никольской школы Надежда Михайловна Григорова уже 22 года в «Команде знаний» Ленинградской области. В свободное время поет в хоре «Апрель» и ВИА «СССР», организует мероприятия для молодежи и сама принимает участие в спортивных семейных соревнованиях.

Елена Викторовна Крылова почти 30 лет работает в Дружногорской школе, председатель комиссии по социальной политике совета депутатов Дружногорского поселения, ни одно мероприятие по помощи малообеспеченным семьям не проходит без ее участия.

Режиссер массовых представлений Войсковицкого центра культуры и спорта, член Общественной палаты Гатчинского района Надежда Александровна Дудорова участвует в благоустройстве родного поселка, является волонтером патриотических и социальных акций, руководит молодежным движением.

Художественный руководитель Елизаветинского Дома культуры Марина Альбертовна Хейстонен создала театр в п. Елизаветино, сама делает красочные костюмы и декорации.

Методист Батовского культурно-досугового центра Елена Юрьевна Шкляева - инициатор создания на территории Рождественского поселения группы «Здоровья» для старшего поколения, а также ведет спортивную работу с детьми и молодежью.

Ирина Николаевна Федорова 25 лет отслужила в Вооруженных Силах России, сейчас работает главным библиотекарем Сяськелевской библиотеки, является председателем женсовета поселения и реализует множество проектов.

Поэт Союза писателей России и литературного объединения «Сиверское братство» Лариса Петровна Киселева участвует в социальных проектах активистов поселения. Работая в библиотеке имени Майкова, она показывает библиотечную жизнь в социальных сетях с необычной стороны, чем привлекает новых читателей.

Галина Николаевна Фофанова - депутат совета депутатов и председатель совета ветеранов Новосветского поселения. Проведение различных акций для молодого и любого другого поколения – это неотъемлемая часть ее жизни.

Зинаида Владимировна Уланова – представитель предпринимательского сообщества Пудостьского поселения и при этом исключительно творческая натура. Она рисует, поет в хоре, организовала пошив концертных костюмов и приобретение декораций для Рейзинского ДК, выступив при этом вдохновителем и меценатом.

Агроном по профессии, флорист, мать троих сыновей, директор конкурса «Миссис Гатчина» и член правления женского совета Гатчинского района – это все Светлана Владимировна Зубак. Конкурсу «Миссис Гатчина» в этом году исполняется пять лет и в команде Светланы уже более 50 прекрасных женщин с активной жизненной позицией.

«Человек слова и дела»

Лауреаты конкурса «Человек слова и дела-2021» - мужчины разного возраста и разных профессий, всех их объединяет умение взять на себя инициативу и ответственность за решение нужного и полезного дела на благо своей малой родине и ее жителей, организовать и повести за собой людей.

Предприниматель Сергей Владимирович Соловьев из поселка Вырица активно вдохновляет друзей и знакомых на участие в субботниках и экологических акциях.

Михаил Александрович Федоров, работая в поисковом отряде, поднял и вернул имена многим красноармейцам, организовал уголок Боевой Славы в Прибытковской сельской библиотеке, которому в этом году исполняется пять лет.

Александра Владимировича Губанова внес большой вклад в развитие спорта и физической культуры Таицкого поселения.

Благодаря инициативе Дмитрия Григорьевича Волк каждую зиму в Больших Колпанах организуется бесплатный каток. А в новогодние праздники он работает добрым волшебником и поздравляет детей из трудных и многодетных семей.

Депутат совета депутатов Веревского поселения Вадим Васильевич Галченков - инструктор по спорту, участник полуфинала муниципального этапа конкурса «Губернаторский кадровый резерв» в 2021 году.

Водитель Гатчинского хлебокомбината Сергей Александрович Борисов несколько лет профессионально занимается вокалом, выигрывает всероссийские конкурсы и помогает Пудостьскому центру культуры в проведении мероприятий.

Многогранный тренер-общественник Войсковицкого центра культуры и спорта Анатолий Кузьмич Кистайкин ведет работу по трем видам спорта: настольный теннис, дартс и футбол.

Специалист Сяськелевского информационно-досугового центра Радик Микаелович Костанян тренирует шесть футбольных команд, в которых играет почти 100 человек. Его команды постоянно занимают призовые места на различных соревнованиях.

Алексей Григорьевич Дудин работает в Дружногорской школе, участвует в общественной жизни поселка, занимается с пенсионерами скандинавской ходьбой. Его команда приняла участие в акции «10 000 шагов к жизни»

Руководитель ООО «Мясная Гатчинская Компания» Роман Анатольевич Шевцов создает на своем предприятии в деревне Вероланцы новые рабочие места и производственные линии.

Депутат города Коммунара Алексей Сергеевич Салыкин - руководитель фирмы, которая помогает в благоустройстве города и организации доступной среды для маломобильных жителей, а также людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Музыкальный редактор Новосвесткого культурно-досугового центра «Лидер», руководитель ВИА «Друзья» Евгений Юрьевич Иванов занимается просветительской деятельностью в сфере вокального искусства и музыкальных традиций.

Общественный деятель Сиверского поселения Петр Владимирович Бабенко - член правления межрегиональных общественных организаций «Центр развития и поддержки казачества «Санкт-Петербургская община» и «Александро - Невское братство». Он инициатор многих патриотических акций, в числе которых ежегодный фестиваль «Памяти предков будем достойны».

Директор Сусанинского культурно-досугового центра, депутат Иван Сергеевич Балашов - отличный сценарист, режиссер, актер и музыкант.

«За развитием агротуризма – развитие региона», - считает Алексей Викторович Садов, глава фермерского хозяйства, член ассоциации «Союз органического земледелия» и автор проекта «Жили – Растили».

Начальник станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района Сергей Борисович Мизерный реализовал ряд социальных проектов по сбору кормов для животных в приютах и передаче сельскохозяйственных животных и птицы нуждающимся семьям с дальнейшим кураторством по их содержанию.

Под бурные аплодисменты зала всем лауреатам были вручены памятные знаки, дипломы и подарки, подготовленные депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. После ярких концертных номеров на сцене Гатчинского ДК были названы имена победителей конкурса.

Победители конкурсов

Победителем конкурса «Женщиной года» признана директор Сусанинской школы Елена Юрьевна Вахрина. Эта награда – знак общественного признания ее заслуг. Елена Юрьевна родилась и выросла на Сусанинской земле, вся ее жизнь неразрывно связана с развитием Гатчинского района. Уже 15 лет она руководит школой. Ее девиз «Творчество во всем!» помогает с легкостью преодолевать трудности, стремиться к вершинам на профессиональном пути и заряжать своей энергией окружающих.

Восемь лет Елена Юрьевна была депутатом совета депутатов Сусанинского поселения, из них четыре года – главой поселения и депутатом совета депутатов Гатчинского района. В декабре 2021 года Елена Юрьевна вошла в состав Общественной палаты района и была избрана председателем.

Победителем конкурса «Человеком слова и дела» Гатчинского района стал директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Александрович Фикс.

За время его работы в должности директора Гатчинский Дом культуры полностью преобразился и вместе с вошедшим в его состав кинотеатром «Победа, вышел на новый качественный уровень. Теперь это современный центр досуга с большим диапазоном форм работы, направленных на развитие духовности и культуры населения Гатчины и района. На базе Дома культуры работает 20 коллективов художественной самодеятельности: семь детских, четыре молодежных, девять взрослых, а также семь клубов по интересам. В коллективах занимается около тысячи человек.

Татьяна Можаева